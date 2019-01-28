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Все про:алкоголь (1426) налоговая милиция (1504) спирт (209) ГФС (3060) Ивано-Франковская область (331)

 Партия фальсифицированного спирта и алкоголя стоимостью более 500 тыс. грн изъята из незаконного оборота в Ивано-Франковской области. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Ивано-Франковской области изъяли из незаконного оборота крупную партию подакцизных товаров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 199 УК Украины было установлено, что в одном из жилых помещений региона осуществляется незаконное хранение подакцизной продукции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Из незаконного оборота на Ривненщине изъято фальсифицированного алкоголя стоимостью почти 1,3 млн. грн. ФОТОрепортаж

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято более 1,3 тыс. литров спирта, разлитого в пластиковые бочки, и партия ликероводочных изделий общей ориентировочной стоимостью более 500 тыс. грн, а также автомобиль Volkswagen Caddy, который использовался в незаконной деятельности.

Партия фальсифицированного спирта и алкоголя стоимостью более 500 тыс. грн изъята из незаконного оборота в Ивано-Франковской области 01
Партия фальсифицированного спирта и алкоголя стоимостью более 500 тыс. грн изъята из незаконного оборота в Ивано-Франковской области 02
Партия фальсифицированного спирта и алкоголя стоимостью более 500 тыс. грн изъята из незаконного оборота в Ивано-Франковской области 03

Изъятые ТМЦ переданы на ответственное хранение.

Источник: https://censor.net.ua/p3108576
 
 
 Топ комментарии
 
в лугандоне в первую тройку вошла бы
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Да, сегодня у сотрудников ГФС рабочий день закончен. Все уйдут на профсобрание слушать доклад начальника транспортного цеха
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Цікаво, а "Партия фальсифицированного спирта и алкоголя" вже висунула кандидата в президенти? Бо он партія "Воля-кабель" - вже
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"Партия фальсифицированного спирта и алкоголя" №1 в списке.

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Цікаво, а "Партия фальсифицированного спирта и алкоголя" вже висунула кандидата в президенти? Бо он партія "Воля-кабель" - вже
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Да, сегодня у сотрудников ГФС рабочий день закончен. Все уйдут на профсобрание слушать доклад начальника транспортного цеха
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Останнім часом з різних куточків країни надходить все більше повідомлень про цю партію.
З такою популярностю вона цілком могла б взяти участь у майбутніх виборах.
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чого не точні дані по кількості спирту?! він шо випаровується?!
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Партия фальсифицированного спирта и алкоголя - что за политическая сила, кто кандидат?
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Незалежне розслідування привело би до групи недоторканих депутатів. Партію фальсифікованого спирту й алкоголю вартістю понад 500 тис. грн вилучено з незаконного обігу в Івано-Франківській області - Цензор.НЕТ 9984
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а шо, эта партия кандидата в президенты не выставляет или он давно всем известен ? Партію фальсифікованого спирту й алкоголю вартістю понад 500 тис. грн вилучено з незаконного обігу в Івано-Франківській області - Цензор.НЕТ 6653
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Цензор.НЕТФотоОбществоПартия фальсифицированного спирта и алкоголя стоимостью более 500 тыс. грн изъята из незаконного оборота в Ивано-Франковской области. ФОТО
 
 
 
 
 
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