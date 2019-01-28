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 Общество, Фоторепортаж
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 По три общины на Буковине и Ривненщине перешли в Православную церковь Украины. ФОТОрепортаж

В селах Задубривка и Васлововцы Заставнивского района и Ясены на Сторожинеччине 27 января религиозные общины обсуждали вопрос перехода из УПЦ Московского патриархата в ПЦУ и пользования культовыми сооружениями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

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"Безопасность участников собрания обеспечивали работники местных отделений и областного управления Нацполиции. Как и накануне, так и во время самих собраний, правоохранители постоянно общались с представителями различных конфессий. Верующим сообщили о мерах, которые проводит полиция для обеспечения общественной безопасности и правопорядка, недопущении правонарушений на религиозной почве, и разъяснили предусмотренную законом ответственность за нарушение общественного порядка", - говорится в сообщении.

По результатам собрания все три церковные общины приняли решение о переходе из подчинения Украинской православной церкви Московского патриархата в Православной церкви Украины.

"Во время собрания прихожан в селе Васлововцы на Заставнивщине в полицию обратилась корреспондент одного из черновицких интернет-порталов и заявила о препятствовании ее журналистской деятельности со стороны верующих. Сейчас работники Заставнивского отделения полиции проверяют полученную информацию. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины", - отмечают в полиции.

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По три общины на Буковине и Ривненщине перешли в Православную церковь Украины 01
По три общины на Буковине и Ривненщине перешли в Православную церковь Украины 02

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По информации Укринформа, общины села Копытково Здолбуновского района, в также сел Збуж и Малая Любаша в Костопольском районе перешли в Православную церковь Украины.

По три общины на Буковине и Ривненщине перешли в Православную церковь Украины 03
По три общины на Буковине и Ривненщине перешли в Православную церковь Украины 04
По три общины на Буковине и Ривненщине перешли в Православную церковь Украины 05
Фото: facebook.com/Сергій Кондрачук

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

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Источник: https://censor.net.ua/p3108524
 
   
 Топ комментарии
 
Оно ватник, выполняет приказ генерала гундяя😂
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Вы правы - ПЦУ в ФСБ не зарегистрирована...
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пєрєход в нікуда - ПЦУ не зареєстрована, а УПЦ-КП та УАПЦ продовжують паралельне існування
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брєдь дальше, квакша
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ПЦУ зарегистрирована с соблюдением всех необходимых формальностей. УПЦ-КП и УАПЦ самораспустились и вошли в ПЦУ на объединительном соборе 15-го декабря 2018-го года. Не пишите дизинформации.
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в держреєстрі ПЦУ нема, а УПЦ-КП та УАПЦ до сих пір там. Департамент в справах релігій Мінкульту ситуацію не коментує. Я відіслав запит Папаяні, поки що відповіді нема
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гундяй подполковнік
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ПЦУ тільки декларація, в неї нема навіть статуту шоб зареєструвати. А філярет пише директиви на бланках УПЦ-КП. І ніхто з них не самороспустився, а живуть як і раньше,
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ти пишеш неправду, бо сама не відаєш
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попи так і не поділили шкуру невпольованого ведмедя
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Драбинко: Но я бы сказал, что сегодня Православная церковь Украины состоит исключительно из приходов, которые были названы вами, Украинской православной церкви. Как бывшие УАПЦ и УПЦ (КП), они также должны переходить к новой структуре. Мы почему-то это упускаем из виду. Они не автоматически, они ведь не перерегистрировались.
- Им тоже нужно перерегистрироваться?
Им также надо перерегистрироваться, также проводить такие же собрания, которые проводятся на сегодняшний день. Они не автоматически слились и включились. Нет. Это произошло Поместный собор, который создал структуру. И в эту структуру должны переходить не только из Московского патриархата, но и с Киевского, и с УАПЦ.
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приходи УПЦ-КП та УАПЦ поки що не перейшли до ПЦУ, тому остання складається на сьогодні виключно з бувших приходів УПЦ(МП)
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Все буде газазд. Не панікуйте. Крок за кроком. Пісчинка за пісчинкою...
.....
Як в годинниках пісочних,
хоч простих, та дуже точних...
......
Наступить мить, коли в верхньої чаші не буде жодної пісчинки...
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так я тіко за. Але ж тра' правду казати, інакше негарно получаєця.
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ну шо? Будемо спамити правду? Побудуємо нову церкву на брехні? То вона не встоїть!
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Цензор.НЕТФотоОбществоПо три общины на Буковине и Ривненщине перешли в Православную церковь Украины. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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