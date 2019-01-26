 Порошенко вручил государственные награды воинам 72-й ОМБр, вернувшимся из зоны проведения ООС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства вручил военным награды за личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженные действия и образцовое выполнение воинского долга.

Орденом Богдана Хмельницкого III степени награждены полковники Руслан Татусь, Сергей Сирченко и лейтенанта Дмитрий Гнатюк.

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Президент также вручил медали "За воинскую службу Украине" лейтенантам Елене Бельской, Александру Шараевскому, старшему солдату Александру Гордиенко, младшему лейтенанту Андрею Норову, капитанам Константину Руденко, Александру Щепке.

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Медали "Защитнику Отечества" из рук главы государства получили старший солдат Александр Заводнюк, сержант Василий Коваль, солдаты Владимир Курашов и Эдуард Соболевский, старшина Александр Нестеренко, старшие сержанты Владимир Русецкий и Виталий Туканов, младший сержант Александр Сотник.

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