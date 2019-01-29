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 Общество
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Все про:Донбасс (17839) дипломаты (341) Климкин (2045) пункт пропуска (476) операция Объединенных сил (899)

 Главы МИД Украины, Дании и Чехии побывали в пункте пропуска "Гнутово" и ознакомились с ситуацией в гуманитарных коридорах, - штаб ООС. ФОТО

Министры иностранных дел Украины, Чехии и Дании Павел Климкин, Томаш Петршичек и Андерс Самуэльсен во вторник в ходе рабочей поездки в Донецкую область посетили контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" на линии разграничения сторон.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"В КПВВ "Гнутово" министр иностранных дел Украины Павел Климкин вместе со своими коллегами… ознакомились с ситуацией в пределах действующих гуманитарных дорожных коридоров в районе проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

О безопасности в рамках этого дорожного коридора и особенности функционирования контрольного пункта министрам рассказал первый заместитель начальника Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины Олег Цевелев.

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"Он отметил, что реконструкция контрольных пунктов позволяет улучшить качество службы контрольных органов, создает условия для развертывания дополнительных рабочих мест для оформления граждан и увеличения пропускных способностей. Гражданам, которые пересекают линию разграничения, находиться в КПВВ комфортно, а время контрольно-проверочных мероприятий минимально. При этом подразделениями из состава Объединенных сил обеспечен высокий уровень безопасности", - говорится в информации.

Комментируя этот визит глав МИД, в пресс-центре штаба отметили, что ознакомление мировой общественности с реальной ситуацией в районе проведения операции Объединенных сил - это один из элементов политико-дипломатических мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины в рамках международно признанной государственной границы.

"Реальная возможность для международных партнеров Украины лучше понять реальную угрозу, которую продуцирует агрессор на Донбассе и в акватории Азовского моря", - отметили в пресс-центре.

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Главы МИД Украины, Дании и Чехии побывали в пункте пропуска Гнутово и ознакомились с ситуацией в гуманитарных коридорах, - штаб ООС 01
Главы МИД Украины, Дании и Чехии побывали в пункте пропуска Гнутово и ознакомились с ситуацией в гуманитарных коридорах, - штаб ООС 02
Главы МИД Украины, Дании и Чехии побывали в пункте пропуска Гнутово и ознакомились с ситуацией в гуманитарных коридорах, - штаб ООС 03

Источник: https://censor.net.ua/p3108922
 
   
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Шашлики були?Танці?На брудершафт з сєпарами пили? ;(
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Пусть министры приедут домой и доложат в Кабминах - кровавая раша совсем сглузду поехала со своим фюрером.
А то европейцы расслаблены
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в тех кабминах слишком много левацкого гумуса..традиционно питающегося с рук кремлёвской банды.. уже лет так с семьдесят-восемьдесят..
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Цензор.НЕТФотоОбществоГлавы МИД Украины, Дании и Чехии побывали в пункте пропуска "Гнутово" и ознакомились с ситуацией в гуманитарных коридорах, - штаб ООС. ФОТО
 
 
 
 
 
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