 Газовый баллон взорвался ночью в многоквартирном доме в Украинске, трое пострадавших, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Предварительно установлено, что причиной, вероятно, стал газовый баллон, который хозяева накануне купили и занесли в квартиру. Установлено, что в результате взрыва пострадали 40-летняя хозяйка квартиры, ее 20-летняя и 82-летняя соседки. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 270 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" Уголовного кодекса Украины.
Сейчас на месте работают правоохранители и сотрудники ГСЧС.
Газ небезпечна річ...
Кроме того, не одно пластиковое окно (рамы) и после того, как люди последовали за модой, и на которых испытали эти окна, с такими рамами, что они вредны и для дома, в том числе, и их стали делать по другому...
Сказочник ты запоребриковый.
Кстати сейчас появились в продаже пластиковые баллоны, они очень легкие и не взрываются (правда стоят дороже)