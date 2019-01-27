 Одну из крупнейших партий старинных монет обнаружили на границе с Польшей, - Госпогранслужба. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Пограничной служба Украины.
Во время проверки поезда Интерсити "Киев-Перемышль" на границе с Польшей, пограничники обнаружили 375 старинных монет. Их пытался вывезти из страны украинец 1962 года рождения.
Пограничники обнаружили монеты, которые были датированы началом XVII века, Сигизмунда I, Екатерины II, Александра II, Елизаветы II, античные и польские монеты, монеты времен СССР и другие. Всю коллекцию монет изъяли и передали для проведения экспертизы. Эксперты должны установить культурную и историческую их ценность.
1 РУБЛЬ 1766 ГОДА СПБ-ЯI
Серебро. 06 декабря 2018Аукционный Дом "Александр" # 23VF35
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"Лучшебыониловили......"
Пистец на ужгородской таможне стоят грузовики пятитонники напакованые кофе. Проезд грузовика
5т - 5000уе
3т - 3000уе
Из авто очередь!
царьки, вроди как есть пятаки катькины но в таком сохране им по 300грн цена.
царьки разные - 100грн штука.
Баратинки даже во внимание не беру!
Поедь на куреневку в Киеве и посмотри там такое мисками продают, просто насыпью.
билоны - https://www.olx.ua/obyavlenie/20-kopeek-1924-goda-serebro-bilon-IDBkwVl.html#04822558d8
ну и так далее
...а 200баксов ... это конечно молоци...