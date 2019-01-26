 Порошенко в Белой Церкви принял участие во встрече военнослужащих 72-й ОМБр, вернувшихся из зоны проведения ООС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Торжественная церемония встречи эшелона с бойцами и военной техникой бригады состоялась на местном железнодорожном вокзале.
После общения Порошенко вместе с военнослужащими прошел по центральной улице от вокзала в воинскую часть бригады. Жители города встречали военных и благодарили их за мир и спокойствие. Люди вручали военнослужащим цветы и шарики, а также держали государственные флаги и плакаты с надписями: "Спасибо за мирное небо!", "Поздравляем героев с возвращением!", "Гордимся славными бойцами 72 бригады".
Воинов 72 отдельной механизированной бригады также сопровождали лицеисты одной из гимназий города, которые несли портреты погибших военнослужащих бригады.
Спасибо, что защищали и спасибо что сумели вернуться целыми.
А шкода...
Величезна подяка бійцям за мирне небо над Україною !
Воїнам же подяка за те, що повернулися живими на радість своїм родинам.
Порошенко встретился с женщинами-военнослужащими: С такими женщинами победа Украины неизбежна
7 марта 2017
https://www.segodnya.ua/politics/poroshenko-vstretilsya-s-zhenshchinami-voennosluzhashchimi-s-takimi-zhenshchinami-pobeda-ukrainy-neizbezhna-932449.html
Порошенко встретился с военнослужащими-Героями Украины
Во встрече с главой государства также приняли участие их жены и дети
20:33 13.10.2017 https://112.ua/obshchestvo/poroshenko-vstretilsya-s-voennosluzhashhimi-geroyami-ukrainy-415831.html
Та там на нескольких фото эшелон виден,которым "массовку" привезли.
Потому как и сам киля, и адвокат янукевича в суде, и СБУ утвержддают, что киля живёт в подмосковье.
Поделишься своими источниками информации?
Читай по губам. ТЫ ПОВТОРЯЕШЬ СЛОВА КИЛИ ОДИН В ОДИН,
И да! Если у тебя в зеркале каждый день отражается долбень, то то тоже не ко мне вопросы.
Аривидерчи. Надейся и тешь себя подобными мыслишками.
Ссылочек в подтверждение твоих слов про килю не будет, я так понял?
Ви что, не слышите этот грандиозный топот?
Это они убежали мечты воплощать!
https://www.youtube.com/watch?v=Mn8jzxm6674&t=172s
Хіба Дніпр стогне? - тече собі тихенько.
Сам сочинил?
Гениально
А ты знаешь, что колеблющихся необходимо всегда подтолкнуть, а в случае Томоса это очень важно для Украины? Или Томос это что-то малозначительное?