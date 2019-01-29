 Факельное шествие памяти героев Крут прошло в Славянске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный сайт "Славянск деловой".
"В Славянске прошло факельное шествие в честь героев Крут. Шествие стартовало с Соборной площади и прошлопо улице Шевченко к памятнику Тарасу Шевченко, где состоялся митинг", - говорится в сообщении.
Участники несли факелы, национальные и красно-черные флаги и скандировали лозунги "Слава Украине - Героям Слава", "Украина превыше всего", "Слава героям Крут", "Одна единая Соборная Украина".
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