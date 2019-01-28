EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Общество, Фоторепортаж
  568  29
Материалы по теме:
Все про:завод (351) Минобороны (5575) Харьков (4141) Полторак (1073)

 Государственный оборонный заказ в 2018 году выполнен, уверен, что никаких проблем с его выполнением в 2019-м не будет, - Полторак. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Есть большая разница между организацией работы по выпуску, а также качеством продукции 2014 года и сегодня. В 2014 году технику в Харькове собирали вручную, не имея серьезного технического оборудования. А специалистов на рабочих местах, которые могли бы качественно работать, было очень мало.

Это сегодня, 28 января, отметил министр обороны Украины Степан Полторак во время пребывания на ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова" и ГП "Завод имени В.А. Малышева", которые входят в состав ГК "Укроборонпром", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

...

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине создали танковую бригаду резерва на случай открытой агрессии, - Полторак

"Что мы видим сегодня? Государственный оборонный заказ в 2018 году выполнены. И уверен, что никаких проблем с выполнением Государственного оборонного заказа на 2019 у нас не будет", - подчеркнул он.

По словам руководителя оборонного ведомства, за последние несколько лет предприятиям Харькова Министерство обороны выделило из бюджета на производство, модернизацию и ремонт бронированной техники для нужд Вооруженных сил Украины более 10 млрд гривен.

"Сегодня в Харькове производят продукцию, которая успешно выполняет боевые задания. Нельзя сравнить танк 2014 года и модернизированный танк 2019 года. Невозможно сравнить даже материалы 2014 года, а я очень хорошо помню проблемы, которые были тогда, например, с бронетранспортерами - с теми БТР, которые ваше предприятие выпускает сегодня. Разница очень большая", - подчеркнул министр обороны.

Степан Полторак напомнил, что количество работающих на рабочих местах на предприятиях оборонно-промышленного комплекса за последние годы увеличилась на 25 процентов.

Также читайте: В гособоронзаказе на 2019 г. предусмотрена поставка минимум 20 образцов, которые не были на вооружении ВСУ, - Полторак

"Зарплата на предприятиях, занимающихся бронетанковой техникой, увеличилась в среднем больше, чем в 4,5 раза. Вооруженные силы Украины требуют новой техники. У нас точно есть очень мощная и хорошая перспектива", - отметил он.

Государственный оборонный заказ в 2018 году выполнен, уверен, что никаких проблем с его выполнением в 2019-м не будет, - Полторак 01
Государственный оборонный заказ в 2018 году выполнен, уверен, что никаких проблем с его выполнением в 2019-м не будет, - Полторак 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полторак в зоне ООС вручил ведомственные награды и ценные подарки бойцам 58-й ОМПБр. ФОТОрепортаж

Государственный оборонный заказ в 2018 году выполнен, уверен, что никаких проблем с его выполнением в 2019-м не будет, - Полторак 03
Государственный оборонный заказ в 2018 году выполнен, уверен, что никаких проблем с его выполнением в 2019-м не будет, - Полторак 04
Государственный оборонный заказ в 2018 году выполнен, уверен, что никаких проблем с его выполнением в 2019-м не будет, - Полторак 05
Государственный оборонный заказ в 2018 году выполнен, уверен, что никаких проблем с его выполнением в 2019-м не будет, - Полторак 06
Государственный оборонный заказ в 2018 году выполнен, уверен, что никаких проблем с его выполнением в 2019-м не будет, - Полторак 07

Также смотрите: "Укроборонпром" подписал меморандум с израильской "Elbit Systems Ltd" о сотрудничестве в сфере систем связи, наблюдения, РЛС и модернизации бронетехники. ФОТОрепортаж

Государственный оборонный заказ в 2018 году выполнен, уверен, что никаких проблем с его выполнением в 2019-м не будет, - Полторак 08
Государственный оборонный заказ в 2018 году выполнен, уверен, что никаких проблем с его выполнением в 2019-м не будет, - Полторак 09
Государственный оборонный заказ в 2018 году выполнен, уверен, что никаких проблем с его выполнением в 2019-м не будет, - Полторак 10
Фото: mil.gov.ua

Смотрите также: Летчики-истребители бригады тактической авиации провели командирские полеты днем ​​и ночью в различных метеорологических условиях, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3108624
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И СНОВА ЗРАДА!!!
Да, юлькофилы, зрадоботы, ОНОтолетролле и прочая публика подобного толка?
 показать весь комментарий
 
 
Завод ім.Малишева не збільшив темпи виробництва озброєння з 2014 року. Як виробляли по 5 танків БМ Оплот на рік так і виробляють! Де міністр побачив покращення? Обсяги виробництва не змінились! Як робили партію з 5 танків БМ Оплот більше 12 місяців, так і роблять! А між тим завод ім.Малишева будувався для виробництва 1000 танків на рік в мирний час і 3000 танків на рік в умовах війни!
 показать весь комментарий
 
 
Міністерство оборони перестало друкувати публічний звіт про виконання планів на рік, отже можна зробити висновок, що плани невиконані і оборонне замовлення провалене як і всі попередні роки.
 показать весь комментарий
 
 
Так я ж и говорю- ЗРАДА!
План то всего то выполнили а не перевыполнили, Полторак то бездарь, а Порох на заказе наживается. Ни чего не забыл? Государственный оборонный заказ в 2018 году выполнен, уверен, что никаких проблем с его выполнением в 2019-м не будет, - Полторак - Цензор.НЕТ 336
 показать весь комментарий
 
 
А який був план на 2018 рік, якщо в ньому не було виробництва нових танків? Це був не план, а фальсифікація плану!
 показать весь комментарий
 
А кто же вам ВОЕННУЮ ТАЙНУ расскажет? Государственный оборонный заказ в 2018 году выполнен, уверен, что никаких проблем с его выполнением в 2019-м не будет, - Полторак - Цензор.НЕТ 608
А откуда цифры такие 1000 и 3000 танков? Государственный оборонный заказ в 2018 году выполнен, уверен, что никаких проблем с его выполнением в 2019-м не будет, - Полторак - Цензор.НЕТ 5995
 показать весь комментарий
 
З проектної документації на завод.
 показать весь комментарий
 
И откуда у вас такая цифра 5? Вот в цеху (только в одном) за десяток машин сейчас в январе 2019 года стоит. А год то прошёл 2018.
 показать весь комментарий
 
полторака всі люблять, він же ж непрофесіонал! От наркома Малишева не любили, бо він розстрілював прямо в цеху за невиконання плану! Шкода що завод ім. Малишева перетворився на помийку яка робить 5 танків за півтора року!
 показать весь комментарий
 
 
Кто Ваш кандидат хоть? Все кто против Пороха, всегда стесняются ответить на этот вопрос.
 показать весь комментарий
 
 
Тогда просто назовите ИМЯ? А не рака за камень.У честного ИМЯ должно же быть,не так ли?
 показать весь комментарий
 
Його кандидат Онотоле бравий полковнік , тий , що розпродав українську армію за копійки. Який кандидат - такий і послідовник .
 показать весь комментарий
 
((((это для троллоты которая сегодня туточки писала - а шо не кто не чего у нас в Украине не делает,все уехали и так далее - вот вам смотрите и страдайте ,болейте и так далее ))))))
 показать весь комментарий
 
 
а да и шоб вам троллота совсем поплохело - так и даже лучше по всей стране))))))))
 показать весь комментарий
 
 
Ну шо ти будєш дєлать,апять зрада-зрадская... Государственный оборонный заказ в 2018 году выполнен, уверен, что никаких проблем с его выполнением в 2019-м не будет, - Полторак - Цензор.НЕТ 6882
 показать весь комментарий
 
 
Вот же "совок". "Совком" был, совком и помрёт.
 показать весь комментарий
 
Не верим!ПоторакПорохсояшоколадобещалвсе нетопослевыборовВонавсемдаст..,и разная поебень
 показать весь комментарий
 
 
Лучше бы патронный завод построили и поменьше взрывали склады с бк ... мародеры Государственный оборонный заказ в 2018 году выполнен, уверен, что никаких проблем с его выполнением в 2019-м не будет, - Полторак - Цензор.НЕТ 8971
 показать весь комментарий
 
После экскурсии на Мальдивы,фотка есть,можно и отдохнуть.
 показать весь комментарий
 
У нас точно есть мощная и хорошая перспектива. МОЩНО СКАЗАНО.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбществоГосударственный оборонный заказ в 2018 году выполнен, уверен, что никаких проблем с его выполнением в 2019-м не будет, - Полторак. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх