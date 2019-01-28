 Партия фальсифицированного спирта и алкоголя стоимостью более 500 тыс. грн изъята из незаконного оборота в Ивано-Франковской области. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 199 УК Украины было установлено, что в одном из жилых помещений региона осуществляется незаконное хранение подакцизной продукции.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято более 1,3 тыс. литров спирта, разлитого в пластиковые бочки, и партия ликероводочных изделий общей ориентировочной стоимостью более 500 тыс. грн, а также автомобиль Volkswagen Caddy, который использовался в незаконной деятельности.







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