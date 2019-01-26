 Члены партии Савченко с гранатами в руках выдвинули ее в президенты. ФОТО

Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА", передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что решение было принято единогласно.

"Делегаты держали в руках фрукты гранаты и скандировали "Свободу Надежде Савченко, свободу украинским политзаключенным"", - говорится в сообщении.

На фотографиях с заседания видно, что большинство присутствующих составляли люди пожилого возраста.



