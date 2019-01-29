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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4308) Нацполиция (8803) СБУ (13181) Харьковщина (1267)

 Подполковник полиции задержан на Харьковщине при получении 14 тыс. грн взятки, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали на взятке заместителя начальника одного из райотделов ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Оперативники СБУ установили, что подполковник полиции требовал деньги от местных предпринимателей за невмешательство в коммерческую деятельность по вырубке лесопосадок и заготовке древесины. В случае несогласия чиновник угрожал создать искусственные препятствия для деятельности предпринимателей и применить к ним меры правового реагирования. Размеры взяток полицейский определял в зависимости от объемов вывезенных лесоматериалов.

Подполковник полиции задержан на Харьковщине при получении 14 тыс. грн взятки, - СБУ 01

Сотрудники СБУкраины задержали заместителя начальника райотдела согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения очередной взятки в размере более 14 тысяч гривен.

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Подполковник полиции задержан на Харьковщине при получении 14 тыс. грн взятки, - СБУ 02Подполковник полиции задержан на Харьковщине при получении 14 тыс. грн взятки, - СБУ 03

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали ряд фактов получения полицейским взяток на общую сумму более 33 тысячи гривен.

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Подполковник полиции задержан на Харьковщине при получении 14 тыс. грн взятки, - СБУ 04

Решается вопрос о сообщение полицейскому о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3108863
 
   
 Топ комментарии
 
Начинаем хоровод про коррупцию. Крутить против часовой!
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молодцы! хоть декорации разные! подняли уровень постановок Підполковника поліції затримано на Харківщині на одержанні 14 тис. грн хабара, - СБУ - Цензор.НЕТ 4616
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Начинаем хоровод про коррупцию. Крутить против часовой!
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Я думав всіх корупціонерів зібрали на з'їзд який висуває порошенка, а ти диви всіх зібрати не змогли, обрали тільки самих самих. Дрібним хабарникам не хватило місць на з'їзді! А було б непогано щоб ця сволота теж виступила, розповіла про реформи поліції в часи рошена, як там все було класно, коли люстрація провалилась і всі хабарники та злочинці лишились на своїх місцях!
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Все погано: немає хабарників - пагано, є хабарники - погано. Зрадофіл?
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Все, что вырубается в Харькове и окрестностях города, крышуется лично кернесом. У него бизнес - дровяные брикеты и мебель.
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Вот дурак! В такой святой день - выдвижение полу святого Петра на вторую полу святость попался на взятке! Мог бы завтра , чтоб праздник не портить.
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Похоже, он своей должности не соответствует..Подполковник, и всего 14 тыс. берёт? Надо увольнять.. Підполковника поліції затримано на Харківщині на одержанні 14 тис. грн хабара, - СБУ - Цензор.НЕТ 2815
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Да ну! Мелочь какая то, по сравнению с бриллиантовыми прокурорами и прокурорами, что ограбили ювелирку и что самое удивительное, после реформ Барыги, продолжают работать в органах!
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молодцы! хоть декорации разные! подняли уровень постановок
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПодполковник полиции задержан на Харьковщине при получении 14 тыс. грн взятки, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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