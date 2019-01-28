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 Били по ногам и в живот, снимали это на камеру, - Гриб рассказал, как его похищали в Беларуси. ФОТО

Сотрудники ФСБ РФ, похитившие гражданина Украины Павла Гриба на территории Беларуси, избивали его, снимая процесс на видео.

Об этом украинский политзаключенный рассказал в ходе одного из судебных заседаний, говорится в репортаже российского издания Новая газета, передает Цензор.НЕТ.

По версии следствия, Гриба задержали в российском городе Ярцево. Оперативников уголовного розыска, которые якобы провели задержание, суд допрашивал по видеосвязи.

"Поступила оперативная информация, и мы приехали на вокзал. На перроне увидели подозрительного молодого человека. Подошли к нему, показали удостоверения, проверили документы. У него при себе был украинский паспорт. Поскольку он вел себя подозрительно, предложили ему проехать с нами в отдел, он без проблем согласился. Пояснил, что едет то ли к своей девушке, то ли к знакомой. Дело было около восьми-девяти вечера, точное время не помню. Мы "откатали" ему пальцы - парень не сопротивлялся, не был в наручниках. Оказалось, он в розыске ФСБ", - рассказал следователь Александр Беспалов.

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На вопрос адвоката, что именно в Павле насторожило оперативников, Беспалов ответил: "Он бесцельно ходил по перрону и смотрел взад-вперед, по сторонам".

Но украинский политзаключенный опровергает слова российского силовика.

Били по ногам и в живот, снимали это на камеру, - Гриб рассказал, как его похищали в Беларуси 01

"Меня эти люди не задерживали, я их не знаю. В Ярцево я не приезжал. Мое задержание было не 25 августа, а 24, и не в Ярцево, а в Гомеле, Беларуси. Я был похищен сотрудниками ФСБ. Незнакомые люди закинули меня в микроавтобус и вывезли через границу", - сказал Павел Гриб.

По словам Павла Гриба, сразу после встречи с россиянкой Татьяной Ершовой, с которой он познакомился с соцсетях, на автовокзале в Гомеле его похитили сотрудники ФСБ. Украинец добавил, что хорошо запомнил похитителей и при встрече смог бы их опознать.

"После разговора я пошел на автовокзал, чтобы вернуться в Украину, однако меня встретили неизвестные люди. Их было пятеро. Выглядели как обычные люди - джинсы, черные куртки. Мне на голову натянули капюшон, погрузили в микроавтобус и вывезли в лес", - рассказал Гриб.

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Украинец рассказал, что его избивали, снимая издевательства на видео, и лишь после этого повезли к следователю на допрос.

"Били по ногам и в живот, снимали это на камеру; забрали документы и обратный билет. Затем повезли в какой-то спортивный зал. Помню, там была шведская стенка. Меня грозились повесить на нее вверх ногами. К рукам привязали гири. В туалет водили, но не давали ни пить, ни есть. А уже потом - к следователю", - рассказал политзаключенный.

"Тот прямо сказал: "Либо ты признаешь все, либо остаешься еще тут", - добавил Гриб.

В качестве доказательств стороны обвинения была показана видеозапись допроса Павла следователями краснодарского УФСБ. На видеозаписи допроса на руках украинца видны ссадины и кровоподтеки. "Видно же, что ко мне применялась сила, и я не мог внятно ничего пояснить", - говорит суду Павел Гриб.

Били по ногам и в живот, снимали это на камеру, - Гриб рассказал, как его похищали в Беларуси 02

Хотя следователи на суде это ожидаемо отрицали и уверяли, что физическое насилие к Грибу якобы не применялось.

Допрос девушки, с которой встречался Гриб, Татьяны Ершовой и ее мамы прошел в закрытом режиме, пишет издание.

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"На первом допросе она говорила, что показания за нее писал следователь, она только подписывала. Мне она объяснила это так: "Следователь говорил, что если я хочу помочь Паше, то должна подписать эти показания". Я думаю, они вводили в заблуждение и Татьяну, и Пашу. На последнем допросе Таня поначалу только плакала. Внятно она ничего не могла сказать, ее часто успокаивали. Потом, когда в очередной раз на нее надавили, она вышла и просто сказала, что подтверждает все показания, зачитанные прокурором. Те самые, которые ей давал подписывать следователь -написанные сухим юридическим языком", - рассказала о допросе Татьяны Ершовой адвокат Марина Дубровина.

Напомним, Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына Павла в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и задержали". Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После - исчез.

Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о сыне. Игорь Гриб уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

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7 сентября 2017 года директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле,находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.

По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба якобы приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он якобы склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.

Подробно о том, с чего начиналась эта история, о сути дела и обвинения, а также о судебном заседании читайте в статье "Не было у детей планов взрывать школу!". Любовно-агентурная история Павла Гриба".

Источник: https://censor.net.ua/p3108532
 
 
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жаль пацана попал на роздачу по своей глупости.....
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Вот как то не жаль его... Ведь сам виноват. Может для других это послужит хорошим уроком.
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Из Украины запросто выкрадают,а сбуфсб только помогает.
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не кохайтесь з москалями!!! Бо москалі - чужі люде. Роблять лихо з вами
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Несколько вопросов и к мозгам самого Гриба, и к такому "гаранту" Лукашенко что Украинцам в Белоруссии ничего не угрожает.
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Уже давно должен был поднят вопрос перед лукой,высланы белорашкинские дипломаты и выражена нота протеста.Ничего этого соевые гниды не сделали,им начхать на украинцев-бабло превыше всего.
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Нечего ездить на белоРашку,искать приключения на свою жопу.
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Мутная история. Есть много вопросов к спецслужбам РБ. Если по нашей официальной информации Гриб официально пересек границу Украины и Беларуси, и официально в Беларуси его никто не арестовывал, то как он оказался в тюрьме РФ? Варианта два: его или похитили ФСБ в Беларуси при бездействии/пособничестве спецслужб РБ, или он сам непонятно почему поперся в РФ.
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Да в белорусском КГБ (или как там) полно агентов и помошников ФСБ ибо "союзное государство"
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не жаль ни разу. развели на "медовую ловушку" хотя в 19 лет уже мозги надо иметь
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Вообще непонятно, чего хотят от этого больного молодого человека. Возможно он смачно опускал кацапов по интернету. Я их их тоже опускаю, но ездить к этим мудакам не собираюсь. Головой надо думать, а не членом. Молодой еще, глупый. Порошенко вообще плевать на украинцев, которых похищают и убивают. Главное бабло. Пахан коррупции в Украине. В данном случае необходимо было вызывать посла Беларуси и вставлять клизму. Но томосник бздун и п"зд"н.
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Цензор.НЕТФотоОбществоБили по ногам и в живот, снимали это на камеру, - Гриб рассказал, как его похищали в Беларуси. ФОТО
 
 
 
 
 
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