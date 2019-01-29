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 Политика Украины, Фоторепортаж
  2029  4
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 Главы МИД Украины, Чехии и Дании прибыли в Мариуполь. ФОТОрепортаж

Главы МИД Украины, Чехии и Дании прибыли с визитом в Мариуполь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написала спикер МИД Украины Екатерина Зеленко.

"Петржичек, Самуэльсен и Павел Климкин только что прибыли в Мариуполь", - написала она.

Главы МИД Украины, Чехии и Дании прибыли в Мариуполь 01

Зеленко отметила, что ничто не заменит увиденную собственными глазами картину ущерба и насущных потребностей мирных жителей, вызванных войной РФ против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз должен ввести новые санкции против РФ за отказ освободить украинских моряков, - глава МИД Дании Самуэльсен

Главы МИД Украины, Чехии и Дании прибыли в Мариуполь 02

Программа поездки глав МИД предусматривает посещение КПВВ "Гнутово" и осмотр акватории Мариупольского морпорта.

Главы МИД Украины, Чехии и Дании прибыли в Мариуполь 03
Фото: Зеленко/Twitter

Позже Климкин на своей странице в Twitter сообщил, что вначале главы МИД посетили КПВВ "Гнутово": "Первая остановка на Гнутовском контрольно-пропускном пункте, где встречаются две реальности".

Главы МИД Украины, Чехии и Дании прибыли в Мариуполь 04
Главы МИД Украины, Чехии и Дании прибыли в Мариуполь 05
Главы МИД Украины, Чехии и Дании прибыли в Мариуполь 06
Главы МИД Украины, Чехии и Дании прибыли в Мариуполь 07
Фото: Климкин/Twitter

Главы МИД Украины, Чехии и Дании прибыли в Мариуполь 08

Главы МИД Украины, Чехии и Дании прибыли в Мариуполь 09

Источник: https://censor.net.ua/p3108789
 
   
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А что это у вертолета на выхлопе надето?
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Можно ще і у Пескі завітати..... як що, не за бздят)))
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