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Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Фоторепортаж
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 Новый бестселлер от Коэльо, наручники для "русского мира", лицо российской журналистики. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Новый бестселлер от Коэльо, наручники для русского мира, лицо российской журналистики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Что значит отказался бояться?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Отказался бояться Кадырова": российские СМИ об ответе Борислава Березы на угрозы главы Чечни

Новый бестселлер от Коэльо, наручники для русского мира, лицо российской журналистики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Скоро. Новый бестселлер

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я никогда не записывал никаких сообщений с поддержкой ее кандидатуры", - Коэльо об использовании на выдвижении Тимошенко ролика с его интервью. ВИДЕО

Новый бестселлер от Коэльо, наручники для русского мира, лицо российской журналистики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Когда человек не такой, как вообще ...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ВОЛЯ" выдвинула Деревянко в президенты

Новый бестселлер от Коэльо, наручники для русского мира, лицо российской журналистики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

"Если хотите, я могу Вас умолять на коленях."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хоть с чертом лысым готов договориться, - Зеленский о том, как закончил бы войну с РФ

Новый бестселлер от Коэльо, наручники для русского мира, лицо российской журналистики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

"На законных основаниях"...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-глава ГФС Насиров подал в ЦИК документы для участия в президентских выборах(293)

Читайте на "Цензор.НЕТ": "С 27 декабря 2018 года я на законных основаниях занимаю должность главы ГФС Украины. Приступил к исполнению полномочий", - Насиров. ДОКУМЕНТ

Новый бестселлер от Коэльо, наручники для русского мира, лицо российской журналистики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Наручники для "русского мира"

Новый бестселлер от Коэльо, наручники для русского мира, лицо российской журналистики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Мнение авторитетного эксперта

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат в президенты Игорь Шевченко в Давосе несколько раз набрал бесплатных лыжных шапок, несмотря на ограничение в одну на человека. ФОТО

Новый бестселлер от Коэльо, наручники для русского мира, лицо российской журналистики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Лицо российской журналистики

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3108810
 
   
 Топ комментарии
 
та... нормально! Новый бестселлер от Коэльо, наручники для "русского мира", лицо российской журналистики. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 895
последние две - шедеврально...
(мое личное мнение)
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Чому про соєвого баригу нічого немає???
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Українське тхір (діал. «хір»[1]) походить від праслов. *dъхоrь. Первісне значення цього слова - «смердюча тварина», «смердючка» (від *dъхъ - «дух», «неприємний запах», пор. також «тхнути»). Аналогічне походження і фр. putois («дикий тхір») - від старофр. put («смердючий»)[2].
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Новый бестселлер от Коэльо, наручники для "русского мира", лицо российской журналистики. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2234
ненасытная жаба по имени Петя
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Українське тхір (діал. «хір»[1]) походить від праслов. *dъхоrь. Первісне значення цього слова - «смердюча тварина», «смердючка» (від *dъхъ - «дух», «неприємний запах», пор. також «тхнути»). Аналогічне походження і фр. putois («дикий тхір») - від старофр. put («смердючий»)[2].
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МГМ
Мудак
Гiмно
Мудак
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Кнурь...если на рассеянский перевести...😀
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Кнур....это вонючий кабан...мясо которого есть нельзя из за его вони...
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Кабан который использовплся как производитель...😀
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ключевое слово - использовался Новий бестселер від Коельйо, кайданки для "русского мира", обличчя російської журналістики. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4459
петра алексеевича тоже есть нельзя
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Есть нельзя любого человека....но степень вашего идиотизма показательна...
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не воспринимай все буквально
смешно выглядишь Новий бестселер від Коельйо, кайданки для "русского мира", обличчя російської журналістики. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 779
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Смешнее тебя выглядить не возможно...😀
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Ну наконец-то нашелся человек,который знает,почему кнур,кабан вонючка.А то я уже отчаялась.
А тхор,это лесной хорек.У моих друзей живет такая вонючка.
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в Ольгино - паника.. методички подло взломали и изменили в СБУ))
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заметил шо все шакаладные подхуйловники на цензоре стали писать жирным
зачем? Новий бестселер від Коельйо, кайданки для "русского мира", обличчя російської журналістики. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2210
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та... нормально! Новый бестселлер от Коэльо, наручники для "русского мира", лицо российской журналистики. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 895
последние две - шедеврально...
(мое личное мнение)
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Чому про соєвого баригу нічого немає???
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Сделай...отправь на Цензор...он опубликует....кто или что мешает..?
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Часу немає, треба працювати, заходжу лише новини подивитися.
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Это ваши...зрадоботские проблемы...😀
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Сподівався відволіктись від потужних перемог...
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Новий бестселер від Коельйо, кайданки для "русского мира", обличчя російської журналістики. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2748
имхо если вместо РАСИЯ написать ХУЙЛО
будет гораздо красивее Новий бестселер від Коельйо, кайданки для "русского мира", обличчя російської журналістики. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7432
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Вот кого надо было делать символом чемпионата мира по футболу в рАссЕи.А то у них матрешки с фуями во рту, как-то совсем примитивно выглядели.
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Сегодня как никогда...все фотожабы зачетные...😀
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сукабееву довольно талантливо изобразили. как и пэтю попрошенко с ромчиком.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажНовый бестселлер от Коэльо, наручники для "русского мира", лицо российской журналистики. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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