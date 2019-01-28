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 За "решение вопроса" по аренде земли на взятке $800 задержан чиновник Иванковской РГА на Киевщине, - прокуратура. ФОТО

На получении неправомерной выгоды в размере 800 долларов США разоблачен начальник отдела Иванковской райгосадминистрации Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал прокурор Киевской области Максим Киричук.

Он отметил: "Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области совместно с оперативными сотрудниками Управления защиты экономики в Киевской области и следователями ГУНП в Киевской области на получении неправомерной выгоды разоблачен начальник отдела Иванковской райгосадминистрации.

Так, чиновник требовал неправомерную выгоду в сумме 800 долларов США от директора юридического лица за принятие положительного решения при рассмотрении документов о предоставлении земельного участка в аренду.

Сегодня, 28.01.2019 государственный служащий задержан в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, по окончании которых будут решаться вопросы о сообщении лицу о подозрении в совершении уголовного преступления, избрание меры пресечения и отстранения от должности.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве задержан чиновник "Укрзализныци", который через посредника требовал 250 тыс. грн за "льготы" по аренде, - СБУ. ФОТО

За решение вопроса по аренде земли на взятке $800 задержан чиновник Иванковской РГА на Киевщине, - прокуратура 01
За решение вопроса по аренде земли на взятке $800 задержан чиновник Иванковской РГА на Киевщине, - прокуратура 02

Источник: https://censor.net.ua/p3108715
 
 
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Не пора ли уже отстреливать этих взяточников???
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