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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:награда (1130) Донбасс (17828) Полторак (1073) 58 отдельная мотопехотная бригада (26)

 Полторак в зоне ООС вручил ведомственные награды и ценные подарки бойцам 58-й ОМПБр. ФОТОрепортаж

Министр обороны Степан Полторак прибыл на командно - наблюдательный пункт одного из подразделений 58 отдельной мотопехотной бригады в зоне ООС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Полторак в зоне ООС вручил ведомственные награды и ценные подарки бойцам 58-й ОМПБр 01
Полторак в зоне ООС вручил ведомственные награды и ценные подарки бойцам 58-й ОМПБр 02

Министр также вручил ведомственные награды и ценные подарки военнослужащим, выполняющим задачи по защите Украины в районе проведения операции Объединенных сил.

Полторак в зоне ООС вручил ведомственные награды и ценные подарки бойцам 58-й ОМПБр 03

Смотрите: Порошенко вручил государственные награды воинам 72-й ОМБр, вернувшимся из зоны проведения ООС. ФОТОрепортаж

Полторак в зоне ООС вручил ведомственные награды и ценные подарки бойцам 58-й ОМПБр 04
Полторак в зоне ООС вручил ведомственные награды и ценные подарки бойцам 58-й ОМПБр 05
Полторак в зоне ООС вручил ведомственные награды и ценные подарки бойцам 58-й ОМПБр 06

Полторак отметил, что остался доволен состоянием выполнения боевых задач подразделениями 58-й ОМПБр, а также выразил слова благодарности военнослужащим за высокий боевой дух и самоотверженность.

Полторак в зоне ООС вручил ведомственные награды и ценные подарки бойцам 58-й ОМПБр 07

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко вручил государственные награды раненым воинам 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев. ФОТОрепортаж

Полторак в зоне ООС вручил ведомственные награды и ценные подарки бойцам 58-й ОМПБр 08

Источник: https://censor.net.ua/p3108500
 
   
 Топ комментарии
 
Даже при увольнении в запас указывается "с правом ношения военной формы", ну или без. Учите матчасть! Полторак у зоні ООС вручив відомчі нагороди та цінні подарунки бійцям 58-ї ОМПБр - Цензор.НЕТ 6232
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Питання не в дюймах ,а в тому,що командування пам"ятає про тих хто ризикуючи життям,захищає українців від кацапофашистської орди.І не просто пам"ятає а й якось старається відмітити це матеріальною підтримкою та заохоченнями бійців. Полторак у зоні ООС вручив відомчі нагороди та цінні подарунки бійцям 58-ї ОМПБр - Цензор.НЕТ 9275
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А почему этот господин в военной форме? Полторак в зоне ООС вручил ведомственные награды и ценные подарки бойцам 58-й ОМПБр - Цензор.НЕТ 192
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Тоже этот вопрос интересует. Даже запрещающий закон приняли гражданским носить пиксели с шевронами.
Полторака под суд, шоле？
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У него ещё и погон спереди пристегнут. Как видно, с какими-то знаками различия
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Даже при увольнении в запас указывается "с правом ношения военной формы", ну или без. Учите матчасть! Полторак у зоні ООС вручив відомчі нагороди та цінні подарунки бійцям 58-ї ОМПБр - Цензор.НЕТ 6232
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у тебя не напечаталось слово "шевроны"？
Читай соевые законы！
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Напевне Юрий Бирюков повинен знати чому цивільний міністр одягнув уніформу. За посадою він радник Полторака, їздить всюди, та й так знає багато, чує про що на перекурах генерли труть.
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Тем гражданским кто в ОР-1(оперативний резерв 1 черги) форму с шевронами носить можно.
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И чем он отличается тогда от военных? Развели соевые ЕС с "гражданским министром". Евролохи еще не знают, что может хуцпа Полторак у зоні ООС вручив відомчі нагороди та цінні подарунки бійцям 58-ї ОМПБр - Цензор.НЕТ 8085
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Он закон не нарушает. Он и гражданский и форму с шевронами носит на законных основаниях. А где в законе прописано что министром обороны не может быть бывший военный? Написано только что гражданский.
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Так и я об этом - хуцпа. P.S. Хотя с другой стороны какой с него мусора военный
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Хуцпа та й хуцпа, спорить не буду, один хрен не знаю шо оно такое. А по P.S.-у сам то когда служил?
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RVP RVP

Тоже этот вопрос интересует. Даже запрещающий закон приняли гражданским носить пиксели с шевронами.
Полторака под суд, шоле？
27.01.2019 17:38
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А що за наручні годинники подарували бійцям ? Хто розуміється
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ніби наші годинники Клейнод для військових, ціна 3970,00 але армійських на розетці "нєт в наличии", Полторак останні забрав
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по чем те смарты 22 дюйма прикупил полторак？ Я 32 дюйма по 5000 продаю
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На тєлік у Вас дійсно справедлива ціна як в Розетка, а наручні хронометри що на фото по чому ?
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Не знаю, я часами не торгую и не разбераюсь
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Питання не в дюймах ,а в тому,що командування пам"ятає про тих хто ризикуючи життям,захищає українців від кацапофашистської орди.І не просто пам"ятає а й якось старається відмітити це матеріальною підтримкою та заохоченнями бійців. Полторак у зоні ООС вручив відомчі нагороди та цінні подарунки бійцям 58-ї ОМПБр - Цензор.НЕТ 9275
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Питання дійсно не в дюймах, а в гривнях. Дуже зумніваюсь, що Полторак хоч одну свою витратив на це. Одже "предмети заохочувальні" куплені на гроші держбюджету. А раз так був проведений тендер. А знаючи цих панів, можна не вагаючись сказати, хтось вже нагрів свої рученята і на цьому. Так що питання стоїть правильно Полторак у зоні ООС вручив відомчі нагороди та цінні подарунки бійцям 58-ї ОМПБр - Цензор.НЕТ 6804
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Инженер-строитель ШойХУ уже маршал РАБссии... Полторак у зоні ООС вручив відомчі нагороди та цінні подарунки бійцям 58-ї ОМПБр - Цензор.НЕТ 1172
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Кстати Сидор Ковпак был по национально Цыган и пьяница жуткий до войны но взял себя в руки и стал генерал-майором краснодохлой армии.. Полторак у зоні ООС вручив відомчі нагороди та цінні подарунки бійцям 58-ї ОМПБр - Цензор.НЕТ 1997
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Чи знаєте Ви що його врятував дідок-хуторянин, зв'язковий УПА? Ковпак знав координати його хатинки і паролі. З важкою формою пневмонії Ковпак дійшов до тієї хатинки і дідок його вилікував. А потім таємно довіз до залізничного вузла. Після смерті вусатого Ковпак регулярно провідував свого рятівника, інкогніто, один, в умовах суворої конспірації. Селяни про це знали, але ніхто не проговорився.
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Як би не УПА, ковпаківці всі би загинули в Карпатах, але москальні про це незручно згадувати, так само як і про тісну співпрацю РСЧА а згодом і РА з бандерівцями, в спогадах багатьох ветеранів згадуються спільні з бандерівцями комендатури в Україні.
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На Дамбассе кацаПсины за террористов,на Венесуэле за законную власть...,сматрите не перепутайте,Кутузовы Полторак у зоні ООС вручив відомчі нагороди та цінні подарунки бійцям 58-ї ОМПБр - Цензор.НЕТ 2936
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Про справжніх УКРАЇНЦІВ.
Донеччанка Олічка ШИЛКІНА, гроза крємльовских пропагандонів !
(Хто ще не зна, це та УКРАЇНСЬКА ЖУРНАЛІСТКА, що послала скабєєвну)

«Olga Shylkina додала 9 нових світлин.
6 год
В виду последних событий в ПАСЕ и моего ответа российской пропагандистке прямо в прямом эфире, моя персона привлекла не только множество украинцев, которые поддержали меня,которые как и я болеют за страну, которые устали от тотальной лжи российских СМИ, пробудила я интерес и существ, паразитирующих на чужой работе.
Они снимают типа блоги, низкопробщину, для людей с отсутствием критического мышления, которые не могут сами сопоставить информацию, а им нужна только прямая указка а-ля "они во всем виноваты". Очень часто это откровенная клевета, которую выдают это за правду в последней инстанции. Иногда это просто - факты, которые перекручены или приправлены едкими личными комментариями.
Ну в общем, сейчас они выдают за сенсацию то, что я из Донецка)) да что вы вообще знаете, "расследователи"?!!
Я горжусь тем, что я Из ДОНЕЦКА! Никогда не скрывала этого и уверенно продолжают топить за Украину, верю, что флаги моей страны скоро будут развиваться над крышами моего города! Который вы, расследователи, убивайте каждый день!
...На региональном ТВ 5 лет назад мы сделали качественный продукт, у нас была современная студия, крутая аппаратура, но такие как вы отобрали у меня работу и выгнали из дому! Канал захвачен орками!!! Которые даже название вещателя не потрудились изменить. Кстати, это я видела чеченцев с оружием на улицах моего города, это я слышала "паребрик" и прорывное "г", которое резало ухо в гээ-кающем Донецке. Это я давала интервью иностранным СМИ говоря о том, что нам никто не запрещает говорить на русском и нас не надо спасать!!!!!
А что потом перепрыгнули сразу на Прямой? Плохие "расследователи"! Не все сразу! В Киев я поехала с пустыми карманами и с зияющей дырой в душе! Трудилась на медиа-гиганте СТБ почти 2 года и писала сценарии для говорящих голов. Вот тогда я узнала все трудности переселенца, все круги ада бюрократизма в нашей стране и тд.! Узнала как это, когда у тебя украли дом, когда у тебя украли прошлую жизнь, когда ты уже стал кем-то и снова стоишь один на пустой дороге!!!
Я уж точно лучше вас, "расследователи", знаю о всех проблемах, которые у нас есть в государстве, просто я не бегу с него, а пытаюсь бороться, чтобы стало лучше!
Потом была ещё Черноморская ТРК, это канал-беглец из Крыма. Мы там тоже говорили о Крыме и Донбассе! О том, что они украинские! Потом был Новый канал и социальные проекты, тоже есть видео))) там материалы косвенно связаны с политикой, с проблемами общества! Так что, если берётесь "расследовать", то хоть потрудитесь чуть. Ну и теперь Прямий!
Вы там удивляетесь моей карьере?!)) а что же в ней головокружительного??? Мне хочется гораздо большего! Как минимум работать в студии и быть ведущей, как прежде. Я из шахтерской династии, мой папа шахтёр! За меня некому было просить, я привыкла добиваться всего сама, у меня нет и никогда не было покровителей, я никогда не была протеже. Мой муж не был близким родственником представителя страны в ООН, как некоторые ))) он вообще не имеет отношения к ТВ) Все, что имею сейчас - всего достигла САМА!
И безумно рада, что моем лице РФ услышала голос Донбасса и Крыма! Всем кто меня поддержал- огромное спасибо! Мы победим!!!»

Слава Україні !
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Цінний подарунок - годинники армійські Skmei 0989 military sport Black 0989BK, вартістю по 240 гривень. Це десь по 8 доларів США.
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А не имет значения сколько в денежном эквиваленте стоит награда...ни какого...
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Собівартість медалі "за отвагу" 1 долар, ти бульбофошизд?
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По-моєму та коробочка в яких годинник знаходиться дорожча за сам годинник Полторак у зоні ООС вручив відомчі нагороди та цінні подарунки бійцям 58-ї ОМПБр - Цензор.НЕТ 4496 При збільшенні фото видно дешеву пластмасу корпусу ,ремінець теж пластмасовий і безель теж.Випукл скло напевне акрілове.На циферблаті видно символіку ВСУ.Механізм скоріше за все кварцевий.З водонепроникністю-незрозуміло.Схоже у китайців годинники замовили. А могли б дійсно на Клейноди розкошелитись.Там є моделі для військових.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПолторак в зоне ООС вручил ведомственные награды и ценные подарки бойцам 58-й ОМПБр. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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