 Полторак в зоне ООС вручил ведомственные награды и ценные подарки бойцам 58-й ОМПБр. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.
Министр также вручил ведомственные награды и ценные подарки военнослужащим, выполняющим задачи по защите Украины в районе проведения операции Объединенных сил.
Полторак отметил, что остался доволен состоянием выполнения боевых задач подразделениями 58-й ОМПБр, а также выразил слова благодарности военнослужащим за высокий боевой дух и самоотверженность.
Полторака под суд, шоле？
Читай соевые законы！
Тоже этот вопрос интересует. Даже запрещающий закон приняли гражданским носить пиксели с шевронами.
Полторака под суд, шоле？
27.01.2019 17:38
Про справжніх УКРАЇНЦІВ.
Донеччанка Олічка ШИЛКІНА, гроза крємльовских пропагандонів !
(Хто ще не зна, це та УКРАЇНСЬКА ЖУРНАЛІСТКА, що послала скабєєвну)
«Olga Shylkina додала 9 нових світлин.
6 год
В виду последних событий в ПАСЕ и моего ответа российской пропагандистке прямо в прямом эфире, моя персона привлекла не только множество украинцев, которые поддержали меня,которые как и я болеют за страну, которые устали от тотальной лжи российских СМИ, пробудила я интерес и существ, паразитирующих на чужой работе.
Они снимают типа блоги, низкопробщину, для людей с отсутствием критического мышления, которые не могут сами сопоставить информацию, а им нужна только прямая указка а-ля "они во всем виноваты". Очень часто это откровенная клевета, которую выдают это за правду в последней инстанции. Иногда это просто - факты, которые перекручены или приправлены едкими личными комментариями.
Ну в общем, сейчас они выдают за сенсацию то, что я из Донецка)) да что вы вообще знаете, "расследователи"?!!
Я горжусь тем, что я Из ДОНЕЦКА! Никогда не скрывала этого и уверенно продолжают топить за Украину, верю, что флаги моей страны скоро будут развиваться над крышами моего города! Который вы, расследователи, убивайте каждый день!
...На региональном ТВ 5 лет назад мы сделали качественный продукт, у нас была современная студия, крутая аппаратура, но такие как вы отобрали у меня работу и выгнали из дому! Канал захвачен орками!!! Которые даже название вещателя не потрудились изменить. Кстати, это я видела чеченцев с оружием на улицах моего города, это я слышала "паребрик" и прорывное "г", которое резало ухо в гээ-кающем Донецке. Это я давала интервью иностранным СМИ говоря о том, что нам никто не запрещает говорить на русском и нас не надо спасать!!!!!
А что потом перепрыгнули сразу на Прямой? Плохие "расследователи"! Не все сразу! В Киев я поехала с пустыми карманами и с зияющей дырой в душе! Трудилась на медиа-гиганте СТБ почти 2 года и писала сценарии для говорящих голов. Вот тогда я узнала все трудности переселенца, все круги ада бюрократизма в нашей стране и тд.! Узнала как это, когда у тебя украли дом, когда у тебя украли прошлую жизнь, когда ты уже стал кем-то и снова стоишь один на пустой дороге!!!
Я уж точно лучше вас, "расследователи", знаю о всех проблемах, которые у нас есть в государстве, просто я не бегу с него, а пытаюсь бороться, чтобы стало лучше!
Потом была ещё Черноморская ТРК, это канал-беглец из Крыма. Мы там тоже говорили о Крыме и Донбассе! О том, что они украинские! Потом был Новый канал и социальные проекты, тоже есть видео))) там материалы косвенно связаны с политикой, с проблемами общества! Так что, если берётесь "расследовать", то хоть потрудитесь чуть. Ну и теперь Прямий!
Вы там удивляетесь моей карьере?!)) а что же в ней головокружительного??? Мне хочется гораздо большего! Как минимум работать в студии и быть ведущей, как прежде. Я из шахтерской династии, мой папа шахтёр! За меня некому было просить, я привыкла добиваться всего сама, у меня нет и никогда не было покровителей, я никогда не была протеже. Мой муж не был близким родственником представителя страны в ООН, как некоторые ))) он вообще не имеет отношения к ТВ) Все, что имею сейчас - всего достигла САМА!
И безумно рада, что моем лице РФ услышала голос Донбасса и Крыма! Всем кто меня поддержал- огромное спасибо! Мы победим!!!»
Слава Україні !