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Все про:ДТП (5419) Житомир (432) Нацполиция (8803)

 Автомобиль BMW выскочил на встречку в Житомире и врезался в конвойный автомобиль Нацполиции с тремя арестантами: есть пострадавшие. ФОТО

На окраине Житомира произошло ДТП, в которое попали два автомобиля и транспортное средство конвойной службы полиции, перевозившее трех арестованных. В результате аварии травмы получили два человека.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирщины, передает Цензор.НЕТ.

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"Предварительно установлено, что около 11:00 в г. Житомире по ул. Киевское шоссе, водитель BMW, 29-летний житель Житомира, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "ГАЗель" роты конвойной службы ГУНП в Житомирской области, от чего тот перевернулся на бок. В дальнейшем с ним столкнулся автомобиль Renault Kangoo под управлением 33-летнего жителя с. Глубочица Житомирского района, который ехал позади в попутном направлении", - говорится в сообщении.

Водитель Renault Kangoo получил телесные повреждения и был госпитализирован. Кроме того, медицинская помощь оказывалась 29-летней полицейской конвойной службы.

Автомобиль полиции транспортировал троих арестованных, которые травм не получили - после осмотра врачами они были доставлены к месту содержания.

Автомобиль BMW выскочил на встречку в Житомире и врезался в конвойный автомобиль Нацполиции с тремя арестантами: есть пострадавшие 01
Автомобиль BMW выскочил на встречку в Житомире и врезался в конвойный автомобиль Нацполиции с тремя арестантами: есть пострадавшие 02

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Предварительная квалификация - ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3108837
 
 
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Коли вже переведуться дов#ае#и на дорозі.
Спитать би водія BMW , Ну як .... встиг??? Е#анько.
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идиот, посмотри повреждения, скорость была не высокой!!! Как вы уже достали, малолетки тупые... Переведутся тогда, когда у нас будут ровные дороги и чистые обочины!
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Той хто вішає ярлик на незнайому людину- пустозвонка, ти пустозвонка.
Той хто ТИкає незнайомій людині - бидло.
І такі да подивись ушкодження, сам, тільки у окулярах. Де там "невелика" швидкість в зимку тим більше, чи не вчили враховувати погодні умови?
І не пиши мені бидло-пустозвонка більше, відповіді не буде.
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т.е. из ТВОИХ слов ко всему выше сказанному ты еще + быдло и пустозвонка?)))) цирк. По ТВОИМ комментам сразу видно, что ты ездишь еще в автокресле а неуместная расстановка ярлыков и оскорбление людей не понимая ситуации и не разбираясь в теме это многое говорит о тебе как о "человеке". Не переживай, подзаработаешь - сможешь купить себе нормальную машину а пока не завидуй так явно.

p.s. я конечно понимаю, что интернет это +100000 к смелости, красноречию и отваге но есть же и предел какой-то...
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Беха- це діагноз. Ще й гума мабуть модняча низькопрофільна.
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Пфф.. Что там той козели, тут лексусами трамваи с рельс сшибают...
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знову BMW, напевно ці люди "Чорный бумер" передивилися. Дерзкий и чоткий, а хуле... Тільки ось законам фізики по барабану на це
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БМВ - такої марки немає, то так недоучки називають BMW (БіЕмДабилю).
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аналогично тем же недоучкам, что пишут "Дабилю".
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диагноз у тех, кто ставит другим диагнозы. У меня точно такаяже 5ка универсал, полностью семейная машина, правила не нарушаю и не гоняю, даже когда сам! Или ты в 90е живешь со стереотипами? Посмотри на обочину, а про наши ямы знаешь? Человека банально могло кинуть на встречку + скорость там была не высокой, видно по повреждениям. У "четких-ровных" нет денег на такие машины, они оыбчно и ездят на машинах из 90х или нулевых! На универсалах ездят обычные люди у которых достаток чуть выше твоего, потому не стоит извергать свой бред в уши окружающим, мистер "доктор".
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Именно "четких -ровных и кАнкретных" я и имел в виду. Да и на машинах посвежее понтарей хватает. По статистике БМВ занимает первое место по авария вызванными лихачеством и превышением скорости. Так же БМВ занимает первое место по авариям с мотоциклами, когда они начинают мнить что могут тягаться по динамике с мощными байками.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАвтомобиль BMW выскочил на встречку в Житомире и врезался в конвойный автомобиль Нацполиции с тремя арестантами: есть пострадавшие. ФОТО
 
 
 
 
 
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