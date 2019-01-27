 Демонтированный в Киеве памятник Суворову передадут швейцарскому музею, - Институт нацпамяти. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Украинского института национальной памяти.
"Во вторник, 29 января, запланирована встреча представителей Министерства обороны с военным атташе посольства Швейцарии в Украине. По предварительной договоренности памятник будет передан в один из швейцарских музеев Суворова", - говорится в сообщении.
Как отметил сотрудник УИНП Богдан Короленко, на этом "завершится последний поход Суворова через Альпы".
Как сообщалось, 24 января был демонтирован установленный перед входом в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна (бывшее Суворовское училище) памятник Суворову. Решение о демонтаже приняла комиссия Минкультуры в конце декабря 2018 года.
Александр Суворов — российский полководец. Был организатором подавлений национально-освободительных восстаний, в частности Колиивщина на Правобережной Украине и восстание Костюшко, а также депортаций.
Ступай варить своему Васе щи, чудь мокшанская!
Статуя выполнена из чеканной меди.Высокий цилиндрический постамент выполнен из гранита. Он установлен на квадратном стилобате, облицованном гранитными полированными плитами.
В Киеве Александр Суворов не был, однако под его командованием была взята крепость Измаил на территории нынешней Одесской области. В городке Тульчин, что на Винничине, Суворов написал свой известный труд «Наука побеждать».
Это знак признательности тому, что Суворов "по вызову" в Альпы пришел, кого "вежливо попросили" - разогнал, и обратно на историческую родину ушел, а не остался строить "Альпы-наш"
Не забываем о том что Европа тоже кучу бабла подарила Украине и продолжает дарить.
Я не о кредитах а именно о безвозмездной помощи.
По факту , даже страны Балтии и та же Турция ИМЕННО дарят миллионы долларов .
И Швейцария и Германия и другие страны и не только из Европы.
Или ты хочешь что то персонально в свой карман ?
Могу послать по адресу бесплатных столовых Германии или твиттер Меркель , напиши ей и проси ))))
А ватанам нужно отвечать, что подохла ваша рассеянская Амперия уже более ста лет назад, подохло и её перевоплощение - Совок, подохнет и нынешняя расска педераска, так штА не жужжите.
Измаил был и до немецкой пляти Катьки и карлика-педераста Суворова и сейчас стоит на своём месте и стоять будет, и Одесса была и до этой пляти и до рассеи, только по-другому называлась. А теперь и во веки веков это Украина, пускай молятся, чтобы никогда больше не пришёл на украинскую землю, на землю Руси, сраный кацапо-ордынский и совковый рюзьгемир.
швед (предки заехали на Московию в 1622 году), мать армянка (Мануква), личный
секретарь - Фридрих Антинг написал биографию шведа в 3-х томах на немецком.
Швед-армянин принял активное участие в подавление польского восстания (его
казаки разъезжали по Варшаве с младенцами, наколотыми на пики) и восстания
Пугачева - воевал с народом; далее по Альпам от Массены бегал…. Швед-армянин
был масоном высокого уровня посвящения -
это к вечной на роССии теме, что роССией правят жидо-массоны... …. Швед-армянин
был знатным барином, есть его письма с просьбой купить девок от 14 до 18 лет в
какой-то губерне, бо там воны булы дешевше...
русско-турецкой войне - "Уничтожено более 10 000 солдат и офицеров
неприятеля!"-Адъютант-"Ваше сиятельство, так их же там менее 5000
было..." -"Что бусурман жалеешь! Пиши 15 000!!!" А на самом деле
в крепости находилось более половины запорожских казаков, которых царица изгнала из
Запорожской Сечи, они и подрядилсь служить туркам. Суворов послал лазутчиков в
крепость и пообещал казакам, что царица простит их измену и наградит - они и
открыли ворота крепости! В этом бою получил ранение в глаз полковник Кутузов.