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 Украинские стрелки Костевич и Омельчук победили на международном турнире в Мюнхене. ФОТОрепортаж

Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали золотые медали на турнире H&N Cup в Мюнхене. Они победили в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров в миксте.

Как сообщает XSport, Костевич также дважды поднималась на вершину пьедестала H&N Cup в первый день соревнований, передает Цензор.НЕТ.

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Украинские стрелки Костевич и Омельчук победили на международном турнире в Мюнхене 01
Украинские стрелки Костевич и Омельчук победили на международном турнире в Мюнхене 02
Украинские стрелки Костевич и Омельчук победили на международном турнире в Мюнхене 03

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Украинские стрелки Костевич и Омельчук победили на международном турнире в Мюнхене 04
Фото: facebook.com/shootingukrainenews

В миксте с Омельчуком она показала результат 488.3 и установила новый рекорд мира.

Украинские стрелки Костевич и Омельчук победили на международном турнире в Мюнхене 05
Украинские стрелки Костевич и Омельчук победили на международном турнире в Мюнхене 06

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Украинские стрелки Костевич и Омельчук победили на международном турнире в Мюнхене 07
Украинские стрелки Костевич и Омельчук победили на международном турнире в Мюнхене 08
Фото: facebook.com/shootingukrainenews

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Источник: https://censor.net.ua/p3108514
 
   
 Топ комментарии
 
Молодцы! С победой Вас! Так держать!
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Одесситка завоевала «золото» престижного международного турнира по каратэ 21:01 27 января 2019

Источник: https://odessa.online/odessitka-zavoevala-zoloto-prestizhnogo-mezhdunarodnogo-turnira-po-karate/

Украинские стрелки Костевич и Омельчук победили на международном турнире в Мюнхене - Цензор.НЕТ 1686
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Одесситка завоевала «золото» престижного международного турнира по каратэ 21:01 27 января 2019

Источник: https://odessa.online/odessitka-zavoevala-zoloto-prestizhnogo-mezhdunarodnogo-turnira-po-karate/

Украинские стрелки Костевич и Омельчук победили на международном турнире в Мюнхене - Цензор.НЕТ 1686
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Перемога в Парижі стала п'ятою для Анжеліки ТЕРЛЮГИ на турнірах Прем'єр-Ліги, раніше вона ставала кращою на турнірах в Кобурзі (2015), Роттердамі (2017), Лейпцигу (2017) та Берлині (2018).
Крім того, вікторія в Парижі стала десятою для одеської спортсменки в особистому куміте на крупних міжнародних турнірах (1 - чемпіонат Європи, 5 - Прем'єр-Ліга, 4 - серія А1).
Всього в колекції Анжеліки ТЕРЛЮГИ 19 медалей крупних міжнародних турнірів, з яких 11 золоті, 2 срібні та 6 бронзови
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Ну почему вы все коммунисты такие завистливые? У вас, что, - лишняя хромосома?
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А у тебя флаг точно такой же, как у тех, кто собрался весной 2015 гг в С.Петербурге, но до этого твоего поста я не думал, что ты из них, а теперь знаю.
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Хто мав би ще сумнів?... Головне, щоб писок Хуйла до мішені був добре прибитий 😕😕😕😕..
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а что делать? жизнь такая.. каждый Украинец теперь снайпер, каждый Украинец теперь попадает в кацапа с первого выстрела лучше всех в мире Украинские стрелки Костевич и Омельчук победили на международном турнире в Мюнхене - Цензор.НЕТ 2963
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Цензор.НЕТФотоСпортУкраинские стрелки Костевич и Омельчук победили на международном турнире в Мюнхене. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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