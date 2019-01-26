 Порошенко вручил государственные награды воинам 72-й ОМБр, вернувшимся из зоны проведения ООС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава государства вручил военным награды за личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженные действия и образцовое выполнение воинского долга.
Орденом Богдана Хмельницкого III степени награждены полковники Руслан Татусь, Сергей Сирченко и лейтенанта Дмитрий Гнатюк.
Президент также вручил медали "За воинскую службу Украине" лейтенантам Елене Бельской, Александру Шараевскому, старшему солдату Александру Гордиенко, младшему лейтенанту Андрею Норову, капитанам Константину Руденко, Александру Щепке.
Медали "Защитнику Отечества" из рук главы государства получили старший солдат Александр Заводнюк, сержант Василий Коваль, солдаты Владимир Курашов и Эдуард Соболевский, старшина Александр Нестеренко, старшие сержанты Владимир Русецкий и Виталий Туканов, младший сержант Александр Сотник.
Себя покажи -- отощавшего от потолстения Пороха... -- а мы рассмотрим...*)
Так что твои отмазки жиробасины не катят!
Когда оно перед 72 бригадой вытанцовывовало, с встречающими ручкалось - вот там толпень охранников видна.
Вместо того, шобы хоть чуть-чуть остановить наглючий грабеж страны перед выборами его корешами, он ездит с попами, поздравляет военных, заправляет пиджак в трусы в Давосе...
Стыдно, гадко и противно.
Палата в 20-й больнице Красноярска. 2019 год.
Но только с той стороны, что получившим награды, это приятно - они это заслужили...
А не потому что он такой маладец...
Его мядальки стоят ровно столько, сколько такой же металлолом на кидстафе.
А взагалі це досить потужний крок в перевиборній боротьбі.
А сэлфи с героями и раздача ничего не стоящих жестянок - это х-ня.
Дослівний комент.