 Факельное шествие памяти героев Крут прошло в Славянске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный сайт "Славянск деловой".

"В Славянске прошло факельное шествие в честь героев Крут. Шествие стартовало с Соборной площади и прошлопо улице Шевченко к памятнику Тарасу Шевченко, где состоялся митинг", - говорится в сообщении.





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Участники несли факелы, национальные и красно-черные флаги и скандировали лозунги "Слава Украине - Героям Слава", "Украина превыше всего", "Слава героям Крут", "Одна единая Соборная Украина".

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