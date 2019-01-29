EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Общество, Фоторепортаж
  390  2
Все про:Круты (76) марш (498) Славянск (2209)

 Факельное шествие памяти героев Крут прошло в Славянске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Славянске Донецкой области состоялось факельное шествие и митинг памяти героев Крут.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный сайт "Славянск деловой".

"В Славянске прошло факельное шествие в честь героев Крут. Шествие стартовало с Соборной площади и прошлопо улице Шевченко к памятнику Тарасу Шевченко, где состоялся митинг", - говорится в сообщении.

Факельное шествие памяти героев Крут прошло в Славянске 01
Факельное шествие памяти героев Крут прошло в Славянске 02

Смотрите: Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Факельное шествие памяти героев Крут прошло в Славянске 03
Факельное шествие памяти героев Крут прошло в Славянске 04
Факельное шествие памяти героев Крут прошло в Славянске 05

Участники несли факелы, национальные и красно-черные флаги и скандировали лозунги "Слава Украине - Героям Слава", "Украина превыше всего", "Слава героям Крут", "Одна единая Соборная Украина".

Также читайте: Исторический фильм "Круты 1918" выйдет в широкий прокат в феврале 2019 года

Факельное шествие памяти героев Крут прошло в Славянске 06
Факельное шествие памяти героев Крут прошло в Славянске 07
Факельное шествие памяти героев Крут прошло в Славянске 08

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Националисты из "Нацкорпуса" провели факельное шествие в честь 101-й годовщины боя под Крутами. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/p3108923
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Всем внимание, не очень приятная новость.
--------------------------------------------------------------
Невиданная магнитная буря надвигается на Землю: подробности
https://hyser.com.ua/community/422435-nevidannaja-magnitnaja-burja-nadvigaetsja-na-zemlju-podrobnosti
 показать весь комментарий
 
Через два месяца,когда соевые будут уползать с Украины
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоОбществоФакельное шествие памяти героев Крут прошло в Славянске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх