 Члены партии Савченко с гранатами в руках выдвинули ее в президенты. ФОТО

Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что решение было принято единогласно.
"Делегаты держали в руках фрукты гранаты и скандировали "Свободу Надежде Савченко, свободу украинским политзаключенным"", - говорится в сообщении.
На фотографиях с заседания видно, что большинство присутствующих составляли люди пожилого возраста.
хам Ринат это сказал
И как ты Порошенко здесь разглядел? Твоему зрению можно позавидовать...
А что так? Ты попробуй, этот друг расиюшки и эксперд в области украинского языка оч рекомендовал!!!))))))))
Какие же вы убогие, кремлядские троли! Ну никакой фантазии, огонька, искренности!
3. Анти российские санкции, поддержка, в т.ч. военная со стороны Европы и Сев. Америки.
4. Начаты реформы в образовании, здравоохранении, правоохранительных органах.
5. Безвизовый режим - если не пробовали - рекомендую.
6. Последовательное снижение российского влияния в Украине - запрет трансляции рос. ТВ каналов, квоты на радио и ТВ, создание украинской поместной церкви (выдавливание московских попов)..... 7. Удержание экономики Украины от краха после захвата РФ Крыма и части Донбасса (который кормил всю Украину, а теперь живет на деньги украинского бюджета).
Думаєте так собі, хіханьки? Ага!
Кроме того данные рейтинги - вообще не показательны. Пусть сравнят динамику Украины в 2014-2019 и Франции в 1940-1945.
Британия, например, долги за 2МВ, ту самую, что ваш уссатый хений напару с Гитлером заварили, отдаст только в середине 21 века, так для понимания.
Но кинуть в дуру даже таким гранатом все равно можно.
Стоит наша Надя,с рукою поднятой
А в место манды у Надежды граната!
А вместо *** у ней граната"...
Хотя потом сообразил, что все я правильно прочитал))Источник: https://censor.net.ua/p3108422
Теперь смешивают всех подряд с чем-то коричневым, и это не шоколад.
В общем-то, каждый из политиков показал себя уже, выводы сделаны. Увы, не всеми.
Так от НА!
Гранату отняли, вернули домой
И все же я видел, как один генерал
Проклятому гаду семь рубликов дал
(Лодочник. Профессор Лебединский.)