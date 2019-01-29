 Автомобиль BMW выскочил на встречку в Житомире и врезался в конвойный автомобиль Нацполиции с тремя арестантами: есть пострадавшие. ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирщины, передает Цензор.НЕТ.

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"Предварительно установлено, что около 11:00 в г. Житомире по ул. Киевское шоссе, водитель BMW, 29-летний житель Житомира, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "ГАЗель" роты конвойной службы ГУНП в Житомирской области, от чего тот перевернулся на бок. В дальнейшем с ним столкнулся автомобиль Renault Kangoo под управлением 33-летнего жителя с. Глубочица Житомирского района, который ехал позади в попутном направлении", - говорится в сообщении.

Водитель Renault Kangoo получил телесные повреждения и был госпитализирован. Кроме того, медицинская помощь оказывалась 29-летней полицейской конвойной службы.

Автомобиль полиции транспортировал троих арестованных, которые травм не получили - после осмотра врачами они были доставлены к месту содержания.





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Предварительная квалификация - ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.