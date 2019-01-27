 Полторак в зоне ООС вручил ведомственные награды и ценные подарки бойцам 58-й ОМПБр. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.





Министр также вручил ведомственные награды и ценные подарки военнослужащим, выполняющим задачи по защите Украины в районе проведения операции Объединенных сил.

Смотрите: Порошенко вручил государственные награды воинам 72-й ОМБр, вернувшимся из зоны проведения ООС. ФОТОрепортаж







Полторак отметил, что остался доволен состоянием выполнения боевых задач подразделениями 58-й ОМПБр, а также выразил слова благодарности военнослужащим за высокий боевой дух и самоотверженность.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко вручил государственные награды раненым воинам 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев. ФОТОрепортаж