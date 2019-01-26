 Забор, установленный для строительства музея Революции Достоинства, мешает провести следственный эксперимент по делу Майдана, - адвокат Закревская. ФОТОрепортаж

Как сообщил корреспондент Громадського, забор установили на участке от Майдана Независимости и почти до верхнего выхода из метро "Крещатик", информирует Цензор.НЕТ.
Адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская уверена, что установка забора мешает проведению следственных экспериментов по делу Майдана.
"Следственные эксперименты не завершены... Прямо на том месте, где стоит забор, они не завершены. У меня есть претензии к прокуратуре также, потому что там был большой перерыв в проведении следственного эксперимента, они объясняют это болезнью эксперта", - сказала Закревская.
Она отметила, что изменение ландшафта местности запрещено.
"Забор меняет ландшафт местности, он мешает проведению следственного эксперимента. Это категорически неприемлемо и неправильно", - подчеркнула она.
На вопрос, какие последствия будут, если забор застройщики не будут сносить, Закревская сказала: "Это невыполнение решения суда, это уголовное преступление".
Директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло заявил изданию Insider, что установка забора - это подготовительные работы к строительству мемориального комплекса Революции Достоинства, которые согласованы с Генпрокуратурой.
В то же время, руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил изданию, что установку забора не согласовывали.
Так тут же под него нанесут кучу мусора...
и крышеватели тоже !!!
А почему Закревская не требовала другого здорового эксперта?
Или экспертиза не имеет разумных сроков?
Ну-ну...
и башмаки и фаберже и путиннападеть....
Бесхребетность которую наглядно проявляет власть по отношению к преступникам разгуливающим сегодня по Украине иначе как преступной халатностью не назовешь.
Прикрываясь этим откровенным фарсом, наши дорогие блюстители закона сделали вид, что нашли виноватого в гибели сотен украинцев на Майдане.
Сделав из Януковича козла отпущения, они оставили на свободе всех реальных фигурантов дел по преступлению против Украины, ее предателей, кровопийц и палачей!
Вот просто постарайтесь мне объяснить: зачем судить скрывающегося на России Януковича, который понятно, что не приедет и не будет сидеть в тюрьме, если с извинениями отпустили Лукаш, на свободе Медведчук, Бойко, Левочкин?
Объясните мне: зачем судить овощ? Если понятно, чьей марионеткой он был?
Не знаете?
А я скажу зачем.
Чтобы по всем другим делам позаканчивались сроки давности.
ГПУ освободит всех обвиняемых в преступлениях против Майдана в связи с завершением 5-летнего срока давности!
Бред сивой кобылы. Янукович, который живет себе на России и никуда не собирается ехать - осужден, и это никому не надо.
А убийцы и тысячи их подельников восстановлены в званиях, получают новые назначения, идут вверх по служебной лестнице в то время как убитые ими герои так и остались неотомщенные...
И ладно еще нашли наши суды возможность неосудить реальных преступников.
Другое дело: зачем они это сделали? Почему они в очередной раз не дали закону восторжествовать?
Кому это конкретно выгодно? Кто окружил себя предателями и рассказывает, в стилистике Кремля, про врагов, которые точат ножи в надежде воткнуть в спину молодым реформаторам - "Свидетелям Перемоги"?
Скажите мне, чем вообще это "перемогабесие" отличается от "победобесия"?
Чем конкретно отличаются борцы со "зрадофилами" от бойцов путинской гвардии, от российских черносотенцев?
Можете не отвечать. Просто давайте не замечать этого и дальше.
Янукович же получил срок! Ура! Перемога!
David Kohan
Выкосят траву помешает транспорт.
Перекроют движение - будет мешать шум самолетов из Жулян.
Кто хочет сделать - ищет способ.
Кто не хочет - ищет отмазку.
Да простое решение - глянуть в отверстие от пули и увидеть окно гостинницы "Украина" из которого стреляли, выяснить в книжке отеля - кто снял номер - и однозначный подозреваемый имеется.
Или опросить участников Майдана... У кого бы я не спрашивал из 8-й "Афганской" сотни - допрашивали их следователи, везде ответ - "НЕТ"!
Это то, что на виду.... Пора самого прокурора привлекать за саботаж расследования.
какой нах эксперимент