 В Киеве провели реконструкцию боя 1918 года за завод "Арсенал" между войсками УНР и большевиками. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Мероприятие было организовано Киевской городской организацией ВО "Свобода" и проводится уже третий раз.









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Фотои видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ