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Все про:криминалитет (467) Нацполиция (8790) Харьков (4139) Харьковщина (1266)

 Полиция задержала "смотрящего" по Харьковщине и держателя "общака". ФОТО

В ходе проведения профилактических мероприятий по отработке территории Харьковской области сотрудники управления стратегических расследований ГУ Нацполиции задержали "смотрящего" по области местного криминального авторитета и держателя воровского "общака".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области

"У дома по ул.Котлова полицейские задержали и провели личный обыск неоднократно осужденных за совершение тяжких преступлений лиц, которые имеют влияние на криминальную обстановку на территории региона - 44-летнего "смотрящего" по Харьковской области по прозвищу "Валерсон" и 44-летнего держателя "общака", - сообщает полиция.

При проведении личного обыска у одного из мужчин полицейские обнаружили и изъяли пистолет ПМ. Кроме того, у обоих задержанных были обнаружены изъяты свертки с веществом белого цвета, похожим на метадон.

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Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование в Харьковский научно-исследовательский экспертный центр МВД Украины.

Следователем открыты уголовные производства ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

За последнее время это уже второе задержание "Валерсона". 28 декабря 2018 года начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех сообщил о том, что правоохранители пресекли собрание криминальных авторитетов и задержали 20 человек, среди которых был и "Валерсон". Однако тогда ему не было предъявлено подозрение, его отпустили.

Полиция задержала смотрящего по Харьковщине и держателя общака 01
Полиция задержала смотрящего по Харьковщине и держателя общака 02
Полиция задержала смотрящего по Харьковщине и держателя общака 03

Источник: https://censor.net.ua/p3108494
 
   
 Топ комментарии
 
Серьезно!!! Та ну нах)))
Мзду не оплатил Рюкзакову.... и сразу же загребли...
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Неужели Гепу взяли? Хотя вряд ли. Гепа же теперь в команде Рошена.
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его кореша,
и их крыша.
как и крыша у геши лолита.
теперь они одна команда.
а аваковские пацаны, с конкурирующей конторы гешефт портят.
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Серьезно!!! Та ну нах)))
Мзду не оплатил Рюкзакову.... и сразу же загребли...
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Весь "общак" у какого то наркоши? Или реализатора наркоты? Самой низшей касты в уголовном мире? Чем занимаются цыгане? Что за чушь для лохов придумали мусора?Сами то верят в эту хе*ню?
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общак в пользу государства изъяли? Поліція затримала "смотрящего" за Харківщиною та утримувача "общака" - Цензор.НЕТ 5130
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Неужели Гепу взяли? Хотя вряд ли. Гепа же теперь в команде Рошена.
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лицо нынешнего Харькова.
стыдоба за некогда научную столицу не только Украины но и в дохлом СССР.
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Лицо рузького мира. Как говорили члены банды Оплот, нам не нужны в Харькове жидобиндеры. У нас есть свой русожид.
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больше на гопника похож... с 4-мя травматическими патронами в магазине))
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Сначала следовало бы всех криминальных нацменов прижать к ногтю, а у нас все получается все с точностью до наоборот. Своих гнобим, а черножопым "зеленый свет" даем.
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Так посадить обох і крапка, чого відпускати??!!
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И как всегда, по судейской системе шоколадного РЫГО-УБЛЮДИЩА замалевали ипальник. Завтра внесет в семью ачкастого пиздабола и его босу "залог" и ай-да!! Снова "смотреть"!!!
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Отпустите и сейчас,ещё и извинитесь. Так называемый "ПМ" это вообще похоже газовый или травмат а за его хранение вообще нет никакого наказания кроме конфискации и штрафа. Что касается "белого порошка" то 100% это будет "мука" по мнению эксперта которому дадут пара соток зелени. Что там ещё? Всё? До побачення!. Мусорам нужна была "галочка" они её себе поставили в отчётности,типа они жёстко борются с оргпреступностью. Себе "галочку" а этому "Валерсону" известность,ведь возможно до этого дня сами урки не знали о нём ничего.
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Какие патроны в обойме? Травматического действия. Сверток с порошком белого цвета? Банально.
Задержали смотрящего? Ждем разгула преступности в Харьковской области...
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Смотрящий..общак..это 1960 года какие то..до сих пор не отмерло((
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Взяли собі половину? Чи по-лицарському, лише 25%?
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полицейские обнаружили и изъяли пистолет ПМ

-- пистолетик-то -- "Макарыч", а не ПМ...
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...ты такой легионер, как Макарыч -- Макаров... ...вумный, аж страшно ...*)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%87
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Ну хорошо! -- уболтал...: на фоте ПМ, но патроны от Макарыча. Согласен? *)
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тараканы,тараканы,тараканы - длЯ чего природа Вас произвела?
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Идиоты. Держателей общаков никогда не задерживают. Держатели общаков ето олигархи, которые стараются легализоваться во власти и ничем не выделяться, вести по возможности законный образ жизни, а не етот престарелый шнырь со старым мараровым в котором всего 2 патрона. К тому же смотрящий на харьковщине ето Гепа, а не всякие заезжие бомжи.
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"Бєлий порошок" зазвичай схожий на муку або крейду, але аж ніяк не метадон, телепні!
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Крисячів на общаку? Поліція затримала "смотрящего" за Харківщиною та утримувача "общака" - Цензор.НЕТ 2127
Поліція розбереться по понятіям...
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"Полиция задержала "смотрящего" по Харьковщине и держателя "общака" - в Харькове шоколадный Пахан уже поставил своего смотрящего - Гепу, а это чей самозванец, залез на чужую территорию?Поліція затримала "смотрящего" за Харківщиною та утримувача "общака" - Цензор.НЕТ 3732
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Нет правосудия. Если знали что он с наркотой связан то зачем его отпускать? Что бы опять ловить? Распустили страну
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Какие-то 2 торчка на метадоне являются криминальными авторитетами? Как низко пал криминальный мир 🤮
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Саакашвили быстро решил в Грузии этот вопрос - 10 лет тюрьмы .А в Украине власть это и есть криминалитет .
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Із заголовку статті можна зробити висновок, що пов'язали Гепу з Аваковим.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция задержала "смотрящего" по Харьковщине и держателя "общака". ФОТО
 
 
 
 
 
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