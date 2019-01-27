 Демонтированный в Киеве памятник Суворову передадут швейцарскому музею, - Институт нацпамяти. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Украинского института национальной памяти.

"Во вторник, 29 января, запланирована встреча представителей Министерства обороны с военным атташе посольства Швейцарии в Украине. По предварительной договоренности памятник будет передан в один из швейцарских музеев Суворова", - говорится в сообщении.

Как отметил сотрудник УИНП Богдан Короленко, на этом "завершится последний поход Суворова через Альпы".







Как сообщалось, 24 января был демонтирован установленный перед входом в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна (бывшее Суворовское училище) памятник Суворову. Решение о демонтаже приняла комиссия Минкультуры в конце декабря 2018 года.

Александр Суворов — российский полководец. Был организатором подавлений национально-освободительных восстаний, в частности Колиивщина на Правобережной Украине и восстание Костюшко, а также депортаций.

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