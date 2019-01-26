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 Забор, установленный для строительства музея Революции Достоинства, мешает провести следственный эксперимент по делу Майдана, - адвокат Закревская. ФОТОрепортаж

На улице Институтской и Аллее Героев Небесной Сотни 21 января установили забор, который является подготовительным этапом к строительству музея Революции Достоинства.

Как сообщил корреспондент Громадського, забор установили на участке от Майдана Независимости и почти до верхнего выхода из метро "Крещатик", информирует Цензор.НЕТ.

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Адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская уверена, что установка забора мешает проведению следственных экспериментов по делу Майдана.

"Следственные эксперименты не завершены... Прямо на том месте, где стоит забор, они не завершены. У меня есть претензии к прокуратуре также, потому что там был большой перерыв в проведении следственного эксперимента, они объясняют это болезнью эксперта", - сказала Закревская.

Она отметила, что изменение ландшафта местности запрещено.

"Забор меняет ландшафт местности, он мешает проведению следственного эксперимента. Это категорически неприемлемо и неправильно", - подчеркнула она.

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На вопрос, какие последствия будут, если забор застройщики не будут сносить, Закревская сказала: "Это невыполнение решения суда, это уголовное преступление".

Директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло заявил изданию Insider, что установка забора - это подготовительные работы к строительству мемориального комплекса Революции Достоинства, которые согласованы с Генпрокуратурой.

В то же время, руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил изданию, что установку забора не согласовывали.

Забор, установленный для строительства музея Революции Достоинства, мешает провести следственный эксперимент по делу Майдана, - адвокат Закревская 01
Забор, установленный для строительства музея Революции Достоинства, мешает провести следственный эксперимент по делу Майдана, - адвокат Закревская 02

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Источник: https://censor.net.ua/p3108445
 
   
 Топ комментарии
 
Дерева з отворами від куль, які "заважали", вже давно позпилювали...
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П"ять років! Сука! П"ять років їм заважали Юля, Гриценко, Садовий, Зеленьський з Вакарчуком... А тепер - ЗАБОР!!! Забор, установленный для строительства музея Революции Достоинства, мешает провести следственный эксперимент по делу Майдана, - адвокат Закревская - Цензор.НЕТ 1823
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Ждали пока поставят забор, чтобы начать следственный эксперимент?
Ну-ну...
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Поставишь, к примеру, памятник или просто забор...
Так тут же под него нанесут кучу мусора...
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надеюсь Юля мешалку уберёт и убийцы получат по заслугам...
и крышеватели тоже !!! Забор, установленный для строительства музея Революции Достоинства, мешает провести следственный эксперимент по делу Майдана, - адвокат Закревская - Цензор.НЕТ 1728
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хорошему танцору - всегда мешают яйца ))
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Музей строят. Кому ? Революция Достоинства , после которой, половина трудоспособного населения покинула страну ?
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Дерева з отворами від куль, які "заважали", вже давно позпилювали...
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Эксперт пять лет болел))
А почему Закревская не требовала другого здорового эксперта?
Или экспертиза не имеет разумных сроков?
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Ждали пока поставят забор, чтобы начать следственный эксперимент?
Ну-ну...
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ну нынешней власти все мешает.
и башмаки и фаберже и путиннападеть....
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П"ять років! Сука! П"ять років їм заважали Юля, Гриценко, Садовий, Зеленьський з Вакарчуком... А тепер - ЗАБОР!!! Забор, установленный для строительства музея Революции Достоинства, мешает провести следственный эксперимент по делу Майдана, - адвокат Закревская - Цензор.НЕТ 1823
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Дали б цей тин Кролю будувать, нічого б ніде не заважало.
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Суд над Януковичем, занятие абсолютно бесполезное, но дающей право нашим правоохоронцам показать, что хоть кто-то за преступления против Майдана ответил!

Бесхребетность которую наглядно проявляет власть по отношению к преступникам разгуливающим сегодня по Украине иначе как преступной халатностью не назовешь.

Прикрываясь этим откровенным фарсом, наши дорогие блюстители закона сделали вид, что нашли виноватого в гибели сотен украинцев на Майдане.

Сделав из Януковича козла отпущения, они оставили на свободе всех реальных фигурантов дел по преступлению против Украины, ее предателей, кровопийц и палачей!

Вот просто постарайтесь мне объяснить: зачем судить скрывающегося на России Януковича, который понятно, что не приедет и не будет сидеть в тюрьме, если с извинениями отпустили Лукаш, на свободе Медведчук, Бойко, Левочкин?

Объясните мне: зачем судить овощ? Если понятно, чьей марионеткой он был?

Не знаете?

А я скажу зачем.

Чтобы по всем другим делам позаканчивались сроки давности.

ГПУ освободит всех обвиняемых в преступлениях против Майдана в связи с завершением 5-летнего срока давности!

Бред сивой кобылы. Янукович, который живет себе на России и никуда не собирается ехать - осужден, и это никому не надо.

А убийцы и тысячи их подельников восстановлены в званиях, получают новые назначения, идут вверх по служебной лестнице в то время как убитые ими герои так и остались неотомщенные...

И ладно еще нашли наши суды возможность неосудить реальных преступников.

Другое дело: зачем они это сделали? Почему они в очередной раз не дали закону восторжествовать?

Кому это конкретно выгодно? Кто окружил себя предателями и рассказывает, в стилистике Кремля, про врагов, которые точат ножи в надежде воткнуть в спину молодым реформаторам - "Свидетелям Перемоги"?

Скажите мне, чем вообще это "перемогабесие" отличается от "победобесия"?

Чем конкретно отличаются борцы со "зрадофилами" от бойцов путинской гвардии, от российских черносотенцев?

Можете не отвечать. Просто давайте не замечать этого и дальше.

Янукович же получил срок! Ура! Перемога!

David Kohan
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Порохоботы повторяют словно в слово ольгинцев вроде в одной комнате сидят)))
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Спилят забор помешает трава.
Выкосят траву помешает транспорт.
Перекроют движение - будет мешать шум самолетов из Жулян.
Кто хочет сделать - ищет способ.
Кто не хочет - ищет отмазку.
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А вівці забудуть Іловайськ з Дебальцево, два ДАПи (Луганський з Донецьким), Панаму, Ліпецьк і Мальдіви, діамантових прокурорів з бурштиновими депутатами, Ротердам плюс з Кращою Банкіршою Лєркою, Кєрнеса з Пашинським, Закон 16 січня з вбивством Каті (і інших Патріотів) і все-все-все... І підуть голосувати за "Єдиного"... Бо - Томос... і "хуйло нападе!"(а зараз "тіпа" 5 років "НЕ нападає")
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Пять лет прошло.Власть ясно даёт понять-отъе"итесь.Непонятливые чего-то ворчат.
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А сожженные и спиленные деревья с отверстими и следами от пуль так и не были исследованы раньше...
Да простое решение - глянуть в отверстие от пули и увидеть окно гостинницы "Украина" из которого стреляли, выяснить в книжке отеля - кто снял номер - и однозначный подозреваемый имеется.
Или опросить участников Майдана... У кого бы я не спрашивал из 8-й "Афганской" сотни - допрашивали их следователи, везде ответ - "НЕТ"!
Это то, что на виду.... Пора самого прокурора привлекать за саботаж расследования.
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через 5 лет только воспоминания найти можно Паркан, встановлений для будівництва музею Революції гідності, заважає провести слідчий експеримент у справі Майдану, - адвокат Закревська - Цензор.НЕТ 14
какой нах эксперимент Паркан, встановлений для будівництва музею Революції гідності, заважає провести слідчий експеримент у справі Майдану, - адвокат Закревська - Цензор.НЕТ 2260
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗабор, установленный для строительства музея Революции Достоинства, мешает провести следственный эксперимент по делу Майдана, - адвокат Закревская. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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