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 Политика Украины
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 Мы не должны допустить политической коррупции: избирательная кампания должна финансироваться только со средств избирательных фондов, - Аваков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет о недопустимости политической коррупции в виде финансирования избирательной кампании не из избирательных фондов.

На итоговой годовой коллегии МВД Украины в понедельник в Киеве министр отметил, что в Центризбирком поступило 38 заявлений от кандидатов в президенты на очередных выборах 31 марта 2019 года. В настоящее время открыты только несколько счетов избирательных фондов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Только со средств избирательных фондов должна финансироваться избирательная кампания... Мы не должны допустить политической коррупции", - подчеркнул А.Аваков.

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Мы не должны допустить политической коррупции: избирательная кампания должна финансироваться только со средств избирательных фондов, - Аваков 01

"Только из этих средств "белых", понятных, может финансироваться избирательная кампания. Не за счет коррупционных средств, не за счет непонятных подарков или пожертвований, а только за счет средств, которые идут исключительно из избирательных фондов кандидатов. Это принципиально", - сказал министр.

Мы не должны допустить политической коррупции: избирательная кампания должна финансироваться только со средств избирательных фондов, - Аваков 02

Он добавил, что на прошлых выборах правоохранители не так детально обращали на это внимание, но сейчас "должны подняться на другой уровень".

"Мы не должны допускать политическую коррупцию, которая выходит в мир посредством финансирования избирательного процесса из непонятных фондов", - подытожил А.Аваков

Мы не должны допустить политической коррупции: избирательная кампания должна финансироваться только со средств избирательных фондов, - Аваков 03

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Источник: https://censor.net.ua/p3108553
 
 
 Топ комментарии
 
пеце хорошо
ярд себе нарисовал в бюджете
пол ярда своей старухе
на помощь молодым ученым))
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А нічого що "дехто" за державний рахунок влаштував "томас-тур"?
До того ж ще потрібно поцікавитись - за чий рахунок натикали кругом білбордів з цим "дехто" і томасом.
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Авакаков: «Бе-бе-бе-берев дзес (по-вашему - драсьте). Мы не оставим бе-бе-бе-без внимания это бе-бе-бе-безобразие. Бе-бе-бе-беспощадно пресечём бе-бе-бе-беспардонность всех кандидатов, бе-бе-бе-бессовестно агитирующих бе-бе-бе-без рюкзаков от известного поставщика с «бе-бе-бе-белыми» бабосами. Не бе-бе-бе-беспокойтесь, граждане! «А...#...нна інституція" во главе с сидящим з «9-ї ранку на стакані» Зозулей бе-бе-бе-бесстрашно обе-бе-бе-беспечит общественную бе-бе-бе-безопасность ».
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пеце хорошо
ярд себе нарисовал в бюджете
пол ярда своей старухе
на помощь молодым ученым))
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И как бы не соврал.У каждого олигарха свой избирательный фонд
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А нічого що "дехто" за державний рахунок влаштував "томас-тур"?
До того ж ще потрібно поцікавитись - за чий рахунок натикали кругом білбордів з цим "дехто" і томасом.
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Недопустить политической корупции!!!!
Остальные виды коррупции допускаются
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ахахаха нет АХАХАХАХ вот так, а скажите мне какой и от куда у зеленского фонд избирательный, и как он может сам профинансировать свою компанию.заявления и реально что то делать это не одно и тоже.
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Он, вощето, официальный миллионер.
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я не понял - это выкидыш или аборт?? аваков! вся страна утыкана билбордами петрика с томосом, а аваков картинно топает ножкой.
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Один Томос тур сколько из бюджета денег вытянул...
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Авакаков: «Бе-бе-бе-берев дзес (по-вашему - драсьте). Мы не оставим бе-бе-бе-без внимания это бе-бе-бе-безобразие. Бе-бе-бе-беспощадно пресечём бе-бе-бе-беспардонность всех кандидатов, бе-бе-бе-бессовестно агитирующих бе-бе-бе-без рюкзаков от известного поставщика с «бе-бе-бе-белыми» бабосами. Не бе-бе-бе-беспокойтесь, граждане! «А...#...нна інституція" во главе с сидящим з «9-ї ранку на стакані» Зозулей бе-бе-бе-бесстрашно обе-бе-бе-беспечит общественную бе-бе-бе-безопасность ».
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"Мы не должны допустить политической коррупции"!

А як же інакше? Корупція не політична в МВС після "реформ" Авакова цвіте і пахне. А от з політичною корупцією- тут таки так, тут Аваков себе покаже. Ми не маємо допустити політичної корупції: виборча кампанія повинна фінансуватися тільки з коштів виборчих фондів, - Аваков - Цензор.НЕТ 6895
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цей довбень колись займеться своїми безпосередніми обовязками?????
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Никакой политической коррупции!
Берет только наличкой
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Бе-бе-бе,а хто з мусорів в Херсоні відповість за фальсифікацію справи Каті Ганзюк?І чи не пора тобі Бе-бе-бе вже піти нух*й!!!
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фельдмаршал коррупции в законе. в программе порядочного кандидата должно быть расследование подлого убийства саши музычко. и покарание авакова
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМы не должны допустить политической коррупции: избирательная кампания должна финансироваться только со средств избирательных фондов, - Аваков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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