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 Задержана группа иностранцев, которые обворовывали автомобили киевлян, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Голосеевском районе Киева полиция задержала группу злоумышленников, которые посреди дня путем сканирования сигнализации открыли автомобиль, похитили из салона сумку и пытались скрыться на собственном авто.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Задержана группа иностранцев, которые обворовывали автомобили киевлян, - Нацполиция 01

"Установлено, что задержанным от 17 до 42 лет, они являются гражданами иностранного государства. На территории Украины находятся нелегально. Во время обыска у них изъяли устройство для считывания сигнализации и похищенные вещи", - сообщил начальник оперативно-поискового отдела управления уголовного розыска полиции Киева Виталий Отрудько.

Задержана группа иностранцев, которые обворовывали автомобили киевлян, - Нацполиция 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": После кражи в автомобиле неизвестные предлагают вернуть похищенное за деньги. Обращаются по ошибочно указанному имени в полицейском протоколе, - волонтер Литвинова

Также в ходе следствия дополнительно была установлена ​​причастность задержанных к совершению аналогичного преступления в другом районе столицы.

Двух фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о принудительном выдворении и запрете въезда в Украину третьему члену группы.

Задержана группа иностранцев, которые обворовывали автомобили киевлян, - Нацполиция 03

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Задержана группа иностранцев, которые обворовывали автомобили киевлян, - Нацполиция 04

Задержанным сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Источник: https://censor.net.ua/p3108890
 
   
 Топ комментарии
 
Непрушные. У нас полная Рада вороватых иностранцев. И ничего.
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Может быть,тибетские монахи?
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вот и джорджия и армяни олл инклюзив :
Затримано групу іноземців, які обкрадали автомобілі киян, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 115
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Та кажіть вже що грузинів затримали., а то "иносранце та иносранцев"
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Низзя. Если бы из России кого взяли - тогда б объявили, а грузины - практически братья. Затримано групу іноземців, які обкрадали автомобілі киян, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8603
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Из россии их слишком дохрена, горячих детей гор.
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а грузины наших не потеснялись не а что задержать в Тбилиси
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маймуна веришвило )))

типа непонятно откуда сюда воры едут на гастроли ?
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не правильные иностранцы попались..точно сядут..вот если бы в центре Киеве сломали челюсть народному депутату, вот тогда другое дело - неприкосновенны..не..?
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скорее их отправят домой, после вопроса "имеете ли вы статус ВОРа", а там апельсинов закрывают сходу.
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так они сойдут не доехав домой, и через недельку вернутся. каждую неделю высылают всяких Ризо Тбилисских, Вахтангов Кутаисских, Махо Батумских, а они через недельку обратно возвращаются. Скоро их местные валить начнут уже, потому что в тухляк без мыла лезут барсетки смыкать.
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я несколько не о том писал..жаль не поняли..
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да я понял, но до луны они не долетят, как не пинай )))
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я о наличии приближённых к власти иностранцев, которые не несут наказание даже за мордобой в отношении нардепов..не надо подсказывать, что будет в ситуации с обычным гражданином..?
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да ничего не будет. я бы тому рандепу тоже морду набил, и многим другим его коллегам тоже.

по новым законам за убийство в состоянии аффекта - 5 лет дают. а за принуждение к сексу - 8.
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дело не в нашем отношении к нардепам, а в отношении государства к своим гражданам..
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ну я к нардепам, так же как и к гомосексуалистам - лично никак не отношусь, Бог миловал ))) а вот тем кто этих мудаков избирает раз за разом, уже 30 лет - стоило бы сделать эвтаназию.
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депутаты, в массе своей, лишь прикормленные кацапско-еврейским олигархатом марионетки..выбранные на деньги этого самого олигархата..
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хотите сказать что всякое петушье за гречку и 200 гривен не участвовало ? кого выбирают то ? одни и теже морды, перекрашиваются во все цвета политической радуги. типа была комсомольцем м стукачкой кгб, а теперь ярая националистка... ну и так далее.
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Совки никогда не имели право выбора - результат на лицо..
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ну так значит и будем сидеть в жопе дальше, пока совки не вымрут, и выбирать по кругу вальцман-капительман-фротман-этинзон-каг(х)ановский-фирташ-коломойский
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факт..но создаются именно такие условия (работа СМИ, экономические, демографические), чтоб это шобла крутилась у корыта вечно..пока здесь не останется выжженная земля..
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я лучше за авантюриста Балашова и партию 5.10 проголосую. по крайней мере он хоть визуально адекватный, и рожи его в политике не было.
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Закрывали при Саакашвили. Сейчас действуют по закону - отпускают.
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и я про то..кадыровцам у нас завсегда любовь и поблажки..
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Непрушные. У нас полная Рада вороватых иностранцев. И ничего.
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их вина меньше чем всех наших президентов и юли.воровать конечно плохо.а кто нибудь посчитал сколько спилось погибло развелось с семьей? как в приговоре об недополученной прибыли.все нужно подсчитать и предъявить .
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Граждане, это мусорская пресуха такая?
"являются гражданами иностранного государства"??!!!!
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Не, скорее дубайские шейхи, ещё там из Бахрейна кто-то, а главный - саудовский прынц.
От ведь шалопаи богатые, с жиру как бесятся
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защита прав преступников, ни одной рожи не показівают.
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Что значит " находятся нелегально?" Они в багажнике приехали? Цензор пише яснее.
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ну как как . паспорта купили на чужие фамилии, потому что их по десятому разу уже высылают.
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А как де электронная система отпечатков пальцев на границе?????
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да там же где и остальное - в жопе. за деньги даже маму продадут родную, не то что паспорт украинский.
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Взять любой населенный пункт начиная с районного центра и выше - их не перечесть. И основная часть нелегальных. И самое главное: не пашут и не сеют и за станками и с метлами не ходят. В армии не служат и Родину нашу не защищают. И все нормально. Всех устраивает.
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в таком случае высылать в комплекте с гепатитом или спидом точно второй раз не вернутся скоро
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Лаврушники, приехали посмотреть на святыни и храмы
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шо характерно - колеса и магнитолы уже не снимают...
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Долго с гостями, даже не важно откуда, будут играть впустили-поймали-выпустили?
Ведь бывает, что не поймали.
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В Грузии с ними справились!Ввели другое законодательство(нет деления на угон и кража) и увеличили сроки за кражи. Теперь даже машины не всегда закрывают.
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а в США из просто застрелить можно, если в машину залезли. но мы с вами живем в другой стране, и "это совсем другая история (С)"
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пришло время толерантности. нужно писать - афрокавказцы.
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Толерантні аж до всрачки, грузинів грузинами ніяк назвать не можуть...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗадержана группа иностранцев, которые обворовывали автомобили киевлян, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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