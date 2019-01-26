EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Общество
  2296  141
Все про:Днепропетровщина (1301) образование (1837) школа (1821) реформы (3226) Резниченко (101) Порошенко Марина (45) инклюзия (16)

 Марина Порошенко назвала Днепропетровскую ОГА лидером по внедрению инклюзивного образования. ФОТО

Первая Леди и глава Фонда Петра Порошенко Марина Порошенко назвала Днепропетровскую ОГА под руководством Валентина Резниченко лидером по внедрению инклюзивного образования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила во время Всеукраинского совещания по вопросам инклюзивного образования, которое состоялось 25 января в Киеве в Украинском доме в присутствии президента Петра Порошенко, членов правительства, парламента, глав областей, представителей системы образования, общественности, родителей и детей с особыми потребностями.

Читайте также: В бюджете заложено достаточно ресурсов для создания около 700 центров инклюзивного образования, - Порошенко

"Днепропетровская область одной из первых включилась в работу по внедрению инклюзивного образования, и мы в Фонде Петра Порошенко сразу увидели, как облгосадминистрация начала показывать невероятные результаты. Сотрудничая с Днепропетровской ОГА, я чувствовала себя, как в сказке: когда я предлагала открывать в школах ресурсные комнаты, медиатеки, мне говорили: "Сколько угодно!" Эта область стала лидером по внедрению инклюзии", - сказала Марина Порошенко.

Марина Порошенко назвала Днепропетровскую ОГА лидером по внедрению инклюзивного образования 01

"Приятно слышать, что мы первые, но на самом деле, мы стали локомотивом программы внедрения инклюзии в школах и детских садиках Днепропетровской области. И мы являемся частью команды президента Петра Порошенко, поэтому все, что мы сделали – это командная работа", - отметил Валентин Резниченко.

"Еще четыре года назад я не знал, что означает слово "инклюзия". И вот уже несколько лет я засыпаю и просыпаюсь с этим словом, - сказал президент Петро Порошенко. - Благодаря Первой Леди, я осознал, насколько это важно. В советские времена о детях с особыми потребностями принято было не говорить, все делали вид, что их не существует, и они, и их родители оставались один на один со своими проблемами. За это время многое изменилось, и динамика внедрения инклюзивного образования вызывает восхищение и у наших западных партнеров. Для нас инклюзия в образовании – это залог нашего единства, которое начинается еще в школе. У единства много измерений, одно из них - единство в школьном классе".

Марина Порошенко назвала Днепропетровскую ОГА лидером по внедрению инклюзивного образования 02

По словам Резниченко, развитие инклюзии в области стало возможным, благодаря "лобби" в лице Первой Леди и Фонда Порошенко, которым удалось внедрить целый ряд нормативных актов, обеспечивших приток ресурсов для развития инклюзивного образования и коренным образом изменивших отношение государства и общества с особым детям.

Читайте также: На Днепропетровщине открыли современный инклюзивно-ресурсный центр

По данным Днепропетровской ОГА, за последние два года в области существенно выросло количество детей, которые обучаются по инклюзивной системе. Всего в Днепропетровской области 225 школ. В самом начале процесса внедрения инклюзии всего 4 ребенка с особыми потребностями получали образование по этой системе, сегодня их более 860.

Все школы и садики Днепропетровская ОГА оснащает пандусами, подъемниками, безбарьерным входом, ресурсными комнатами, медиатеками. Кроме того, по программе Фонда Порошенко, утвержденных Министерством науки и образования, учителя и воспитатели обучаются работе по методикам инклюзии, школы и садики получили новых специалистов: психологов, ассистентов учителей и особых детей.

Из госбюджета Украины Днепропетровская ОГА получила субвенцию на создание инклюзивно-ресурсных центров по всей области. По словам Резниченко, в планах его администрации – внедрение инклюзивного образования в каждой школе региона без исключения.

"Рост числа детей с особыми потребностями, которые уже обучаются по системе инклюзивного образования в нашей области, говорит о том, что в обществе есть толерантность таким детям, а это значит, что у нашей страны есть будущее", - сказал глава Днепропетровской ОГА Резниченко.

Источник: https://censor.net.ua/p3108405
 
   
 Топ комментарии
 
Посмотрите на эти быдлячие самодовольные рожи.Им дети надо? не смешите. Сядут в свои Мерсы, у кого зад еще влезает, разьедуться по Мальдивах.
 показать весь комментарий
 
Хорошо, что с приходом новой реФформаторской властью ушли в прошлое такие мерзкие черты злочынного режима как семейщина и кумовство! Марина Порошенко назвала Днепропетровскую ОГА лидером по внедрению инклюзивного образования - Цензор.НЕТ 4912 Марина Порошенко назвала Днепропетровскую ОГА лидером по внедрению инклюзивного образования - Цензор.НЕТ 1434
 показать весь комментарий
 
Марина Порошенко гонит беса со своими желаниями закрыть спецшколы и перевести необычных детей (с болезнью дауна, тяжелыми случаями аутизма и тд) в обычные школы.
При том, что к ним нужен индивидуальный подход, совершенно иной, чем к обычным детям.

Наоборот - нужно детей сортировать в разные классы по способностям и по желанию учиться, дабы отстающие не тормозили в развитии более способных и наоборот - чтобы менее способным к обучению можно было уделить больше времени на дополнительное разъяснение важнейших тезисов, без которых нет смысла двигаться далее.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
У брыля заточка зачетная на первом фото...
Голубой воришка от Ильфа и Петрова...
 показать весь комментарий
 
 
Называть свою (!) жену Первой Леди, я думал что видел всё в жизни, но такого комплекса неполноценности даже не ожидал. Скоро сам себя будет называть Моё Величество. Впрочем после икон себя любимого все может быть.

В любом случае они оба молодцы, публично забрали из кармана народа (бюджета) миллиард гривен и теперь также публично красуются потратив малую часть наших денег и припрятав остальное. Лохам в морду плюнули, однотуровые только утираются и продолжают вылизывать.
 показать весь комментарий
 
 
Не миллиард. Там 2 отдельных фонда - Петин фонд получил миллиард, а Маринын фонд получил 700 миллионов из бюджета.
 показать весь комментарий
 
Еще круче, жена предыдущего на больнице смогла только 300 миллионов за всю каденцию выцыганить и присвоить, а тут миллиарды каждый год и официально. Люди тысячелетия прямо.
 показать весь комментарий
 
 
Наша школа , например, вообще не приспособлена к инклюзивному образованию. Мало того, там такие лестницы крутые, что здоровые дети рискуют стать инвалидами.
Потом инклюзивный образование не всегда есть благо, в виду того, что дети под давлением агрессивной внешней среды , под влиянием бездушных учителей и отсутствия внимания вечно работающих родителей - стали очень жестокими . Вон даже уже учителя выходят на улицы - просят защиты((
Будущее здесь именно за высокими технологиями и обучением по скайпу
Почему в раде, например, нет ни одного инвалида - атошника? Вот это вопрос более актуальный. Думаю , наши права и права тех, кто находится на фронте , они бы лучше защищали , чем всевозможные педики и наркоманы
 показать весь комментарий
 
 
Если школа не приспособлена - значит ее и приспосабливать - не надо?
Если внешняя среда агрессивна (в том числе к детям с особими потребностями) значит эту среду в школе воспитывать - не надо?
Назовите мне хоть одну страну мира с уже высокими технологиями где обучение перевели по скайпу?
 показать весь комментарий
 
чтобы люди были людьми с ними надо работать,
а не организовывать расстрелы ,
хотя в китае канает,
 показать весь комментарий
 
В первый класс принимают детей с разницей в два года, потом сравнивают кто как учится, вот такое у нас "инклюзивное" образование.
 показать весь комментарий
 
Последнее предложение в новости стилистически мрачное ..."Рост числа детей с особыми потребностями....бла-бла... значит, что у нашей страны есть будущее"
 показать весь комментарий
 
так и на Олимпийских играх все больше украинских паралимпийцев.
 показать весь комментарий
 
Я не знаю, как это оценить. Но скорее всего я бы оценил это , как получение новых возможностей.
 показать весь комментарий
 
Заметьте, что там была, не одна жена порошенко. Ещё было много жирных рож специалистов в вопросе образования. Но шоколадный цензор пиарит именно её и фонд порошенко.
 показать весь комментарий
 
 
хорошо бы провести тестирование в рамках
их дипломов, для начала, независимое и публичное
 показать весь комментарий
 
порошенко уже занимался отдыхом детей, может хватит ?
 показать весь комментарий
 
"Я узнал, что такое инклюзия, я засыпаю и просыпаюсььсо словом инклюзия". И это человеку 54 года! Обрюзгшее лицо, все похожи друг на друга. Днепр, ты шо???
 показать весь комментарий
 
 
Мадам, вы своим фото похвастайтесь, а мы заценим ваш фейс, насколько он обрюзгший. СлабО?
 показать весь комментарий
 
"РОСТ числа детей с особыми потрбностями"... заметьте, не снижение. От работы первая леди прямо загибается...
 показать весь комментарий
 
 
Только конченная мразь может пиариться даже на теме детей-инвалидов, это уже выходит за все возможные для понимания рамки
 показать весь комментарий
 
 
Ездили бы уже всей семьёй и выступали,и участвовали,а то как-то не скрепно.
 показать весь комментарий
 
 
Школа, в классе 42 человека... какое инклюзивное образование? Вы сс..ки в какой стране живете? Тут обычным детям условия такие созданы, что усвоенная обычная программа - это уже подвиг для учителя. Мразота шоколадная - вы школы и детсады строить будете ?
 показать весь комментарий
 
 
порохоботы обоссанные - что ж вашей вони не видно?
 показать весь комментарий
 
Достаточно и вашей вони. Вы в этом не превзойденные мастера.
 показать весь комментарий
 
ШокоБот Тарапунька. Человек-великий актер с ником Тарапунька в отличии от Вас был талант. И второе. Я не тыкаю свою рожу в глаза каждому Украинцу. Надо заслужить. Понятно, проплаченный фермо-бот. От вас кизяками разит даже на сайте.
 показать весь комментарий
 
 
Смотрите, ребята, какие методички у чмошных ботов типа "тарапунька". В красном совдеповском цвете? Да ты чаво, кацап?
 показать весь комментарий
 
 
Ольгинская мадам из Бухенвальда постит, или из Требленки, под номерным ником? Ник небось в честь ваивашихвконцлагеряхдидив?
 показать весь комментарий
 
Гей, нешановні, а стосовно того, що дійсно зроблено на Дніпропетровщині в плані інклюзивної (і не тільки) освіти є що?
І стосовно того, що Дніпропетровщина дійсно є лідером у багатьох сферах розвитку також.
Чи завдання лиш накикнути лайна на вентилятор?
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоОбществоМарина Порошенко назвала Днепропетровскую ОГА лидером по внедрению инклюзивного образования. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх