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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взрыв (4193) Нацполиция (8790) Донецкая область (4190)

 Газовый баллон взорвался ночью в многоквартирном доме в Украинске, трое пострадавших, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью в городе Украинск Донецкой области в одной из квартир жилого дома взорвался газовый баллон, пострадали три человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Газовый баллон взорвался ночью в многоквартирном доме в Украинске, трое пострадавших, - Нацполиция 01

Предварительно установлено, что причиной, вероятно, стал газовый баллон, который хозяева накануне купили и занесли в квартиру. Установлено, что в результате взрыва пострадали 40-летняя хозяйка квартиры, ее 20-летняя и 82-летняя соседки. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения.

Газовый баллон взорвался ночью в многоквартирном доме в Украинске, трое пострадавших, - Нацполиция 02

Смотрите: В подвале многоэтажного жилого дома во Львове произошел взрыв: жителей эвакуировали, - полиция. ФОТОрепортаж

Газовый баллон взорвался ночью в многоквартирном доме в Украинске, трое пострадавших, - Нацполиция 03

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 270 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" Уголовного кодекса Украины.

Газовый баллон взорвался ночью в многоквартирном доме в Украинске, трое пострадавших, - Нацполиция 04

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Газовый баллон взорвался ночью в многоквартирном доме в Украинске, трое пострадавших, - Нацполиция 05

Сейчас на месте работают правоохранители и сотрудники ГСЧС.

Источник: https://censor.net.ua/p3108470
 
 
 Топ комментарии
 
Скільки квартир вигоріло...
Газ небезпечна річ...
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Шиза не в мене, а в тіх, хто в будь-якій новині з будь-якого приводу звинувачують владу.
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Баллон скорей всего "перезаправили". Зимой всегда надо недозаправлять процентов на десять, оставляя место для теплового расширения. Всегда проверял зимой булькает ли после заправки газ в баллоне. Если не было конкретного звука "всплеска", то стравливал некоторое количество газа. Лучше потерять пару гривен, чем жизнь и имущество
Кстати сейчас появились в продаже пластиковые баллоны, они очень легкие и не взрываются (правда стоят дороже)
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Это все пеца с гросей виноваты! Если бы они в подвале не насрали - не рвануло бы!
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Шиза не в мене, а в тіх, хто в будь-якій новині з будь-якого приводу звинувачують владу.
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Скільки квартир вигоріло...
Газ небезпечна річ...
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Чуть-чуть не в тему, про газовые плиты, но в старых плитах конфорки заливало, например, когда крышка кастрюли сама решила закрыть плотно кастрюлю, и они не гасли, по крайней мере у меня, а в новой, с поджигом, погасла...
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живут же люди..всего пару пластиковых окон на весь дом...
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А если что-то выполняет полностью свою функцию, то надо следовать за модой?
Кроме того, не одно пластиковое окно (рамы) и после того, как люди последовали за модой, и на которых испытали эти окна, с такими рамами, что они вредны и для дома, в том числе, и их стали делать по другому...
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Пару деревяных, а остальные метало-пласт.
Сказочник ты запоребриковый.
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очки протри...пластик рядом с копчёными балконами весь расплавился.. Газовий балон вибухнув вночі в багатоквартирному будинку в Українську, троє постраждалих, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6482
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А нахрена вони? У мене рами з дерева і всьо ОК.
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Я заметил, что дом дышит, когда деревянные рамы - в сырую погоду они расширяются и плотно прилегают, а в сухую появляются щелочки...
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Таки да. Пластикові вікна закривають герметично і кисень не надходить ззовні, а той що є видихується і збільшується концентрація вуглекислого газу, від чого стає жарко і важко дихати.
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а теплосбережение читал такое..Петька с Гнойсманом его сейчас продвигают.. Газовий балон вибухнув вночі в багатоквартирному будинку в Українську, троє постраждалих, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4363
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если видете, как сосед тащит газовый балон в квартиру, да еще и с мороза...И если ему словами не дойдет, объясняйте ногами и другими подручными средствами. Это вопрос жизни и смерти.
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Баллон скорей всего "перезаправили". Зимой всегда надо недозаправлять процентов на десять, оставляя место для теплового расширения. Всегда проверял зимой булькает ли после заправки газ в баллоне. Если не было конкретного звука "всплеска", то стравливал некоторое количество газа. Лучше потерять пару гривен, чем жизнь и имущество
Кстати сейчас появились в продаже пластиковые баллоны, они очень легкие и не взрываются (правда стоят дороже)
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГазовый баллон взорвался ночью в многоквартирном доме в Украинске, трое пострадавших, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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