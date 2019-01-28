 По три общины на Буковине и Ривненщине перешли в Православную церковь Украины. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

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"Безопасность участников собрания обеспечивали работники местных отделений и областного управления Нацполиции. Как и накануне, так и во время самих собраний, правоохранители постоянно общались с представителями различных конфессий. Верующим сообщили о мерах, которые проводит полиция для обеспечения общественной безопасности и правопорядка, недопущении правонарушений на религиозной почве, и разъяснили предусмотренную законом ответственность за нарушение общественного порядка", - говорится в сообщении.

По результатам собрания все три церковные общины приняли решение о переходе из подчинения Украинской православной церкви Московского патриархата в Православной церкви Украины.

"Во время собрания прихожан в селе Васлововцы на Заставнивщине в полицию обратилась корреспондент одного из черновицких интернет-порталов и заявила о препятствовании ее журналистской деятельности со стороны верующих. Сейчас работники Заставнивского отделения полиции проверяют полученную информацию. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины", - отмечают в полиции.

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По информации Укринформа, общины села Копытково Здолбуновского района, в также сел Збуж и Малая Любаша в Костопольском районе перешли в Православную церковь Украины.







Фото: facebook.com/Сергій Кондрачук

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

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