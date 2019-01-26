 Наемники РФ обстреляли бронебойными пулями из крупнокалиберного пулемета жилой дом в Чермалыке, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

23 января депутат сельского совета поселка Чермалык сообщил, что днем ​​в период 14.20-16.30, со стороны временно оккупированной территории с позиций вооруженных формирований Российской Федерации осуществлен обстрел их поселка.

Прибыв на место обстрела, наблюдательный группа украинской стороны СЦКК выяснила, что днем ​​23 января наемники РФ с направления Набережного совершили обстрел из стрелкового оружия, в частности, крупнокалиберного пулемета. В ходе проведения фотофиксации были отмечены повреждения жилого дома по улице Никитина д.25.

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Накануне, хозяин обнаружил повреждения внешней стены собственного дома. Из восьми отверстий, три - сквозные. Наблюдатели СЦКК выяснили, что многочисленные повреждения были нанесены бронебойными пулями калибром 12,7 мм. Также зафиксировано повреждение оконного стекла комнаты, вызванное попаданием пули калибра 12,7 мм.

К счастью, во время обстрелов оккупантов никто из жителей дома не пострадал.





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16 декабря прошлого года, около 12.00 в результате подобного обстрела Чермалыка из стрелкового оружия наемниками РФ во время передвижения по двору своего дома по улице Никитина д.25. был ранен в ногу 50-летний хозяин. Врачи Мариупольского военно-медицинского госпиталя поставили диагноз: огнестрельное слепое пулевое ранение средней трети левого бедра.

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