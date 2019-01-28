 Полицейские и нацгвардейцы тренировались противодействовать попыткам блокировки работы судов в Славянске, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил, по легенде, конфликт перерос в потасовку, и поэтому были привлечены силы полиции, патрульных и гвардейцев.

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"Группа мужчин перекрыла дорогу, препятствуя проезду спецтранспорта с арестованным. Агрессивно настроенная группа не шла на контакт с группой коммуникации, тогда было принято решение о привлечении специальных групп. Конфликт был локализован. Лиц, нарушавших общественный порядок, доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств", - пояснил представитель ГУ НП Украины в Донецкой области из состава Объединенных сил Денис Терских.

В учениях также принимали участие группы диалога, цель которых - снизить уровень агрессии, предупредить граждан о возможных юридических последствиях противоправных действий, успокоить людей, найти компромиссные решения.

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