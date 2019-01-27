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Все про:Госпогранслужба (3162) граница (3172) контрабанда (1667)

 Одну из крупнейших партий старинных монет обнаружили на границе с Польшей, - Госпогранслужба. ФОТО

На границе с Польшей сотрудники Госпогранслужбы обнаружили одну из крупнейших партий старинных монет. Их пытались вывезти на поезде Интерсити "Киев-Перемышль".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Пограничной служба Украины.

Во время проверки поезда Интерсити "Киев-Перемышль" на границе с Польшей, пограничники обнаружили 375 старинных монет. Их пытался вывезти из страны украинец 1962 года рождения.

Пограничники обнаружили монеты, которые были датированы началом XVII века, Сигизмунда I, Екатерины II, Александра II, Елизаветы II, античные и польские монеты, монеты времен СССР и другие. Всю коллекцию монет изъяли и передали для проведения экспертизы. Эксперты должны установить культурную и историческую их ценность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинец пытался ввезти в Словакию полторы тонны контрабандного сыра стоимостью 60 000 евро

Одну из крупнейших партий старинных монет обнаружили на границе с Польшей, - Госпогранслужба 01
Одну из крупнейших партий старинных монет обнаружили на границе с Польшей, - Госпогранслужба 02
Одну из крупнейших партий старинных монет обнаружили на границе с Польшей, - Госпогранслужба 03

Источник: https://censor.net.ua/p3108468
 
 
 Топ комментарии
 
баксов на 200 контрабанды накрыли!!
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100 баксов в базарный день за ведро старины.
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а почему нельзя вывезти? они украдены? в розыске. допустим,человек с честно заработанных денег покупал и коллекционировал.так почему же он не имеет права распоряжаться по своему усмотрению. или обязан в "Братиславе" на Дарнице правильным людям продать?
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нетбук на третьей фотке как у меня)) мелочь , а приятно.
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А хоть бы и так - тоже неплохо.
Ждем сообщений типа:
"Лучшебыониловили......"
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суть в том что еще по совковому закону запрещено вывозит культурно-исторические ценности, может ли монеты стоимостью в 100грн быть ценностью? почему в развитых странах такого балагана нет?
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Завидую приёмщику антиквариата - всегда и всё за 200 баксов, Сока Кола меньше прибыль имеет...
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хорошо не 200 ну 1000баксов тому хламу цена потолок!
Пистец на ужгородской таможне стоят грузовики пятитонники напакованые кофе. Проезд грузовика
5т - 5000уе
3т - 3000уе
Из авто очередь!
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Я не знаю сколько и контрабанду будут оценивать не таможенники. Достаточно замаскировать, предположим, кучей хлама что-то ценное, мол. контрабандист, в которого превращается тот, если он открыто провозит, собирает всякий мусор, и надеяться провезти...
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А ты по фото определил, что все это - дешевка. Особенно быстро это у тебя получилось для монет, которые на фото выглядят как черные кружки. А в стоимости монет ты, однозначно, разбираешься лучше, чем сотрудники Госпогранслужбы.
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советсие билоны примерно - 50-80грн штука.
царьки, вроди как есть пятаки катькины но в таком сохране им по 300грн цена.
царьки разные - 100грн штука.
Баратинки даже во внимание не беру!
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Давай все-таки состав и стоимость коллекции оставим специалистам.
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специалисты тебе назовут цену аукционов. Но для продажи на аукционе это все неликвид в очень плохом состоянии.
Поедь на куреневку в Киеве и посмотри там такое мисками продают, просто насыпью.
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китайцы в Одессе везут контрабандный товар миллиардами баксов, баржами!!!
...а 200баксов ... это конечно молоци...
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Еще один эксперт по стоимости монет и одесских китайцев нашелся ...
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В смысле, вместе с ними везеш контрабандный товар миллиардами баксов, баржами ?
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Если с китайцев начать брать налоги, то они не обеднеют, а бюджет разбогатеет конкретно!
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готовый товар 1кг они должны платить 3-4уе, за материалы 1кг - 1.5уе. А везут готовое по 0.5 цента. Потому в Украине и все текстильные производства в жопе!
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Интересно, как нашли? Янтарь десятками килограммов проходит, а здесь мелочь. :-\
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а почему нельзя вывезти? они украдены? в розыске. допустим,человек с честно заработанных денег покупал и коллекционировал.так почему же он не имеет права распоряжаться по своему усмотрению. или обязан в "Братиславе" на Дарнице правильным людям продать?
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может уезжает на заработки и оставить негде, дом был съёмный...
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100 баксов в базарный день за ведро старины.
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Не можна продавати поза кассою. Треба соблюдати іерархію.
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Флорины, орты, полугроши, советский билон, екатериновские пятаки... сборная солянка. Вроде римские денарии даже видно, но качество фото плохое...
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Коллекция не очень богатая. Если рариков нет, на Виолити ушла бы тысяч за 5 грн, может, и дешевле. За Западе, конечно, всё на порядок дороже.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОдну из крупнейших партий старинных монет обнаружили на границе с Польшей, - Госпогранслужба. ФОТО
 
 
 
 
 
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