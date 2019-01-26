 Забор, установленный для строительства музея Революции Достоинства, мешает провести следственный эксперимент по делу Майдана, - адвокат Закревская. ФОТОрепортаж

Как сообщил корреспондент Громадського, забор установили на участке от Майдана Независимости и почти до верхнего выхода из метро "Крещатик", информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В суде над "беркутовцами" по делу расстрелов на Майдане заслушали трех свидетелей

Адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская уверена, что установка забора мешает проведению следственных экспериментов по делу Майдана.

"Следственные эксперименты не завершены... Прямо на том месте, где стоит забор, они не завершены. У меня есть претензии к прокуратуре также, потому что там был большой перерыв в проведении следственного эксперимента, они объясняют это болезнью эксперта", - сказала Закревская.

Она отметила, что изменение ландшафта местности запрещено.

"Забор меняет ландшафт местности, он мешает проведению следственного эксперимента. Это категорически неприемлемо и неправильно", - подчеркнула она.

Также читайте: Следствие получило дополнительные доказательства во время экспериментов на Аллее Небесной Сотни, - Горбатюк

На вопрос, какие последствия будут, если забор застройщики не будут сносить, Закревская сказала: "Это невыполнение решения суда, это уголовное преступление".

Директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло заявил изданию Insider, что установка забора - это подготовительные работы к строительству мемориального комплекса Революции Достоинства, которые согласованы с Генпрокуратурой.

В то же время, руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил изданию, что установку забора не согласовывали.





Также читайте: По расстрелу Майдана у нас есть все документы и 3D-картина каждой секунды тех событий, - Луценко