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 Политика Украины
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 Члены партии Савченко с гранатами в руках выдвинули ее в президенты. ФОТО

Партия "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" выдвинула Надежду Савченко кандидатом в президенты.

Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА", передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что решение было принято единогласно.

"Делегаты держали в руках фрукты гранаты и скандировали "Свободу Надежде Савченко, свободу украинским политзаключенным"", - говорится в сообщении.

На фотографиях с заседания видно, что большинство присутствующих составляли люди пожилого возраста.

Члены партии Савченко с гранатами в руках выдвинули ее в президенты 01
Члены партии Савченко с гранатами в руках выдвинули ее в президенты 02

Члены партии Савченко с гранатами в руках выдвинули ее в президенты 03

Источник: https://censor.net.ua/p3108422
 
   
 Топ комментарии
 
Это шапито,еще похлеще,чем у Зеленского Члены партии Савченко с гранатами в руках выдвинули ее в президенты - Цензор.НЕТ 5445
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Порошенко будет избран на второй срок и будет Президентом Украины 2019-2024. Сколько бы вы ни злобствовали. Потому, что выбор будет из 2 (двух) кандидатов: Тимошенко и Порошенко. За спиной Юли - обещания, за Петром - конкретные дела. Выбор - очевиден.
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всем им далеко до шапито Порошенко )
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Это шапито,еще похлеще,чем у Зеленского Члены партии Савченко с гранатами в руках выдвинули ее в президенты - Цензор.НЕТ 5445
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всем им далеко до шапито Порошенко )
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Порошенко будет избран на второй срок и будет Президентом Украины 2019-2024. Сколько бы вы ни злобствовали. Потому, что выбор будет из 2 (двух) кандидатов: Тимошенко и Порошенко. За спиной Юли - обещания, за Петром - конкретные дела. Выбор - очевиден.
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За Петром конкретная разруха. Выбор очевиден. Только не за Петю.
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Сказало падшее животное.
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Це сказав Профессор Преображенський о Поліграфах Поліграфовічах...
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Члени партії Савченко з гранатами в руках висунули її на посаду президента - Цензор.НЕТ 2603

И как ты Порошенко здесь разглядел? Твоему зрению можно позавидовать...
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Из современной Украины сделать страну каменного века.
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Ты уже взял лопату и пошел сажать капусту, по рецепту Азирова? )))))
А что так? Ты попробуй, этот друг расиюшки и эксперд в области украинского языка оч рекомендовал!!!))))))))
Какие же вы убогие, кремлядские троли! Ну никакой фантазии, огонька, искренности!
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1. Внятный курс на НАТО и ЕЭС. 2. ВСУ. Сравните с 2014-м годом. Про "русскую весну" уже не вспоминают, а про "Новороссию" - редко.
3. Анти российские санкции, поддержка, в т.ч. военная со стороны Европы и Сев. Америки.
4. Начаты реформы в образовании, здравоохранении, правоохранительных органах.
5. Безвизовый режим - если не пробовали - рекомендую.
6. Последовательное снижение российского влияния в Украине - запрет трансляции рос. ТВ каналов, квоты на радио и ТВ, создание украинской поместной церкви (выдавливание московских попов)..... 7. Удержание экономики Украины от краха после захвата РФ Крыма и части Донбасса (который кормил всю Украину, а теперь живет на деньги украинского бюджета).
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Маладца, виктор олегович! Знатно лизнуло властное седалище! Беги за денежкой, убогое! Даже спорить с тобой не хочу, тем более что либо доказывать. Думающие люди давно поняли, что поддерживать нынешнюю воровскую быдлоэлиту могут или умственно отсталые или проплаченные. Место у корыта забронировано, поздравляю! Но ненадолго... Только вот после выборов тяжело вам,порохоботам придется...
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То-то мы все еще 4 года назад все с голоду перемерли!)))))))))
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и живет в Украине 40 миллионов зомбо-бендеровцев Члени партії Савченко з гранатами в руках висунули її на посаду президента - Цензор.НЕТ 1769
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Даже в убыточном в целом регионы есть предприятия сильно повязанные в экономику страны, ещё раз - страны.
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Соженые четыре артсклада во время войны
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Не где разгуляться кацапам... Не сочувствую...)
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а ви спробуйте під час війни свої статки у 80 разів збільшити!
Думаєте так собі, хіханьки? Ага! Члени партії Савченко з гранатами в руках висунули її на посаду президента - Цензор.НЕТ 5904
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сеня, ты бы попробовал хоть в один раз свой интеллект увеличить, авось получится и перестанешь всякую дурь из методички здесь постить. Члени партії Савченко з гранатами в руках висунули її на посаду президента - Цензор.НЕТ 2911
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неверная у тебя инфа в 8000000000000 раз)))) если у него было 3 млрд х 80= это 240 млрд у.е у нас даже бюджета (если сложить все года его правления вместе) такого не было. по твоему он ворует 110% из 100%)))) совсем плохой, покажись срочно доктору))))
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Члени партії Савченко з гранатами в руках висунули її на посаду президента - Цензор.НЕТ 8072Попробуй опровергнуть.
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Можно подумать что до него были на последних местах по этим позициям, а с его приходом переместились на первые.
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он уже неделю постит это )))) команда у него такая
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Что касается бедности, то в Евростате подсчитали, что Украина далеко не самая бедная страна Европы. У нас определяется относительный уровень бедности, который составляет 27,1%. Если же говорить об украинцах, доходы которых ниже фактического прожиточного минимума, то они составляют 30,5% населения.Больше всего подвержены риску бедности в Болгарии (38,9% населения), Румынии (35,7%) и в Греции (34,8%)
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Это просто вранье.
Кроме того данные рейтинги - вообще не показательны. Пусть сравнят динамику Украины в 2014-2019 и Франции в 1940-1945.
Британия, например, долги за 2МВ, ту самую, что ваш уссатый хений напару с Гитлером заварили, отдаст только в середине 21 века, так для понимания.
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мда, уж, Вова с Беней нервно пьют кофэ чайниками
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Предвыборная программа будет называться :" Бабах, шо всралися?"
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...и каждому избирателю по памперсу, до голосования,
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Теперь Юлька у Надьки пойдет вторым номером - заряжающим "пули" к миномету Члены партии Савченко с гранатами в руках выдвинули ее в президенты - Цензор.НЕТ 6877
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ти ще ради цікавості заглянь в архів, то мабуть ті, хто сьогодні топить Зеленського в багні ще вчора голосніше всих кричали: "Савченко в президенти!"
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Гранаты неправильные, чеку не выдернешь.
Но кинуть в дуру даже таким гранатом все равно можно.
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Лучше бы тётки Жанами д-Арк нарядились а мужуки Дрочиньянами, Отсосами и Потсосами! Было бы чуть комильфо-о!
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а! знов буде надіна "козацька держава"? чекаємо нових і веселих виступів.
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В президенты дурдома, - самое оно! Будующий президент Павловки
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Савченко иногда говорит правильные вещи, а иногда такое несет что ужас. У нее явная психопатия и она не годится руководить государством. Украиной уже руководил ДЕБИЛ (Янукович), теперь осталось психопатке захватить власть и будет полный пипец. Нужен нормальный вменяемый человек и желательно имеющий понятия в военном деле, так как война все же. Таких кандидатов немного ,но Гриценко и Смешко в самый раз.За них нужно голосовать. Не олигархи и серьезные люди.
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"она не годится руководить государством". Максимум, что ей (Савченко) можно доверить - вертолет. И у нее ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть командир, который отдает ей приказ - что делать, куда идти, и проч. И, главное, своевременно отдает команду: "Стой! Отставить!". А когда командира нет, Надя идет вразнос. Особенно, когда рядом с ней "золотая" голова сестры ее Веры....
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"Олегович", ей и вертолёт нельзя доверять... Она не закончила обучение и не получила квалификацию "лётчик"... Она летала в качестве даже не "правого лётчика", а "оператора", то есть, стрелка, в передней кабине МИ-24... А когда бухать стала регулярно, то её с лётной работы вообще "турнули"...
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Всем по мандату и гранату Члены партии Савченко с гранатами в руках выдвинули ее в президенты - Цензор.НЕТ 9664 Да, это точно покруче чем у Зеленского. Чем ответит Ляшко я даже боюсь представить Члены партии Савченко с гранатами в руках выдвинули ее в президенты - Цензор.НЕТ 9365
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Пенсионеры по одному malum granatum (зернистому яблоку) получили, - тоже неплохо!
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Ха-ха-ха-ха...Ой,кино и Надя...
Стоит наша Надя,с рукою поднятой
А в место манды у Надежды граната!
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это заседание проводили в доме престарелых?
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.........Столько цирковых гастролей , Украина в своей истории ещё не видела . Члены партии Савченко с гранатами в руках выдвинули ее в президенты - Цензор.НЕТ 3790 .
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Сума сойти, вы что - дебилы все, что ли, куда вы катитесь, в какую пропасть тянете Украину? Одумайтесь, пока ещё не поздно, нашли кого в президенты выдвигать...
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Краще б з вантузами, а не з гранатами.
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Вот возьмут и арестуют, как Савченко.)) У неё всё же одна идея была хорошая, но тож фантазии всё. Осталось 2,5 ляма в бюджет закинуть. В принципе для наших олигархов,то - семечки.
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"Стоит статУя в лучах заката,
А вместо *** у ней граната"...
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Адвокаты придумали ход конём, как вытянуть надьку из-за решётки.
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А що, мінометів не дістали? От шкода! Так би виглядало набагато комічніше!
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Сидить десь на конторській хаті і бухає віскарік. Вилізе під вибори і відразу влізе в телевізор з лайном на Юлю а-ля богословська. Сценарій вже давно складений
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а юля что баланду хавала?)))) там и негров раз в неделю ей вызывали, тухлый глаз почистить)))
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Вместо делегаты прочиталось почему-то дегенераты держали в руках фрукты гранаты и скандировали "Свободу Надежде Савченко.
Хотя потом сообразил, что все я правильно прочитал))Источник: https://censor.net.ua/p3108422
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Интересная у нас политическая публика в целом. Помню как все дружно восхищались Саакашвили, Савченко - в партии принимали, героев давали, паспорта раздавали...
Теперь смешивают всех подряд с чем-то коричневым, и это не шоколад.
В общем-то, каждый из политиков показал себя уже, выводы сделаны. Увы, не всеми.
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Спонсор съезда - продавец гранат с Троещинского рынка Ахмед.... Члени партії Савченко з гранатами в руках висунули її на посаду президента - Цензор.НЕТ 622
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Дарагой, спасибо за рекламу...прихады, угощу сладкий гранат... Члени партії Савченко з гранатами в руках висунули її на посаду президента - Цензор.НЕТ 9625
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Народный дэбил - Надежда Савченко .... и ее свора пенсионеров с лишней хромосомой и гранатой без чеки.
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Давно ли тут все орали - Наде-волю? Теперь опускаете её ниже плинтуса.
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разве нельзя менять людям мнение о другом человеке ? и к тому же лично я точно не орал ... я хз кто такая и чем знаменита но теперь точно знаю , и не только я один.
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таке відчуття,що їх десь на зупинці наловили.Потенційні шахіди.
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Этот кандидат в президенты,по уровню интеллекта,может соревноваться только с Кивой). Самые жаркие и веселые выборы нас ждут)
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Дебіли(продажні?). Гадю пхає наверх Медведчук, бо подейкують, що це його рідна дочка, хоч і позашлюбна. Вони схожі іззовні і такі самі ненависні по характеру, і Гадю по життю опікує якась мохната лапа. Гадя ні дня не сиділа у росіян у буцегарні. Десь на фсбшній хаті бухала віскарік, українські бранці це підтвердять. Гадю ніхто не вербував, Гадя Україну і українців люто ненавидить, Рашу обожнює, пуйло - її кумир, а нам все бреше. Все це стало добре зрозуміло, коли Гадя розжирівша ледве вилізла з літака Порошенка після року "голодівки" і навіть не звернулась до лікарів. Але на Гадю є стільки матеріалу, що тільки встигай сприймати. Гадя влізе під вибори в телевізор, щоб гадити під Юлю. Для цього її пуйло з мертведчуком і запускає торпедою. Але є одна журбинка - у українофобки рейтинг майже нульовий, навіть сьогодні!!!!!
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Так вони з медведчуком майже однолітки. Медведчуку (07.08.54) 65 років. Що не так?
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До квітня у до того домашніх тихих шизофреніків - суцільний щоденний гешефт
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Жалкое зрелище. Откуда деньги на проплату пенсам? Мертвечук раскошелился?
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Сконсервами в руках было бы логичнее и правдоподобнее
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Що це за ху*ня? Не було чутно ні гаді ні якої другої бляді.
Так от НА!
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Надюша! Табе не нада в прызыденты!У табе проблема с головушкой, шибко много эмоций заместо мозгов и психика нарушена на предмет собственного вяличия и непогрешимости. Да еще рядом образовалось существо вера с сердитой мордочкой, которая рвётся в политику аж пищит. Но про гранаты - мысль верная. Только их же надо еще взорвать и желательно при полном зале воровской быдлоэлиты. Опять же в зале не будет администрации парашенки и кабмина, что абыдно. Но лучше бы конечно вешать на фонарях, спокойно, размеренно, рассказывая о каждом негодяе подробности его деяний
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Синее небо над головой
Гранату отняли, вернули домой
И все же я видел, как один генерал
Проклятому гаду семь рубликов дал
(Лодочник. Профессор Лебединский.)
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Может и нет, но мне кажется, что это кремлевская задумка, специально устроить этот балаган с целым стадом всяких маргиносов. Ведь по закону имеет право выдвинуться каждый, кто выполняет ряд требуемых законом условий.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЧлены партии Савченко с гранатами в руках выдвинули ее в президенты. ФОТО
 
 
 
 
 
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