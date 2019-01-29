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 Политика Украины, Общество
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Все про:Круты (76) память (861) шествие (100) Богачук Олег (785) Национальный корпус (134)

 Националисты из "Нацкорпуса" провели факельное шествие в честь 101-й годовщины боя под Крутами. ВИДЕО

29 января, в 101-й годовщины боя под Крутами Национальный Корпус и Национальные дружины, ветеранские организации провели факельное шествие в Киеве, чтобы почтить подвиг молодых крутянцев.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, с места событий.

Шествие началосьв 18:00 от памятника Героям Крут на Львовской площади, прошло по маршруту: ул. Большая Житомирская - ул. Михайловская - пл. Майдан Незалежности - ул. Крещатик - ул. Грушевского - Аскольдова могила.

Также читайте: День памяти Героев Крут: Порошенко, Гройсман и Турчинов обратились к украинскому народу

Националисты из Нацкорпуса провели факельное шествие в честь 101-й годовщины боя под Крутами 01
Националисты из Нацкорпуса провели факельное шествие в честь 101-й годовщины боя под Крутами 02
Националисты из Нацкорпуса провели факельное шествие в честь 101-й годовщины боя под Крутами 03
Националисты из Нацкорпуса провели факельное шествие в честь 101-й годовщины боя под Крутами 04
Националисты из Нацкорпуса провели факельное шествие в честь 101-й годовщины боя под Крутами 05
Националисты из Нацкорпуса провели факельное шествие в честь 101-й годовщины боя под Крутами 06
Националисты из Нацкорпуса провели факельное шествие в честь 101-й годовщины боя под Крутами 07

Видео, фото - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/p3108911
 
 
 Топ комментарии
 
Україна - Понад усе!

Слава Нації - Смерть ворогам!
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А оно тебя трахает,ватник? Не равняй ваше победобесие с днем памяти.
Националисты из "Нацкорпуса" провели факельное шествие в честь 101-й годовщины боя под Крутами - Цензор.НЕТ 8181
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"дідивоювали"-украинская версия...
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"дідивоювали"-украинская версия...
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А оно тебя трахает,ватник? Не равняй ваше победобесие с днем памяти.
Националисты из "Нацкорпуса" провели факельное шествие в честь 101-й годовщины боя под Крутами - Цензор.НЕТ 8181
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Может во время отражения агрессии паРаши поднимает дух и напоминает о последствиях братства, славянства и православия паРаши?
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для того шо б стать героем недостаточно героически зажмуриться, нада выполнить боевую задачу Націоналісти з "Нацкорпусу" провели смолоскипну ходу на честь 101-ї річниці бою під Крутами - Цензор.НЕТ 3107
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Интересные блин националисты блин,вместо того,чтобы на фронте Украину защищать или глушить врага во вражеском тылу они с факелами по Киеву шорхаются.
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Работы и в тылу хватает. Но с дивана оно конечно видней...
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ну да,походить с факелами,это не под пулями ползать..работа не пыльная у этих,так сказать националистов... Націоналісти з "Нацкорпусу" провели смолоскипну ходу на честь 101-ї річниці бою під Крутами - Цензор.НЕТ 600
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Забыл спросить -- кто им плати за это.
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А кто в Украине платит титушкам? Олигархи ,сегодня им ахметов заплатит,завтра коломойский,послезавтра порошенко,через неделю заплатит пинчук или аваков ,им же все равно от кого бабло,бабки взял,факел выданный зажёг, поорал с часок и по домам.
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Та я понимаю, что для вашего мозга любые организованные люди являются только титушками.
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Ну если вы не понимаете,что настоящие националисты во время войны,находятся в окопах а не ходят по столице с факелами,то вряд-ли вы вообще способны,что-либо понимать. Націоналісти з "Нацкорпусу" провели смолоскипну ходу на честь 101-ї річниці бою під Крутами - Цензор.НЕТ 7829
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Мир слишком многогранен. Одноокость признак скудоумия.
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Мир да,но не война, и не понимать этого может только идиот.
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По твоей "не идиотской" логике, они из окопов вылазить не должны. При этом ты можешь себе позволить только критиковать , лёжа на диване.
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Ну так я ведь не называю себя националистом Націоналісти з "Нацкорпусу" провели смолоскипну ходу на честь 101-ї річниці бою під Крутами - Цензор.НЕТ 4556а глядя на рожи этих титушек,ясно понимаешь,что они из кабаков не вылазят а не из окопов. Націоналісти з "Нацкорпусу" провели смолоскипну ходу на честь 101-ї річниці бою під Крутами - Цензор.НЕТ 4556
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Заметно, что по себе судишь. При этом тебе все должны...
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Где это я говорил,что мне все должны? Націоналісти з "Нацкорпусу" провели смолоскипну ходу на честь 101-ї річниці бою під Крутами - Цензор.НЕТ 8972Я говорю,что титушки называющие себя националистами ,это смешно.
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хто фінансує нацкорпус та нацдружини?
Є різні плітки, не хотилося б, щоб вони були правдою.
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Бутусов опубликовал в "Зеркале": "Одним из важнейших источников финансирования "Нацкорпуса" является деятельность охранной компании, также созданной ветеранами "Азова". Среди крупнейших клиентов - предприятия корпорации ДТЭК Рината Ахметова. Что может быть более прагматичным? Когда в коммерческих спорах речь доходит до выяснения отношений между различными охранными структурами, оснащение и организация ветеранов "Азова" устраняют у оппонентов желание продолжать конфликт". Власть в Украине не создает мобилизующие общество проекты.
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тобто гроші їм все ж таки платить ахметка, який по суті розпалив полум'я війни на сході України та є латентним сепаром №1.
А сам факт оплати можна оформити й так, як Ви вище написали.
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Україна - Понад усе!

Слава Нації - Смерть ворогам!
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Чому у ті часи відбулася така подія, коли юнаки вийшли проти більшовиків, яких було набагато більше? Треба деяким знати, що говорив Вінниченко, який був проти української армії. Кого обрати головнокамандуючим, щоб повторилися ці події?
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Это имеется ввиду?
Винниченко и близкий к нему Николай Шаповал[уточнить] рассчитывали объединить усилия украинских социалистических партий (УСДРП, УПСР) с большевиками для организации вооружённого выступления против диктатуры Скоропадского; с этой целью он вёл в Киеве тайные переговоры с Христианом Раковским и Дмитрием Мануильским. Винниченко соглашался на советскую власть на Украине, при условии, чтобы ему дали полную волю в деле проведения украинизации. Винниченко заявлял: «Точно так, как вы создали диктатуру рабочих и крестьян в России, так нам надо создать диктатуру украинского языка на Украине». Когда передали это Ленину, Ленин сказал: «Разумеется, дело не в языке. Мы согласны признать не один, а даже два украинских языка, но, что касается их советской платформы - они нас надуют»[3].
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посмотрим сколько за националистов проголосует. недолго ждать осталось Националисты из "Нацкорпуса" провели факельное шествие в честь 101-й годовщины боя под Крутами - Цензор.НЕТ 7361
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...ФСБ(У)шники из "Нацкорпуса" провели факельное шествие ...перерахували "неблагонадёжных"
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Лучше бы на передовой провели, ил выкинули бы в мусорник коррупционера, а так что это если не полит реклама и сопли по фашне 40х?
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Позеры.
Студенты 20х вышли стоять насмерть против комуняк,
а эта петушня не могла за 5выйти против коррупции,
коррупция стршнее рашки и сейчас это враг№1.
Нужно быть достойными а не на селфи-тусы с факелами ходить.
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молодцы, что помнят и другим не дают забывать, а то все так бы и бегали туда-сюда по слякоти киевской...
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А где мусара? Когда идет Свобода или ПС, мусоров как говна. А эти как всегда спокойненько так идут. Мутные они, особняком всегда от других националистов
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Под Крутами Украина потерпела поражение - шо они празднуют?
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Дурневі важко зрозуміти, що це не свято, а прояв глибокої поваги до пам'яті молодих людей, які безстрашно стали на захист своєї батьківщини, показавши підступному і могутньому ворогові незламність українського духу.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНационалисты из "Нацкорпуса" провели факельное шествие в честь 101-й годовщины боя под Крутами. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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