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Все про:налоговая милиция (1504) Одесская область (1669) сигареты (573) суд (21718) ГФС (3060)

 Организаторы ряда подпольных цехов по изготовлению фальсифицированных сигарет в Одесской области предстанут перед судом. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры направили в суд с договором о признании вины уголовное производство в отношении организаторов подпольных цехов на территории региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государсвтенной фискальной службы.

Так, в ходе досудебного расследования была установлена группа лиц, организовавших в Одесской области деятельность ряда подпольных цехов, где с использованием специального оборудования незаконно изготавливали табачные изделия, который в дальнейшем реализовывали и получали незаконную прибыль.

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По результатам проведенных мероприятий были изъяты сигареты, табак, марки акцизного налога Республики Молдова и специализированное оборудование для незаконного массового производства табачных изделий общей стоимостью более 14 млн грн.

Также было установлено, что изъятые в указанных цехах сигареты являются табачными изделиями, которые не соответствуют нормам и стандартам, установленным в Украине.

Организаторы ряда подпольных цехов по изготовлению фальсифицированных сигарет в Одесской области предстанут перед судом 01

Организаторы ряда подпольных цехов по изготовлению фальсифицированных сигарет в Одесской области предстанут перед судом 02

Источник: https://censor.net.ua/p3108569
 
 
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Кстати, уже полгода не покупаю сигареты. Покупаю развесной табак и гильзы.
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Цензор.НЕТФотоОбществоОрганизаторы ряда подпольных цехов по изготовлению фальсифицированных сигарет в Одесской области предстанут перед судом. ФОТО
 
 
 
 
 
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