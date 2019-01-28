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 Общество, Фоторепортаж
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 Полицейские и нацгвардейцы тренировались противодействовать попыткам блокировки работы судов в Славянске, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж

Представители различных подразделений МВД в Славянске Донецкой области учились взаимодействовать в ситуации массовых беспорядков.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил, по легенде, конфликт перерос в потасовку, и поэтому были привлечены силы полиции, патрульных и гвардейцев.

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"Группа мужчин перекрыла дорогу, препятствуя проезду спецтранспорта с арестованным. Агрессивно настроенная группа не шла на контакт с группой коммуникации, тогда было принято решение о привлечении специальных групп. Конфликт был локализован. Лиц, нарушавших общественный порядок, доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств", - пояснил представитель ГУ НП Украины в Донецкой области из состава Объединенных сил Денис Терских.

В учениях также принимали участие группы диалога, цель которых - снизить уровень агрессии, предупредить граждан о возможных юридических последствиях противоправных действий, успокоить людей, найти компромиссные решения.

Полицейские и нацгвардейцы тренировались противодействовать попыткам блокировки работы судов в Славянске, - пресс-центр ООС 01

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Полицейские и нацгвардейцы тренировались противодействовать попыткам блокировки работы судов в Славянске, - пресс-центр ООС 02
Полицейские и нацгвардейцы тренировались противодействовать попыткам блокировки работы судов в Славянске, - пресс-центр ООС 03
Полицейские и нацгвардейцы тренировались противодействовать попыткам блокировки работы судов в Славянске, - пресс-центр ООС 04
Полицейские и нацгвардейцы тренировались противодействовать попыткам блокировки работы судов в Славянске, - пресс-центр ООС 05
Полицейские и нацгвардейцы тренировались противодействовать попыткам блокировки работы судов в Славянске, - пресс-центр ООС 06

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Полицейские и нацгвардейцы тренировались противодействовать попыткам блокировки работы судов в Славянске, - пресс-центр ООС 07
Полицейские и нацгвардейцы тренировались противодействовать попыткам блокировки работы судов в Славянске, - пресс-центр ООС 08
Полицейские и нацгвардейцы тренировались противодействовать попыткам блокировки работы судов в Славянске, - пресс-центр ООС 09
Полицейские и нацгвардейцы тренировались противодействовать попыткам блокировки работы судов в Славянске, - пресс-центр ООС 10
Фото: facebook.com/pressjfo.news

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Источник: https://censor.net.ua/p3108669
 
 
 Топ комментарии
 
Минуло 100 днів з того моменту, як СБУ розпочала шукати держзраду в діях одного з керівників розвідки Сергія Семочка. Нагадаємо, родичі Семочка мають громадянство Росії та постійно катаються в анексований Крим. Не забувайте, що Семочка своїм указом призначив саме Порошенко.
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та ясен пень. Самые грязные выборы на носу. диабетика защищать нужно
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Что ж, донбасские судьи порожняк не гонят (остальные, впрочем, тоже) - поэтому и защищать их нужно не щадя жизни...))
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Минуло 100 днів з того моменту, як СБУ розпочала шукати держзраду в діях одного з керівників розвідки Сергія Семочка. Нагадаємо, родичі Семочка мають громадянство Росії та постійно катаються в анексований Крим. Не забувайте, що Семочка своїм указом призначив саме Порошенко.
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Це ще не термін. Он одну пані суддю ще з 2009 року судять за хабар. Так що треба трошки почекати, років 5 як мінімум.....
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та ясен пень. Самые грязные выборы на носу. диабетика защищать нужно
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..."Для трудоустройства украинцев Чехия облегчит процедуру оформления документов. Об этом заявил министр иностранных дел этой страны Томаш Петршичек, сообщает Радио Свобода."Украинцы помогают нам строить экономику, и наше правительство разработает несколько программ, которые облегчили бы оформление разрешений на трудоустройство", - говорит Петршичек...
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Что ж, донбасские судьи порожняк не гонят (остальные, впрочем, тоже) - поэтому и защищать их нужно не щадя жизни...))
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Найден мертвым экс-глава структуры, возводившей космодром Восточный


Полицейские и нацгвардейцы тренировались противодействовать попыткам блокировки работы судов в Славянске, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 4667 Полицейские и нацгвардейцы тренировались противодействовать попыткам блокировки работы судов в Славянске, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 4667

Полицейские и нацгвардейцы тренировались противодействовать попыткам блокировки работы судов в Славянске, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 4667

Дмитрий Савин, бывший руководитель "Дальспецстроя", который принимал участие в строительстве космодрома Восточный, найден в минувшее воскресенье мертвым.
Об этом сообщает в понедельник, 28 января, информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Тело 54-летнего мужчины было обнаружено накануне вечером, около 19:00 по московскому времени, на юго-востоке российской столицы - во дворе частного дома, расположенного по адресу ул. Привольная, 8.
В Главном следственном управлении СК по Москве сообщили ТАСС, что по факту обнаружения тела начата доследственная проверка, результаты предварительного следствия свидетельствуют о том, что Савин покончил с собой.
Савин занимал пост главы "Дальспецстроя" до марта 2015 года, после чего перешел на должность замначальника предприятия. В апреле того же года был уволен по требованию главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина и в последнее время нигде не работал.
Напомним, что в ноябре 2017 года запущенный с космодрома Восточный гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-1, не начал передавать телемерию. Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что это может быть связано с неполадками в разгонном блоке.
"Метеор-М" должен был передавать телеметрию. Позже стало известно, что спутник не вышел на целевую орбиту.
Как сообщалось ранее, ракета "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" №2-1, студенческим аппаратом "Бауманец-2" и 17 иностранными наноспутниками стартовала 28 ноября 2017 года с космодрома Восточный в Амурской области. Позже поступила информация о том, что разгонный блок "Фрегат" отделился от ракеты. Но впоследствии связь не была установлена.
РИА Новости уточняет: основную полезную нагрузку запуска составлял российский аппарат "Метеор-М" №2-1. В виде попутной нагрузки вместе на орбиту на "Союзе" были отправлены 18 малых космических аппаратов из разных стран, в том числе "Бауманец-2" (Россия), LEO Vantage (Канада), AISSat-З (Норвегия), IDEA (Япония). Также планировалось вывести спутники SEAM (Швеция), два аппарата Landmapper-BC (США), 10 спутников LEMUR (США) и D-Star One (Германия).
"Союз-2.1б" стал второй ракетой, запущенной с Восточного. Первый пуск в истории космодрома состоялся полтора года назад, когда с Восточного была запущена ракета "Союз-2.1а".
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именно судей-прокуроров...
(особенно пьяных за рулем... но то таке... )
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Зважаючи на те, що у Донбасі судів ніхто блокувати не буде, оскільки вони нічого не вирішують, крім тероризування добровольців, то тренуються бєркута і вевешники з огляду на вибори. Один з варіантів - оголошення мальдивського пацюка переможцем через суд.
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Цензор.НЕТФотоОбществоПолицейские и нацгвардейцы тренировались противодействовать попыткам блокировки работы судов в Славянске, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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