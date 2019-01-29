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 Происшествия, Фоторепортаж
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 За прошлый год пограничники выявили 292 поддельных и 185 недействительных документов при проверках на КПВВ "Майорск" и "Марьинка". ФОТОрепортаж

На временно оккупированной территории Украины представители самопровозглашенных органов власти, узурпировавших выполнение властных полномочий, наладили схемы подделки документов граждан Украины.

"Выполняя задания в составе Объединенных сил, пограничниками Краматорского отряда в течение 2018 года в контрольных пунктах въезда-выезда "Майорск" и "Марьинка" выявлено 292 поддельных и 185 недействительных документов. В январе этого года таких документов 12 и 8 соответственно", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ООС.

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Сообщается, что представители самопровозглашенных органов власти наладили схемы подделки документов граждан Украины. "В первую очередь это касается вклеивания в паспорт гражданина Украины возрастных фотографий при достижении 25 и 45-летнего возраста. Такие манипуляции представителей подконтрольных России боевиков с украинскими документами постоянно выявляются пограничниками на паспортном контроле. Также не единичны случаи подделки нотариальных документов и регистрационных талонов на автомобили", - говорится в сообщении.

За прошлый год пограничники выявили 292 поддельных и 185 недействительных документов при проверках на КПВВ Майорск и Марьинка 01

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За прошлый год пограничники выявили 292 поддельных и 185 недействительных документов при проверках на КПВВ Майорск и Марьинка 02
За прошлый год пограничники выявили 292 поддельных и 185 недействительных документов при проверках на КПВВ Майорск и Марьинка 03
За прошлый год пограничники выявили 292 поддельных и 185 недействительных документов при проверках на КПВВ Майорск и Марьинка 04
За прошлый год пограничники выявили 292 поддельных и 185 недействительных документов при проверках на КПВВ Майорск и Марьинка 05

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За прошлый год пограничники выявили 292 поддельных и 185 недействительных документов при проверках на КПВВ Майорск и Марьинка 06
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Источник: https://censor.net.ua/p3108900
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Тю... в Лугандоне все столбы обклеены такими предложениями.
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Давно треба було змінити паспорти громадян України, або вимагати від ордловців біометрику.
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А скідьки таких документів мали люди до введення цих ідіотських блокпостів? Відповідь - 0. Катались кому куди заманеться, не платили шалених грошей за переїзд і хабарі, не гаяли стільки часу, не принижувались і не потерпали від негоди.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗа прошлый год пограничники выявили 292 поддельных и 185 недействительных документов при проверках на КПВВ "Майорск" и "Марьинка". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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