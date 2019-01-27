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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Киев (17072) реконструкция (167) Свобода (2683) УНР (64) Богачук Олег (782)

 В Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод "Арсенал" между войсками УНР и большевиками. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

27 января в Киеве состоялась историческая реконструкция боя 1918 года за завод "Арсенал" между войсками УНР и большевиками.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Мероприятие было организовано Киевской городской организацией ВО "Свобода" и проводится уже третий раз.

В Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 01
В Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 02

В Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 03

Смотрите: Полковник ФСБ Гиркин участвовал в ноябре 2013 года в реконструкции освобождения Киева от немецких захватчиков, - Бутусов. ФОТО


В Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 04

В Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 05


В Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 06
В Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 07
В Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 08

В Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 09
В Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 10
В Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 11

Также смотрите: Львовяне воссоздали бой Украинской Галицкой Армии столетней давности, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 12
В Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 13
В Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 14
В Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 15
В Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 16
В Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 17
В Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 18
В Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 19
В Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 20
В Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 21
В Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 22
В Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 23
В Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 24
В Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 25

В Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 26
В Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 27
В Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 28
В Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 29
В Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 30
В Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 31
В Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 32
В Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 33
В Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод Арсенал между войсками УНР и большевиками 34

Фотои видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3108513
 
   
 Топ комментарии
 
Той випадок, коли історію потрібно не тільки пам'ятати, а ще й бути гордим за той період!
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Сколько же за Неньку крови пролито... А мы не ценим. Позволяем ворам и прощелыгам править такой! страной.
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бачив це, але з вікна автобуса)
може б хлопці потренувалися і на ап-вр) пішли?!
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Совет форумчанПравила форума
 
бачив це, але з вікна автобуса)
може б хлопці потренувалися і на ап-вр) пішли?!
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Той випадок, коли історію потрібно не тільки пам'ятати, а ще й бути гордим за той період!
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В Україні було ДВА Майдана.
Перший, у 2005 році, це коли Путін намагався посадити свою маріонєтку Януковічя.
Тоді УКРАЇНЦІ через Майдан 1.0, вибрали ЮЩЕНКА.
У 2010 Путіну вдалося за допомогою жітєлєй Дамбасса, здійснивши двуходівку:
Тимошенко - Януковічь, прибрати Ющенка, і таки пропхати свого Януковічя
Але у 2014 році УКРАЇНЦІ на Майдані 2.0 знову змели, крємльовську маріонетку, і вибрали ПОРОШЕНКА.
Так, що для УКРАЇНЦІВ, Майдан 3.0 не проблема.
Пєрєдайтє хуйлу.
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Не відстояли тоді країну, чвари роз'єднали і зробили слабкими.
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Нічого страшного, ще так 2-3 рази і тоді точно будемо знати що таке московіти і бидло.)
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зате правда.
це як з вірунством - треба дуже багато разів обпектись щоб сказати: Джордж Карлін діло говорив.
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В Донецке на всю трамвайную линию остался один трамвай. Ну что, дебилы, классная у вас получилась "народная республика"? То ли еще будет! ху#ло, Россия, Сурков и МММщик о вас позаботятся. По самые гланды.

В Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод "Арсенал" между войсками УНР и большевиками - Цензор.НЕТ 3208
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КацаПсины СкреПОНОСы просрали все что можно и нельзЯ...
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При Союзе в школах учили , что Украина отдала россии за Крым территории , большие по площади . Это был обмен , а не "подарок " . А сейчас кацапские политиканы об этом "стыдливо " умалчивают .
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Сколько же за Неньку крови пролито... А мы не ценим. Позволяем ворам и прощелыгам править такой! страной.
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Ты о Плешивом педофиле? Так он уже 20 лет ГУЛАГом правит и ничего 4 триллиона долларов это копейки...
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Сенатор, я уже привыкла к твоим диалогам с самим собой. Не будем же это нарушать и сейчас.
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Я не претендую на диалог с ДУРАМИ...и ДУРАКАМИ,НЕ ПАРЬСЯ..
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Не буду мешать тебе разговаривать с зеркалом. Из уважения к твоему возрасту. Хотя здесь и старше тебя не позволяют себе подобного.
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ВАЩЕТ МНЕ ВСЕГО 45 ЛЕТ...К СВЕДЕНИЮ...ДЕД СЕЙЧАС В ЧЕХИИ
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дед тут недавно 72 праздновал, внуку уже 45, о-о...
скорее дед на процедурах, а не в чехии...
тогда все по местам У Києві провели реконструкцію бою 1918 року за завод "Арсенал" між військами УНР і більшовиками - Цензор.НЕТ 5565
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Бог не фрайер,всё видит,каким способом Краснопузые Хмыри собирали ссср дохлый
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Мавзолейное было недавно сказало...
в августе 1991 года произошла крупнейшая Геополитическая катастрофа...ВЕКа.. В Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод "Арсенал" между войсками УНР и большевиками - Цензор.НЕТ 118
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Всем повестки и на восток. Что б взаправду повоевать...
Кто воевал, такой фигнёй не страдает.
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реконструкція не повна - більшовиків , наприкінці , повинні заколоти багнетами ... В Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод "Арсенал" между войсками УНР и большевиками - Цензор.НЕТ 7960
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и эти люди смеются с кацапов и "взятия рейхстага"?
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У Києві це локальна подія типу вистави аматорського театру на "клубні" кошти.
В кацапії же - масова істерія на державному рівні.
До речі, на тому самому місці за часів совка щороку відбувалося "свято вулиці січневого постання". Так тоді називалася вулиця Мазепи. Трибуна, промови місцевих чиновників, торгівля дефіцитними київськими тортами, цитусами, а горілку приносили з собою. Менти мали вказівку "п'яних не брати".
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ну понятно, совок мимикрировал в якобы наоборот, приоделся в вышиванки и такие же мероприятия проводит и дальше
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Я что-то не понял , а что антиукраинского в моём вопросе - какой цвет флага был раньше сверху ? Почему удалили мой комментарий ?
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жовто-блакитний: знизу - блакить неба, зверху - жовтий - сяйво зірок - алегорія прогресу, прагнення до верши знань, вершин духу. Зараз перевернули: синє небо та пшеничний лан - примітивно приземлили українську ідею
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Хай би реконструкцію асвабаждєнія Домбаса провели...
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод "Арсенал" между войсками УНР и большевиками. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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