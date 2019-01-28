 Благотворительный концерт в поддержку раненых украинских воинов состоялся в Нью-Йорке. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

"Надо продолжать помогать. Конечно, уже пятый год война, люди устали. Но у нас больше 20 000 раненых военнослужащих в Украине. Многие тяжело", - рассказала президент фонда Ирина Ващук Дисипио.

Она пояснила, что мероприятие в Нью-Йорке является одним из восьми благотворительных концертов в поддержку раненых украинских военнослужащих в США.

"Сейчас тур начался с Йонкерса, сегодня - в Нью-Йорке, следующая пятница - Детройт, суббота - Чикаго, воскресенье - Нью-Джерси, через неделю в субботу - Филадельфия, Бостон, и последний концерт во Флориде будет с Павлом Табаковым" , - рассказала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Помогая Украине, мы помогаем себе, - глава МИД Литвы Линкявичюс. ВИДЕО

На концерте присутствовал ветеран Николай Левко, военнослужащий Национальной гвардии Украины, получивший ранения, подорвавшись на мине во время выполнения боевого задания вблизи г. Горловка. Сейчас он ожидает протезирование в США, которое должно состояться уже скоро.

"Николай Левко, он один из тяжелых. Не только две ноги потеряно, но и реконструкция кости бедра, которую в Украине не могли сделать", - пояснила президент Revived Soldiers Ukraine.

Ирина объяснила, что все члены фонда работают на волонтерских началах, параллельно с основными работами.

"Это наше призвание - помогать, общественный долг. Я не могу просто сидеть сложа руки и просто смотреть на то, что можно поправить, починить, изменить ... Ко мне почти ежедневно обращаются за помощью", - рассказала она.

Ирина рассказала, что фонд, который существует с конца 2015 года, собрал около $ 60 тыс. в 2016-м году, около $ 130 тыс. в 2017-м, и около $ 340 тыс. в 2018 году.

"Благодаря таким мероприятиям мы можем в течение одного дня решить большую проблему, которую для них очень трудно решить дома", - добавила она.

За день благотворительности в Нью-Йорке удалось собрать $ 9670.



Фонд Revived Soldiers Ukraine был основан в США в конце 2015 года. За это время удалось организовать операции и лечения в США 13 военнослужащим с самыми сложными ранениями, помочь 58 раненым военным в Украине. Недавно фонд также основал Украинский филиал.







Фото: "Укринформ"