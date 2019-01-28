 Государственный оборонный заказ в 2018 году выполнен, уверен, что никаких проблем с его выполнением в 2019-м не будет, - Полторак. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Это сегодня, 28 января, отметил министр обороны Украины Степан Полторак во время пребывания на ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова" и ГП "Завод имени В.А. Малышева", которые входят в состав ГК "Укроборонпром", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.
"Что мы видим сегодня? Государственный оборонный заказ в 2018 году выполнены. И уверен, что никаких проблем с выполнением Государственного оборонного заказа на 2019 у нас не будет", - подчеркнул он.
По словам руководителя оборонного ведомства, за последние несколько лет предприятиям Харькова Министерство обороны выделило из бюджета на производство, модернизацию и ремонт бронированной техники для нужд Вооруженных сил Украины более 10 млрд гривен.
"Сегодня в Харькове производят продукцию, которая успешно выполняет боевые задания. Нельзя сравнить танк 2014 года и модернизированный танк 2019 года. Невозможно сравнить даже материалы 2014 года, а я очень хорошо помню проблемы, которые были тогда, например, с бронетранспортерами - с теми БТР, которые ваше предприятие выпускает сегодня. Разница очень большая", - подчеркнул министр обороны.
Степан Полторак напомнил, что количество работающих на рабочих местах на предприятиях оборонно-промышленного комплекса за последние годы увеличилась на 25 процентов.
"Зарплата на предприятиях, занимающихся бронетанковой техникой, увеличилась в среднем больше, чем в 4,5 раза. Вооруженные силы Украины требуют новой техники. У нас точно есть очень мощная и хорошая перспектива", - отметил он.
Да, юлькофилы, зрадоботы, ОНОтолетролле и прочая публика подобного толка?
План то всего то выполнили а не перевыполнили, Полторак то бездарь, а Порох на заказе наживается. Ни чего не забыл?
А откуда цифры такие 1000 и 3000 танков?
Или даже "Рено".