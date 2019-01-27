 В Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод "Арсенал" между войсками УНР и большевиками. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Мероприятие было организовано Киевской городской организацией ВО "Свобода" и проводится уже третий раз.
Фотои видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Мероприятие было организовано Киевской городской организацией ВО "Свобода" и проводится уже третий раз.
Фотои видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
може б хлопці потренувалися і на ап-вр) пішли?!
Перший, у 2005 році, це коли Путін намагався посадити свою маріонєтку Януковічя.
Тоді УКРАЇНЦІ через Майдан 1.0, вибрали ЮЩЕНКА.
У 2010 Путіну вдалося за допомогою жітєлєй Дамбасса, здійснивши двуходівку:
Тимошенко - Януковічь, прибрати Ющенка, і таки пропхати свого Януковічя
Але у 2014 році УКРАЇНЦІ на Майдані 2.0 знову змели, крємльовську маріонетку, і вибрали ПОРОШЕНКА.
Так, що для УКРАЇНЦІВ, Майдан 3.0 не проблема.
Пєрєдайтє хуйлу.
це як з вірунством - треба дуже багато разів обпектись щоб сказати: Джордж Карлін діло говорив.
скорее дед на процедурах, а не в чехии...
тогда все по местам
в августе 1991 года произошла крупнейшая Геополитическая катастрофа...ВЕКа..
Кто воевал, такой фигнёй не страдает.
В кацапії же - масова істерія на державному рівні.
До речі, на тому самому місці за часів совка щороку відбувалося "свято вулиці січневого постання". Так тоді називалася вулиця Мазепи. Трибуна, промови місцевих чиновників, торгівля дефіцитними київськими тортами, цитусами, а горілку приносили з собою. Менти мали вказівку "п'яних не брати".