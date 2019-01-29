EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Происшествия
  5957  21
Все про:Венесуэла (119) Крым (21056) Донбасс (17839) ЧВК_"Вагнера" (76) Клименко Андрей журналист (25)

 Установлена связь между оккупацией Крыма и действиями РФ в Венесуэле, - журналист Клименко. ФОТО

Самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines с местом базирования в Москве, бортовой номер VP-BJG, задействован во вмешательстве РФ в события в Венесуэле, включая возможную транспортировку в Каракас наемников ЧВК "Вагнера". Этот же самолет ранее летал в оккупированный РФ Симферополь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет журналист Андрей Клименко со ссылкой на  данные мониторинговой группы "Майдан иностранных дел", "Института черноморских стратегических исследований" и BSNews.

Читайте также: Из Москвы в Каракас вылетел самолет авиакомпании, ранее никогда не совершавшей полетов в Венесуэлу

"28 января 2019 в 14:00 по местному времени (МСК) воздушное судно Boeing 777-2Q8 (ER) с бортовым номером VP-BJG авиакомпании Nordwind Airlines вылетело из Международного аэропорта "Внуково" (VKO, Москва) в Международный аэропорт Каракаса (CSS ). Прибытие в столицу Венесуэлы было запланировано на 28 января 2019 в 20:10 по Москве. Салон самолета может вместить до 400 пассажиров", - написал Клименко.

По словам журналиста, это не первый перелет данного самолета в Каракас: 3 декабря 2018 года этот он уже совершал рейс из Москвы в Каракас и обратно.

Читайте также: Никого не посылали, - в РФ опровергли заявления об отправке российских наемников в Венесуэлу

Кроме того, борт VP-BJG российской авиакомпании Nordwind Airlines в сентябре 2018-го осуществлял пассажирские авиаперевозки в аэропорт Симферополя в оккупированной АР Крым и внесен в черный список судов, незаконно осуществляющих полеты на оккупированный Россией полуостров, который ведет "Майдан иностранных дел".

Установлена связь между оккупацией Крыма и действиями РФ в Венесуэле, - журналист Клименко 01
Установлена связь между оккупацией Крыма и действиями РФ в Венесуэле, - журналист Клименко 02
Установлена связь между оккупацией Крыма и действиями РФ в Венесуэле, - журналист Клименко 03

Установлена связь между оккупацией Крыма и действиями РФ в Венесуэле, - журналист Клименко 04

Источник: https://censor.net.ua/p3108762
 
 
 Топ комментарии
 
Интересно, а у Вас "логика" есть? Не фирма "Боинг" перевозит боевиков на своих самолётах, а авиакомпания, купившая самолёты "Боинг", предоставила свою собственность для оказания услуги транспортировки... Это всё равно, что обвинить продавца в магазине в соучастии в убийстве, потому что он продал топор будущему убийце...
 показать весь комментарий
 
да я то же думал в Венесуэле референдум готовят, а самолетом бюлютени привезли Встановлено зв'язок між окупацією Криму і діями РФ у Венесуелі, - журналіст Клименко - Цензор.НЕТ 4401
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
У журналиста прямо какая-то женская логика. Установлена связь между оккупацией Крыма и действиями РФ в Венесуэле, - журналист Клименко - Цензор.НЕТ 8728
 показать весь комментарий
 
 
да я то же думал в Венесуэле референдум готовят, а самолетом бюлютени привезли Встановлено зв'язок між окупацією Криму і діями РФ у Венесуелі, - журналіст Клименко - Цензор.НЕТ 4401
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Как Боинг разрешил на своих самолетах перевозить боевиков?
 показать весь комментарий
 
В ФАКСе бумага кончилась, а этого не заметили и потому не прочитали доклад о том - что будет перевозиться в Боинге...
 показать весь комментарий
 
Интересно, а у Вас "логика" есть? Не фирма "Боинг" перевозит боевиков на своих самолётах, а авиакомпания, купившая самолёты "Боинг", предоставила свою собственность для оказания услуги транспортировки... Это всё равно, что обвинить продавца в магазине в соучастии в убийстве, потому что он продал топор будущему убийце...
 показать весь комментарий
 
 
Мабуть тому що Мадуро всрався коли почув про Суперджет.
 показать весь комментарий
 
 
И как Рихард Вагнер разрешил отправить в Венесуэлу его ландскнехтов?
 показать весь комментарий
 
 
Валькирии их без спросу взяли. А уж куда их отнесут - то ли Вале-Гале, то ли Вене-Суэле там и не угадаешь... Встановлено зв'язок між окупацією Криму і діями РФ у Венесуелі, - журналіст Клименко - Цензор.НЕТ 5184
 показать весь комментарий
 
 
Лучше сразу через реку Гьёлль - и в малярийные болота Хельхейма
 показать весь комментарий
 
 
Да, если их там сожрет Гарм и выкакает их в жижу Хельхейма, то они станут даже несколько лучше, чем при жизни...
 показать весь комментарий
 
 
похоже кацапы из этой Nordwind Airlines сделали свой аналог цру-шной Air America. Все уже давно придумано, стоит только скопировать. Как и с наемными ЧВК.
 показать весь комментарий
 
 
ЧВК вообще в древние времена придуманы, строго говоря ))) ещё фараоны Египта и китайские императоры использовали наёмные войска, тоже имевшие своих владельцев. Ну а во времена Средневековья и особенно Ренессанса это вообще стало массовой практикой европейских войн - кто такие ландскнехты и швейцарская пехота, думаю, знаем... а ещё гуглим слово "кондотьер". Также можно вспомнить Тридцатилетний Срач и великого кригмейстера Альбрехта фон Валленштайна, for example.
Правда, тогда как-то несколько честнее было это всё - в том плане, что наниматели занимались этим не только для обогащения, но и ради самого процесса. Возьмём, к примеру... да хотя бы итальянца Каструччо Кастракани (имя и фамилия люто доставляют) - так он сам лично был и рубака и стратег ещё тот, а не просто отправлял других на смерть, как ублюдочные владельцы скрепного "вагнера", при этом попивая кьянти в шикарном палаццо.
 показать весь комментарий
 
Я подумал, что связали таинственные пару бортов прибывшие из москвы в Киев перед Майданом и по тому же сценарию из москвы в Каракас...
 показать весь комментарий
 
 
Пардон - во время уже Майдана, в декабре кажеться.
 показать весь комментарий
 
Отравят. 😀😀😀
Пытаются нового президента на свою сторону перетянуть, как в Армении
 показать весь комментарий
 
- Tomar una copa, sentirse mejor. Esto es "El Novato", nuestro tequila siberiano, - сказал вагнеровский командор, протягивая Мадуро флягу.
Мадуро ничего не заподозрил... 💀
 показать весь комментарий
 
скорее в Гавану. Там коммуняцкий режим поддерживает Мадуру.
 показать весь комментарий
 
Любопітно, что нельзя біло погрузить в привічном для базирования NORDWIND AIRLINES Шереметьево чтобі перегонять 777 во Внуково. Явно каку-то какашечку запихнули.
 показать весь комментарий
 
И кстати ежели денюжки собрались вівозить, то Китай обидеться может. Он втрое больше Мадурику инвестировал.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияУстановлена связь между оккупацией Крыма и действиями РФ в Венесуэле, - журналист Клименко. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх