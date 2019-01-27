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Все про:Институт нацпамяти (163) памятник (1836)

 Демонтированный в Киеве памятник Суворову передадут швейцарскому музею, - Институт нацпамяти. ФОТО

Памятник российскому полководцу Александру Суворову после демонтажа определенное время будет хранится на территории Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, а затем его передадут одному из музеев Швейцарии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Украинского института национальной памяти.

"Во вторник, 29 января, запланирована встреча представителей Министерства обороны с военным атташе посольства Швейцарии в Украине. По предварительной договоренности памятник будет передан в один из швейцарских музеев Суворова", - говорится в сообщении.

Как отметил сотрудник УИНП Богдан Короленко, на этом "завершится последний поход Суворова через Альпы".

Демонтированный в Киеве памятник Суворову передадут швейцарскому музею, - Институт нацпамяти 01
Демонтированный в Киеве памятник Суворову передадут швейцарскому музею, - Институт нацпамяти 02
Демонтированный в Киеве памятник Суворову передадут швейцарскому музею, - Институт нацпамяти 03

Как сообщалось, 24 января был демонтирован установленный перед входом в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна (бывшее Суворовское училище) памятник Суворову. Решение о демонтаже приняла комиссия Минкультуры в конце декабря 2018 года.

Александр Суворов — российский полководец. Был организатором подавлений национально-освободительных восстаний, в частности Колиивщина на Правобережной Украине и восстание Костюшко, а также депортаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВД о 4-метровом памятнике "Беркуту" на базе областного полка полиции Киевщины: "Он установлен по инициативе погибшего на войне героя. Не стоит поднимать дешевый шум". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3108473
 
   
 Топ комментарии
 
зачем разбрасываться бронзой? Демонтированный в Киеве памятник Суворову передадут швейцарскому музею, - Институт нацпамяти - Цензор.НЕТ 2824 Там бронзы на несколько десятков тысяч евро и эти деньги принадлежат украинским налогоплательщикам.
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"Александр Суворов - российский полководец. Был организатором подавлений национально-освободительных восстаний, в частности Колиивщина на Правобережной Украине и восстание Костюшко, а также депортаций",- памятник этому упырю нужно было переплавить. зачем чтобы он где то стоял? Тем более отдали бесплатно, памятник созданный на народные деньги
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Неужели безвозмездно? Не может быть! Продадут наверное...
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Кацапы, скорее всего, выкупили. А швейцарцев как прокладку использовали...
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потом обратно выкупать будут у швейцарцев... Демонтированный в Киеве памятник Суворову передадут швейцарскому музею, - Институт нацпамяти - Цензор.НЕТ 9647
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Дура Васина, совковое гафнищще выкупает наследница сэрэсэрэ-ПИДАРаша Демонтированный в Киеве памятник Суворову передадут швейцарскому музею, - Институт нацпамяти - Цензор.НЕТ 3332
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Не. В Украине ваших, мокшанских, которые захотят "выкупать" уже не будет. НИКОГДА. А появятся- сами отправятся вслед за Суворовым. Только не в Швейцарию, а в мокшандию. Демонтированный в Киеве памятник Суворову передадут швейцарскому музею, - Институт нацпамяти - Цензор.НЕТ 6608
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После 5 лет войны и 11 тысяч убитых украинцев?????? Да у нас уже целое поколение подрастает, которое не помнит мирной жизни с рашей! Понимаешь??? И каждый год таких людей в Украине будет всё больше! Да вас тут на дух не переносят, Ася! Даже такие, как я, "сделанные в СССР"! Демонтований у Києві пам'ятник Суворову передадуть швейцарському музею, - Інститут нацпам'яті - Цензор.НЕТ 4707
Ступай варить своему Васе щи, чудь мокшанская! Демонтований у Києві пам'ятник Суворову передадуть швейцарському музею, - Інститут нацпам'яті - Цензор.НЕТ 4124
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во первых чудь ватавышиватная это ты..во вторых бред который ты написал уже проходил...книжки исторические НАСТОЯЩИЕ почитай, про поколения, про созданиеи Украины, пора уже мозги включать.И как вас таких на дух переносят в моей Европе, я промолчу, думаю ты и сам в курсе. Демонтований у Києві пам'ятник Суворову передадуть швейцарському музею, - Інститут нацпам'яті - Цензор.НЕТ 8587
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твоя "европа" то біля дерев'яного сортира десь на Уралі.)
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Ася Васина - да завали ты уже свое еб...ло, свинокацапсина
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вот и соевое дерьмо появилось,правда зенки твои лупоглазые режет.. Быдло кроме оскарблений ни чего не может, да животное...
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"Твоя Эуропа"- это твоя касабкая *опа посреди мокшанских болот. Думаешь, чужое прокси нацепила, свинособака, и за человека сойдешь? Почитай книжки, чудь, почитай. Только НАСТОЯЩИЕ, а не пропагандонские. Там и узнаешь, кто наследник Киевской Руси, а кто- подлый вор ордынский, безродный. Там же и узнаешь, как мы веками от вас, свинособак бешенных, сzаными тряпками отбиться не можем. И о нашей "любви давней, великой" к вам узнаешь...... Демонтований у Києві пам'ятник Суворову передадуть швейцарському музею, - Інститут нацпам'яті - Цензор.НЕТ 1231
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Неужели безвозмездно? Не может быть! Продадут наверное...
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зачем разбрасываться бронзой? Демонтированный в Киеве памятник Суворову передадут швейцарскому музею, - Институт нацпамяти - Цензор.НЕТ 2824 Там бронзы на несколько десятков тысяч евро и эти деньги принадлежат украинским налогоплательщикам.
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та вмерли те плательщик еще 50 лет назад..сесесер тогда был.
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то все было не бесплатно, украинцы за это платили Голодомором если ты не знал...
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Если точнее, то налогоплательщикам Советского Союза - Памятник Суворову Александру установлен на площади перед главным корпусом лицея. Он был открыт 15 сентября 1974 г. к 30-й годовщине победы над фашистской Германией.
Статуя выполнена из чеканной меди.Высокий цилиндрический постамент выполнен из гранита. Он установлен на квадратном стилобате, облицованном гранитными полированными плитами.
В Киеве Александр Суворов не был, однако под его командованием была взята крепость Измаил на территории нынешней Одесской области. В городке Тульчин, что на Винничине, Суворов написал свой известный труд «Наука побеждать».


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тсссс...у него в методичке засирания мозгов нет такого...
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За добрые отношения можно и подарок сделать, тем более, что они о нём мечтали...
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Может они что-то подарят или склонятся к тому, чтобы отдать Украине то, что они не хотели отдавать, хотя Украина просила. Много вариантов может возникнуть.
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мабуть якийсь мокшанський олігарх викупив
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"украинские" чиновники отдали бесплатно на сохранение памятник этому упырю
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"Александр Суворов - российский полководец. Был организатором подавлений национально-освободительных восстаний, в частности Колиивщина на Правобережной Украине и восстание Костюшко, а также депортаций",- памятник этому упырю нужно было переплавить. зачем чтобы он где то стоял? Тем более отдали бесплатно, памятник созданный на народные деньги
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Это "взятка" швейцарцам, за хранение сбережений власть имущщих.
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Нифига подобного.
Это знак признательности тому, что Суворов "по вызову" в Альпы пришел, кого "вежливо попросили" - разогнал, и обратно на историческую родину ушел, а не остался строить "Альпы-наш"
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Ну возможно и не бесплатно .
Не забываем о том что Европа тоже кучу бабла подарила Украине и продолжает дарить.
Я не о кредитах а именно о безвозмездной помощи.
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Здесь конкретно пожалуйста что Швейцария а не Европа ( Украина тоже Европа ) подарила Украинскому Народу???
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Давай не рви глотку для начала . Не переворачивай всё с ног на голову .
По факту , даже страны Балтии и та же Турция ИМЕННО дарят миллионы долларов .
И Швейцария и Германия и другие страны и не только из Европы.
Или ты хочешь что то персонально в свой карман ?
Могу послать по адресу бесплатных столовых Германии или твиттер Меркель , напиши ей и проси ))))
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Ой, нема хазяїна на Вкраїні, ой, нема! Таку купу металобрухту задарма віддати!
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А у нас в Измаиле до сих пор торчит псреди города, и сепарня тыкает в него пальцами,мол вот кто взял Измаил у турков,и присоеденил к росимперии, поэтому .... ну и так далее.

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может януковоща в город шапкой заманить? выкрадет вместе с кобылой))
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На переплавку. В Украине есть свои Герои Войны 2014. Которая длится уже почти 5 лет. Зачем Украине колониальные герои Империи и поработители Украинского Народа?
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Ну, этот памятник в Измаиле таки получше гораздо с точки зрения художественной ценности, чем Киевский.
А ватанам нужно отвечать, что подохла ваша рассеянская Амперия уже более ста лет назад, подохло и её перевоплощение - Совок, подохнет и нынешняя расска педераска, так штА не жужжите.
Измаил был и до немецкой пляти Катьки и карлика-педераста Суворова и сейчас стоит на своём месте и стоять будет, и Одесса была и до этой пляти и до рассеи, только по-другому называлась. А теперь и во веки веков это Украина, пускай молятся, чтобы никогда больше не пришёл на украинскую землю, на землю Руси, сраный кацапо-ордынский и совковый рюзьгемир.
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Ну Суворов таки взял Измаил у Османской империи - именно поэтому Измаил в настоящий момент принадлежит Украине, а не Турции
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Хто-небудь, скажіть росіянам що Суворов був геєм.
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Не, он был таки карликом-педерастом, как и нынешний рассеянский Сцарек, но тот вдобавок ещё и педофил.))
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))) "переход суворова через альпы 2.0" ) "да как же он перейдёт - памятник он" (С)
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Суворов А.В. -
швед (предки заехали на Московию в 1622 году), мать армянка (Мануква), личный
секретарь - Фридрих Антинг написал биографию шведа в 3-х томах на немецком.
Швед-армянин принял активное участие в подавление польского восстания (его
казаки разъезжали по Варшаве с младенцами, наколотыми на пики) и восстания
Пугачева - воевал с народом; далее по Альпам от Массены бегал…. Швед-армянин
был масоном высокого уровня посвящения -
это к вечной на роССии теме, что роССией правят жидо-массоны... …. Швед-армянин
был знатным барином, есть его письма с просьбой купить девок от 14 до 18 лет в
какой-то губерне, бо там воны булы дешевше...
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Правильно на место боевой славы так сказать Демонтований у Києві пам'ятник Суворову передадуть швейцарському музею, - Інститут нацпам'яті - Цензор.НЕТ 1261 правда то что корпус свой угробил в тамошних горах- ну то такое Демонтований у Києві пам'ятник Суворову передадуть швейцарському музею, - Інститут нацпам'яті - Цензор.НЕТ 1261
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Суворов диктовал доклад царице, о взятии крепости в
русско-турецкой войне - "Уничтожено более 10 000 солдат и офицеров
неприятеля!"-Адъютант-"Ваше сиятельство, так их же там менее 5000
было..." -"Что бусурман жалеешь! Пиши 15 000!!!" А на самом деле
в крепости находилось более половины запорожских казаков, которых царица изгнала из
Запорожской Сечи, они и подрядилсь служить туркам. Суворов послал лазутчиков в
крепость и пообещал казакам, что царица простит их измену и наградит - они и
открыли ворота крепости! В этом бою получил ранение в глаз полковник Кутузов.
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купить девок от 14 до 18 лет для своих солдат - это как раз в Украине дело было...
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.. про 14 летних читал, вернее, насчет 18 летних такого не было, вроде..
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Не для солдат!!!!!!!!!!!!!!!, а будучи Барином (так же как и Кутузов - знатный был душегуб сбоих крепостных) Суворов-швед покупал для себя!!! девок....
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Ежели памятники не серийные, которым грош цена, это ничего не стоящие поделки, а представляют из себя художественную ценность, то таковые лучше оставлять в Украине для музея тоталитаризма, рашизма и сраного рассеянскага империализма.
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Капец! А нам что такой музей не нужен? Как можно отдавать свою историю, какой бы она не была, это ужас!!
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А зачем Суворова снесли-то? Декоммунизация не катит - Александр Васильич в КПСС не состоял
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Йде розгул безкультур'я, як не дивно на чолі міністерство культури!!
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиДемонтированный в Киеве памятник Суворову передадут швейцарскому музею, - Институт нацпамяти. ФОТО
 
 
 
 
 
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