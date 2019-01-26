 Марина Порошенко назвала Днепропетровскую ОГА лидером по внедрению инклюзивного образования. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила во время Всеукраинского совещания по вопросам инклюзивного образования, которое состоялось 25 января в Киеве в Украинском доме в присутствии президента Петра Порошенко, членов правительства, парламента, глав областей, представителей системы образования, общественности, родителей и детей с особыми потребностями.

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"Днепропетровская область одной из первых включилась в работу по внедрению инклюзивного образования, и мы в Фонде Петра Порошенко сразу увидели, как облгосадминистрация начала показывать невероятные результаты. Сотрудничая с Днепропетровской ОГА, я чувствовала себя, как в сказке: когда я предлагала открывать в школах ресурсные комнаты, медиатеки, мне говорили: "Сколько угодно!" Эта область стала лидером по внедрению инклюзии", - сказала Марина Порошенко.

"Приятно слышать, что мы первые, но на самом деле, мы стали локомотивом программы внедрения инклюзии в школах и детских садиках Днепропетровской области. И мы являемся частью команды президента Петра Порошенко, поэтому все, что мы сделали – это командная работа", - отметил Валентин Резниченко.

"Еще четыре года назад я не знал, что означает слово "инклюзия". И вот уже несколько лет я засыпаю и просыпаюсь с этим словом, - сказал президент Петро Порошенко. - Благодаря Первой Леди, я осознал, насколько это важно. В советские времена о детях с особыми потребностями принято было не говорить, все делали вид, что их не существует, и они, и их родители оставались один на один со своими проблемами. За это время многое изменилось, и динамика внедрения инклюзивного образования вызывает восхищение и у наших западных партнеров. Для нас инклюзия в образовании – это залог нашего единства, которое начинается еще в школе. У единства много измерений, одно из них - единство в школьном классе".

По словам Резниченко, развитие инклюзии в области стало возможным, благодаря "лобби" в лице Первой Леди и Фонда Порошенко, которым удалось внедрить целый ряд нормативных актов, обеспечивших приток ресурсов для развития инклюзивного образования и коренным образом изменивших отношение государства и общества с особым детям.

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По данным Днепропетровской ОГА, за последние два года в области существенно выросло количество детей, которые обучаются по инклюзивной системе. Всего в Днепропетровской области 225 школ. В самом начале процесса внедрения инклюзии всего 4 ребенка с особыми потребностями получали образование по этой системе, сегодня их более 860.

Все школы и садики Днепропетровская ОГА оснащает пандусами, подъемниками, безбарьерным входом, ресурсными комнатами, медиатеками. Кроме того, по программе Фонда Порошенко, утвержденных Министерством науки и образования, учителя и воспитатели обучаются работе по методикам инклюзии, школы и садики получили новых специалистов: психологов, ассистентов учителей и особых детей.

Из госбюджета Украины Днепропетровская ОГА получила субвенцию на создание инклюзивно-ресурсных центров по всей области. По словам Резниченко, в планах его администрации – внедрение инклюзивного образования в каждой школе региона без исключения.

"Рост числа детей с особыми потребностями, которые уже обучаются по системе инклюзивного образования в нашей области, говорит о том, что в обществе есть толерантность таким детям, а это значит, что у нашей страны есть будущее", - сказал глава Днепропетровской ОГА Резниченко.