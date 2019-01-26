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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Порошенко вручил государственные награды воинам 72-й ОМБр, вернувшимся из зоны проведения ООС. ФОТОрепортаж

Президент Украины Петр Порошенко вручил государственные награды военнослужащим 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, которые вернулись в пункт постоянной дислокации из района проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Порошенко вручил государственные награды воинам 72-й ОМБр, вернувшимся из зоны проведения ООС 01

Глава государства вручил военным награды за личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженные действия и образцовое выполнение воинского долга.

Порошенко вручил государственные награды воинам 72-й ОМБр, вернувшимся из зоны проведения ООС 02

Орденом Богдана Хмельницкого III степени награждены полковники Руслан Татусь, Сергей Сирченко и лейтенанта Дмитрий Гнатюк.

Смотрите: Порошенко вручил государственные награды раненым воинам 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев. ФОТОрепортаж

Порошенко вручил государственные награды воинам 72-й ОМБр, вернувшимся из зоны проведения ООС 03
Порошенко вручил государственные награды воинам 72-й ОМБр, вернувшимся из зоны проведения ООС 04

Президент также вручил медали "За воинскую службу Украине" лейтенантам Елене Бельской, Александру Шараевскому, старшему солдату Александру Гордиенко, младшему лейтенанту Андрею Норову, капитанам Константину Руденко, Александру Щепке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко наградил воинов Украинской Добровольческой Армии в Днепре: Они стали на защиту свободы и независимости Украины в 2014-м. ФОТОрепортаж+СПИСОК (обновлено)

Порошенко вручил государственные награды воинам 72-й ОМБр, вернувшимся из зоны проведения ООС 05

Медали "Защитнику Отечества" из рук главы государства получили старший солдат Александр Заводнюк, сержант Василий Коваль, солдаты Владимир Курашов и Эдуард Соболевский, старшина Александр Нестеренко, старшие сержанты Владимир Русецкий и Виталий Туканов, младший сержант Александр Сотник.

Порошенко вручил государственные награды воинам 72-й ОМБр, вернувшимся из зоны проведения ООС 06

Смотрите: Порошенко на Донетчине вручил государственные награды украинским военнослужащим. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3108429
 
   
 Топ комментарии
 
Каждому свое . Косюку миллионы , ахметову - Ротердам +. Народу лапшу на уши , главное в вышеванке
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...среди Воинов и без охраны! Хороший дядька Порох -- пообмялся трошки, постарел... -- жизнь блатная не лёгкая...
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-- зато у тебя, ягоды в ягодицах в соку, румяны и свежи...*)
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схоже - за Офшоренка тут виступають лише любителі чоловічих "ягід в ягодицях" ..? Порошенко вручил государственные награды воинам 72-й ОМБр, вернувшимся из зоны проведения ООС - Цензор.НЕТ 8051
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-- я уролог бывший -- мне можно по всем вопросам...*)
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Порошенко намного толще тех военных,которых он награждал,даже визуально видно кто за чей счет жирует
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-- он не мальчик и не воин, а Президент Украины!

Себя покажи -- отощавшего от потолстения Пороха... -- а мы рассмотрим...*)
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есть специальные сайты,для таких как ты,там можешь мужчин посмотреть
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...я по девочкам ходок... -- эт вы, гнидарасы -- в любую дырку затычкой -- не выколупаешь.
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не оправдывайся,ты бывший уролог,выбрал профессию у мужиков простату лапать через одно место,конечно ты по девочкам,только "обследовать" любишь мужиков
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...а чё мне оправдываться? -- указательным предстательную желёзку помассировать -- работа такая была! Даже очередь стояла ... -- я ж в детстве ср. музыкальную школу закончил, по классу фортепьяно...*)
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тебя на такую работу никто не тянул,сам выбрал мужикам в попы лазить,вот и пусть народ решит кто тут любитель мужских поп
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Не любитель! -- а знаток... ...налазился кадысь -- людЯм надо ж помогать -- ты ж гордый -- ...с геморроем, простатитом и импотенцией...*)
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-- вот именно... -- народ песни слагает! *)
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Президентом Порохлу залишилося 3 місяці Порошенко вручив державні нагороди воїнам 72-ї ОМБр, які повернулися із зони проведення ООС - Цензор.НЕТ 2451
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Эт врядли... -- коней и порох на переправе не меняют!
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Дурень думкою багатіє (с) Рейтинг подивись, порохловате - десь на рівні Іво Бобула Порошенко вручив державні нагороди воїнам 72-ї ОМБр, які повернулися із зони проведення ООС - Цензор.НЕТ 3417
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Выбирают на Выборах, а не на рейтингах! ...ты шо-то спутал, жертва социального опороса -- да тебя нихто и не спрашивал, надо полагать...*)
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Ну, ти ж жертва аборту, треба так розуміти, порохловате... Ти щось спутав між бажанням порохловатського стада та бажанням Українського народу Порошенко вручив державні нагороди воїнам 72-ї ОМБр, які повернулися із зони проведення ООС - Цензор.НЕТ 3172
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Ты порохоботный президентов США видел?
Так что твои отмазки жиробасины не катят!
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А чего только с Черчиллем,сравнивай Порошенко с Наполеоном сразу,если треуголка налезет
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там по периметру охрана засела с пулемётами ! Порошенко вручил государственные награды воинам 72-й ОМБр, вернувшимся из зоны проведения ООС - Цензор.НЕТ 1807
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100%
Когда оно перед 72 бригадой вытанцовывовало, с встречающими ручкалось - вот там толпень охранников видна.
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Каждому свое . Косюку миллионы , ахметову - Ротердам +. Народу лапшу на уши , главное в вышеванке
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Рейтинг юли путиной бахини малоросов падаeт как камни с неба теперь гaз надо в 8 раз снижать
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а рейтинг Пети растет,теперь он может побороться за 9 место с Иво Бобулом
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Хряк уже полностью превратился в "свадебного генерала", от которого пользы - 0, зато много шума и дискомфорта.
Вместо того, шобы хоть чуть-чуть остановить наглючий грабеж страны перед выборами его корешами, он ездит с попами, поздравляет военных, заправляет пиджак в трусы в Давосе...
Стыдно, гадко и противно.
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...поздравляет военных не понятно с чем.
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Ну, если возврат живыми из зоны ООС - это ничего, тогда да, ни с чем.
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72 стояла на Светлодарке там как всегда жарко.Они вернулись живыми к сожалению не все. Так понятно.
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Правда классный у нас президент? Он мордву оккупантскую за второй срок точно похоронит, а мы вас отпоем матом коротенько ...
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Гавкайте порохоботы скоко хотите, но суть от этого не поменяется.
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на останньому фото - бойове знамено , чи якийсь байкерський флажок ?
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мог бы просто томас показать и молебен устроить
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Не поможет-там порохоботов и минстецьков нет,эти гниды на диванах воюют.
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ну а шо? вЯликие=))

Палата в 20-й больнице Красноярска. 2019 год.

Порошенко вручил государственные награды воинам 72-й ОМБр, вернувшимся из зоны проведения ООС - Цензор.НЕТ 200
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Тут Кондитера поддерживаю...
Но только с той стороны, что получившим награды, это приятно - они это заслужили...
А не потому что он такой маладец...
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После его раздачи медалек своим охранникам и генералам, ответственным за котлы. После героев Украины Надюхе и попу....
Его мядальки стоят ровно столько, сколько такой же металлолом на кидстафе.
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Забрать то заберет... Как бы еще не начало сажать Порошенко вручив державні нагороди воїнам 72-ї ОМБр, які повернулися із зони проведення ООС - Цензор.НЕТ 7958
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А кого то Оно еще встречало с фронта?Или выборы все ближе?На Ширлан Оно не хочет поехать?Где Бирюков уже три полигона построил
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Ні, ще з фронту нікого не зустрічав. Зустрічався з військовими на їхніх, ніби, позиціях. А тут мужності набрався і в глибокому тилу зустрів цілу бригаду, яка повернулася з фронту. Чекаємо спогадів ветеранів 72-ї про те, як їх перед зустрічю з Верховним ГК обшукували, відбраковували ненадійних і про різні інші формальності.
А взагалі це досить потужний крок в перевиборній боротьбі.
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Не поможет ему этот крок.Никто не верит брехливому барыге,а тем более прошедшие фронт.
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Вот послать своего старшенького с Молотом на передок и без охраны - это мощно.
А сэлфи с героями и раздача ничего не стоящих жестянок - это х-ня.
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Каждому свое . Косюку миллионы , ахметову - Ротердам +. Народу лапшу на уши , главное в вышеванке
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Ви з Чуб по одній методичці шпарите. Палєво, хлопці. Премії не отримаєте.- 26.01.2019 18:40
Дослівний комент.
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КацаПсинкая ПАДАЛь,где ваша дохлая НовоОтсоссия от Харькова до Одесы? Порошенко вручив державні нагороди воїнам 72-ї ОМБр, які повернулися із зони проведення ООС - Цензор.НЕТ 1745Хмыри вонючие,Порох дал пидсдюлину? Правильно сделал Крысы КГБэшные.... Порошенко вручив державні нагороди воїнам 72-ї ОМБр, які повернулися із зони проведення ООС - Цензор.НЕТ 1745Магнитогорсков вам в Дупло бідло конченное... Порошенко вручив державні нагороди воїнам 72-ї ОМБр, які повернулися із зони проведення ООС - Цензор.НЕТ 1745
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Напомни,кто минский договорняк с пуйлом подписал?
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Чем больше Бесланов и Зимних Вишен на РАБссии тем меньше бідла останется
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На каналі Ахметова почався цикл передач "Різдвяні зустрічі з Порошенком". Першим гостем Порошенка виявився ветеран АТО, який організував "приватну армію" Труханова.
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"Різдвяні зустрічі ворогів Україні на каналі ФСБшного щура Ахметова" - показово.
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чем ближе выборы, тем страшнее награда от Пороха!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко вручил государственные награды воинам 72-й ОМБр, вернувшимся из зоны проведения ООС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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