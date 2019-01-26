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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Наемники РФ обстреляли бронебойными пулями из крупнокалиберного пулемета жилой дом в Чермалыке, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли из крупнокалиберного пулемета жилые дома в поселке Чермалык.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Наемники РФ обстреляли бронебойными пулями из крупнокалиберного пулемета жилой дом в Чермалыке, - СЦКК 01

23 января депутат сельского совета поселка Чермалык сообщил, что днем ​​в период 14.20-16.30, со стороны временно оккупированной территории с позиций вооруженных формирований Российской Федерации осуществлен обстрел их поселка.

Прибыв на место обстрела, наблюдательный группа украинской стороны СЦКК выяснила, что днем ​​23 января наемники РФ с направления Набережного совершили обстрел из стрелкового оружия, в частности, крупнокалиберного пулемета. В ходе проведения фотофиксации были отмечены повреждения жилого дома по улице Никитина д.25.

Наемники РФ обстреляли бронебойными пулями из крупнокалиберного пулемета жилой дом в Чермалыке, - СЦКК 02

Смотрите: Наемники РФ обстреляли жилой дом в Чермалыке, в котором находились люди, - украинская сторона СЦКК. ФОТОрепортаж


Наемники РФ обстреляли бронебойными пулями из крупнокалиберного пулемета жилой дом в Чермалыке, - СЦКК 03

Накануне, хозяин обнаружил повреждения внешней стены собственного дома. Из восьми отверстий, три - сквозные. Наблюдатели СЦКК выяснили, что многочисленные повреждения были нанесены бронебойными пулями калибром 12,7 мм. Также зафиксировано повреждение оконного стекла комнаты, вызванное попаданием пули калибра 12,7 мм.

К счастью, во время обстрелов оккупантов никто из жителей дома не пострадал.

Наемники РФ обстреляли бронебойными пулями из крупнокалиберного пулемета жилой дом в Чермалыке, - СЦКК 04
Наемники РФ обстреляли бронебойными пулями из крупнокалиберного пулемета жилой дом в Чермалыке, - СЦКК 05

Также читайте: Наемники РФ обстреляли украинских саперов и газовиков во время осмотра газопровода Марьинка-Красногоровка: ранен сотрудник ГСЧС, - глава Донецкой ВГА Куць


Наемники РФ обстреляли бронебойными пулями из крупнокалиберного пулемета жилой дом в Чермалыке, - СЦКК 06

16 декабря прошлого года, около 12.00 в результате подобного обстрела Чермалыка из стрелкового оружия наемниками РФ во время передвижения по двору своего дома по улице Никитина д.25. был ранен в ногу 50-летний хозяин. Врачи Мариупольского военно-медицинского госпиталя поставили диагноз: огнестрельное слепое пулевое ранение средней трети левого бедра.

Также читайте: Врачи оценивают как стабильное состояние жителя Чермалыка, пострадавшего 16 декабря при обстреле села оккупантами, - украинская сторона СЦКК

Источник: https://censor.net.ua/p3108414
 
 
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А когда были богатые и жили лучше чем все в Украине тогда были богатые и чего им не хватало, призвали оккупанта.
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Кого-то именно с той местности,лично знаете из богатых призывающих разгромить их дома?
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что им не хватало больше всех получали пенсии хорошие дома строили кирпичные, дотации из бюджета на инфраструктуру , так нет захотели кацапских пенсий, всех их регионалы бработали, но и они сами ничем не лучше оказались. И сейчас пол Харькова таких приезжих на дорогих машинах все им обязаны, и до сих пор как волки в лес смотрят.
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Хорошо что не загорелось, там сердечники от трасеров...
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У нас работает одна местная из Чермалыка Так она каже что это их "укро фашисты" обстреливают
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У тому Набережному з десяток пенсіонерів живе,пустих хат-дохріна,а то б зрівняли з землею-не було б проблем.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНаемники РФ обстреляли бронебойными пулями из крупнокалиберного пулемета жилой дом в Чермалыке, - СЦКК. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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