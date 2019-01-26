EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Фоторепортаж
  2524  97
Материалы по теме:
Все про:Белая_Церковь (103) Порошенко (16202) 72 отдельная механизированная бригада (68)

 Порошенко в Белой Церкви принял участие во встрече военнослужащих 72-й ОМБр, вернувшихся из зоны проведения ООС. ФОТОрепортаж

Президент Украины Петр Порошенко принял участие во встрече военнослужащих 72 отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев, которые сегодня вернулись из зоны проведения операции Объединенных сил в место постоянной дислокации в Белой Церкви.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Порошенко в Белой Церкви принял участие во встрече военнослужащих 72-й ОМБр, вернувшихся из зоны проведения ООС 01

Торжественная церемония встречи эшелона с бойцами и военной техникой бригады состоялась на местном железнодорожном вокзале.

Порошенко в Белой Церкви принял участие во встрече военнослужащих 72-й ОМБр, вернувшихся из зоны проведения ООС 02
Порошенко в Белой Церкви принял участие во встрече военнослужащих 72-й ОМБр, вернувшихся из зоны проведения ООС 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко вручил государственные награды раненым воинам 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев. ФОТОрепортаж

Порошенко в Белой Церкви принял участие во встрече военнослужащих 72-й ОМБр, вернувшихся из зоны проведения ООС 04
Порошенко в Белой Церкви принял участие во встрече военнослужащих 72-й ОМБр, вернувшихся из зоны проведения ООС 05
Порошенко в Белой Церкви принял участие во встрече военнослужащих 72-й ОМБр, вернувшихся из зоны проведения ООС 06

После общения Порошенко вместе с военнослужащими прошел по центральной улице от вокзала в воинскую часть бригады. Жители города встречали военных и благодарили их за мир и спокойствие. Люди вручали военнослужащим цветы и шарики, а также держали государственные флаги и плакаты с надписями: "Спасибо за мирное небо!", "Поздравляем героев с возвращением!", "Гордимся славными бойцами 72 бригады".

Также читайте: Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО об итогах введения военного положения

Порошенко в Белой Церкви принял участие во встрече военнослужащих 72-й ОМБр, вернувшихся из зоны проведения ООС 07
Порошенко в Белой Церкви принял участие во встрече военнослужащих 72-й ОМБр, вернувшихся из зоны проведения ООС 08
Порошенко в Белой Церкви принял участие во встрече военнослужащих 72-й ОМБр, вернувшихся из зоны проведения ООС 09
Порошенко в Белой Церкви принял участие во встрече военнослужащих 72-й ОМБр, вернувшихся из зоны проведения ООС 10

Смотрите: Воин 72-й ОМБр Николай Семенюк погиб 14 января на Донбассе во время выполнения боевого задания. ФОТО

Порошенко в Белой Церкви принял участие во встрече военнослужащих 72-й ОМБр, вернувшихся из зоны проведения ООС 11

Воинов 72 отдельной механизированной бригады также сопровождали лицеисты одной из гимназий города, которые несли портреты погибших военнослужащих бригады.

Источник: https://censor.net.ua/p3108421
 
   
 Топ комментарии
 
Так раніше до виборів було далеченько
 показать весь комментарий
 
Мальчики, спасибо, что вы живы.
Спасибо, что защищали и спасибо что сумели вернуться целыми.
 показать весь комментарий
 
Порошенко в Белой Церкви принял участие во встрече военнослужащих 72-й ОМБр, вернувшихся из зоны проведения ООС - Цензор.НЕТ 9094 Вот шо выборы животворящие делают!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мальчики, спасибо, что вы живы.
Спасибо, что защищали и спасибо что сумели вернуться целыми.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
останнім часом Президент Порошенко використовує кожну хвилину, кожний привід щоби побути серед людей, серед свого народу. І це правильно!!!
 показать весь комментарий
 
 
ну от нащо зразу так все перекручувати
 показать весь комментарий
 
А скільки вам років, що досі не можете відрізнити звичайний PR, від турботи про народ?
 показать весь комментарий
 
 
Не пригадую, щоб подібне було раніше..
А шкода...
Величезна подяка бійцям за мирне небо над Україною !
 показать весь комментарий
 
 
Так раніше до виборів було далеченько
 показать весь комментарий
 
 
Andriy Kalnyshevsky, як у тебе з совістю? Різницю між зустрівся і зустрів не розуміє або дурень, або людина без совісті співаючи осану тому, кому ось-ось заспівають за упокій.
 показать весь комментарий
 
 
Ти ідіот? А яка різниця між зустрівся і зустрів? Ти хоч сказать що Порошенко на армію болт клав а тепер перед виборами згадав? Прикупи собі совісті.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Валерий Проценко.А в тебе сором є ,троль.Всі однакові ніки гадять під кожною новиною.ГЕТЬ паскуда.
 показать весь комментарий
 
кацапка-провокаторша, посиди ка в спаме
 показать весь комментарий
 
 
botoks.з мене така кацапка,як з тебе українец.Пельку закрий .
 показать весь комментарий
 
кацапка, потуши пердачок, а-то полыхает как снаряды в Ичне
 показать весь комментарий
 
Пердак хорошо тушить из сливного бачка скабеевой, кацап.
 показать весь комментарий
 
Ксеню, без сумніву, важко пригадати те, чого до цього не було.
Воїнам же подяка за те, що повернулися живими на радість своїм родинам.
 показать весь комментарий
 
 
На первой же страничке google

Порошенко встретился с женщинами-военнослужащими: С такими женщинами победа Украины неизбежна
7 марта 2017

https://www.segodnya.ua/politics/poroshenko-vstretilsya-s-zhenshchinami-voennosluzhashchimi-s-takimi-zhenshchinami-pobeda-ukrainy-neizbezhna-932449.html

Порошенко встретился с военнослужащими-Героями Украины
Во встрече с главой государства также приняли участие их жены и дети
20:33 13.10.2017 https://112.ua/obshchestvo/poroshenko-vstretilsya-s-voennosluzhashhimi-geroyami-ukrainy-415831.html
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Почему не показываете массовку, которыми массовку свозили?
 показать весь комментарий
 
 
Ты чё, в глазки лупишься?

Та там на нескольких фото эшелон виден,которым "массовку" привезли.
 показать весь комментарий
 
 
Ему уже ничего не поможет, главное успеть выскочить из горящего поезда который уже летит под откос, а народу Украины не позволить им безнаказанно накивать пятами как это сделали их попередники!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Киля с тобой, брат-зрадофил!
Порошенко в Белой Церкви принял участие во встрече военнослужащих 72-й ОМБр, вернувшихся из зоны проведения ООС - Цензор.НЕТ 1418
 показать весь комментарий
 
 
аресты с бабок кили сняты, живет спокойно в Австрии - с чего бы ему так пороха ненавидеть? Развод для лохов.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
жовтоблакитний.Троль.🖕
 показать весь комментарий
 
 
Главное, что его высеры относительно Порошенка на 100% совпадают с твоими и тебе подобных.
 показать весь комментарий
 
не, стецьок. Главное - как его высеры безоговорочно принимаются и выдаются за истину тобой и тебе подобными. Давно ли киля стал авторитетом и провозглашателем истины для порохоботов?
 показать весь комментарий
 
 
Так его высеры полностью и безоговорочно повторяются тобой, зрадофилитик. Это ж не я тебя заставляю в унисон с килей петь?
 показать весь комментарий
 
И кстати, соратник кили, можешь с пруфом, что киля живёт в Австрии?

Потому как и сам киля, и адвокат янукевича в суде, и СБУ утвержддают, что киля живёт в подмосковье.

Поделишься своими источниками информации?
 показать весь комментарий
 
ты к психиатру сходи. Какой я соратник кили, если я его словам не верю и прилюдно об этом заявляю, а ты их тут грудями защищаешь?
 показать весь комментарий
 
 
Ты словам кили не веришь? Да ты их повторяешь, долбень.
 показать весь комментарий
 
долбня ты, хам стецьковский, каждый день в зеркале видишь. Слова кили ты защищаешь как истину в последней инстанции. Палишься, стецьок, старшой смены за это не похвалит.
 показать весь комментарий
 
 
Ты повторяешь слова кили один в один, долбень.

Читай по губам. ТЫ ПОВТОРЯЕШЬ СЛОВА КИЛИ ОДИН В ОДИН,

И да! Если у тебя в зеркале каждый день отражается долбень, то то тоже не ко мне вопросы.
 показать весь комментарий
 
к тебе, стецьок, вопросов вообще никаких. Через три месяца вашу вшивую контору разгонят и ты пойдешь туда, где тебя и подобрали - на помойку.
 показать весь комментарий
 
 
Да не истери, девочка. Пробалаболил? Ну с вами такое часто бывает.

Аривидерчи. Надейся и тешь себя подобными мыслишками.
 показать весь комментарий
 
И кстати, что ты там съехал на стецьков и всякую остальную зрадофильную муйню?

Ссылочек в подтверждение твоих слов про килю не будет, я так понял?
 показать весь комментарий
 
 
Ну и чтоб 2 раза тебе не вставать, ссылочку найди уж, не сочти за труд, на то, что со счетов кили сняли арест.
 показать весь комментарий
 
Dendroaspis polylepi .Знову троляка вилізла.👉
 показать весь комментарий
 
лицимер, если бы не выборы пети тут не было
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
И главное, что ни один вешатель барИги, коих тут ща на форуме начнёт колбасить, не смог туда добраться, чтоб реализовать свои влажные мечты. Да что ж такое?
 показать весь комментарий
 
 
Ша!
Ви что, не слышите этот грандиозный топот?
Это они убежали мечты воплощать!
 показать весь комментарий
 
 
СЛАВА МУЖНІМ ЛИЦАРЯМ, В ЖИЛАХ ЯКИХ КИПИТЬ КРОВ НАЩАДКІВ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА БІЛОЦЕРКІВЩИНИ !!!!
https://www.youtube.com/watch?v=Mn8jzxm6674&t=172s
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
башкой хоть иногда думайте, когда лозунгами разговариваете. Кровь в жилах может только течь, когда она кипит - это уже конец всему.
 показать весь комментарий
 
 
Темної ночі припадали вони до синових могил.., кров закипала в благородних бідняцьких жилах (О. Довженко); козак крикнув і підкинув нагай. Вся кров закипіла в мені (Ю. Яновський)
 показать весь комментарий
 
 
Конечно, глупо спорить с поэтическими образами, однако - в обеих цитатах идет речь о коротком временном явлении, как реакции на стрессовую ситуацию в данный конкретный момент. В твоем же лозунге - речь о кипении в жилах как о постоянном явлении, что довольно глупо. Люди имеют обыкновение спать, отдыхать, кушать, любить, созерцать...и в данном случае кровь именно течет, а не кипит. Повторюсь - кипит как поэтический прием допустимо применять только в описании стрессовых, сиюминутных ситуаций.
 показать весь комментарий
 
це образне ну наче як - Реве та стогне Дніпр широкий.
Хіба Дніпр стогне? - тече собі тихенько.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
и реве и стогне, еще как. Особенно на крутых поворотах и в половодье.
 показать весь комментарий
 
на шо только пэдра не готов идти за 2 месяца до выборов. Нихера не выполнив из обещанного перед предыдущими.
 показать весь комментарий
 
 
жалкая попытка отмазать барыгу. НКРЭ кто назначал? Я уже не говорю о приобретении пэдрой акций ДТЭК, после чего и возник сразу Роттердам+.
 показать весь комментарий
 
 
Уговороил! Буду смотреть только пятый и прямый порошенки и откажусь платить фирташу с ахмето-коломойским их долю . Оставлю только ту что порошенке идет! Увеличу втрое закупки смоктунцив и сыт буду святым духом, аминь!!!!
 показать весь комментарий
 
 
А тарифы тоже Коломойский и партнер Пети Ахметов поднял?
 показать весь комментарий
 
 
Самое смешное, что кацапня так нашими тарифами озабочена)))) не получается у вас -Порох опять президент
 показать весь комментарий
 
твои наверное таки розумни))) Бо у кого ж тебе такому уникуму вдатысь?
Сам сочинил?
Гениально Порошенко в Білій Церкві взяв участь у зустрічі військовослужбовців 72-ї ОМБр, які повернулися із зони проведення ООС - Цензор.НЕТ 7483
 показать весь комментарий
 
Да это соевое проплаченное, видно по уже готовым методичкам которые он теперь везде копировать будет.
 показать весь комментарий
 
 
не скажи! Оно в бригаде поцелюбов самое смекалистое! Видишь, все картинки одного цвета научилось отбирать Порошенко в Білій Церкві взяв участь у зустрічі військовослужбовців 72-ї ОМБр, які повернулися із зони проведення ООС - Цензор.НЕТ 9874
 показать весь комментарий
 
 
З поверненням додому хлопці. Вдячні і горді вашую хоробрістью.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенко лучший из всех Президентов Украины ,но не хватило силы духа уничтожить корупцию .Я бы проголосовал за Порошенко ,но тарифы убили .
 показать весь комментарий
 
А никто в кацапских пристрастиях и не сомневается)))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Что привез барыга - брехню и новые обещания про светлое будущее
 показать весь комментарий
 
 
Начинай про светлое прошлое, куда легче добраться, чем в светлое будущее, т.к. работать надо мозгами на пути в светлое будущее, а не печатным станком.
 показать весь комментарий
 
 
Смерть твою, медленную и ужасную, привез -а нам это и надо)
 показать весь комментарий
 
Не надо так грубо возвеличивать, это могут быть и просто д...
 показать весь комментарий
 
ВКЛ_это_мы_01.Сливний бачок хай тримають закритим.І тут невтримались нагадили.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А хто це там на задньому плані в чорних окулярах споглядає - це не "Нарік" часом?
Порошенко в Білій Церкві взяв участь у зустрічі військовослужбовців 72-ї ОМБр, які повернулися із зони проведення ООС - Цензор.НЕТ 7652
 показать весь комментарий
 
 
тот нарик тюле не поможет) так что мимо
 показать весь комментарий
 
 
Молодці воїни! Молодець і Президент!
 показать весь комментарий
 
 
Соевое, эта фабрика работала на полную в 2014 и 2015, когда были самые страшные потери у Украины, платила налоги на поддержание агрессора.
 показать весь комментарий
 
 
и, каким-то дивным образом, вывезла дорогостоящее оборудование втихаря в 2018. Порошенко в Білій Церкві взяв участь у зустрічі військовослужбовців 72-ї ОМБр, які повернулися із зони проведення ООС - Цензор.НЕТ 5332
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
унылый пиар
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я так понимаю своей работой заниматься некогда в последние месяцы у корыта, томос-тур вроде окончился но Петя все равно находит куда сьездить для пиара.
 показать весь комментарий
 
 
Томос-тур!?
А ты знаешь, что колеблющихся необходимо всегда подтолкнуть, а в случае Томоса это очень важно для Украины? Или Томос это что-то малозначительное?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Думаю большинство солдат будь их воля хорошо бы врезали пете ведь в эти дни началось Дебальцево, помнят как лысенко и муженко тупо врали про ситуацию и так и несмогли ответить как при таком главнокомандующем просрали город
 показать весь комментарий
 
 
Вообще-то думать означает несколько другое, а вот - мечтаю или глюки для твоего поста в самый раз.
 показать весь комментарий
 
 
А ты не думай -тебе вредно... Задолбали такие как ты -кацапы и диванные вояки.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Его туда без денег пускают, чего тюле и не снилось..
 показать весь комментарий
 
Петя із штанів вискакує, щоб же його вибрали на новий термін. Ще не нагріб.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко в Белой Церкви принял участие во встрече военнослужащих 72-й ОМБр, вернувшихся из зоны проведения ООС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх