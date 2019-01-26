 Кандидат в президенты Игорь Шевченко в Давосе несколько раз набрал бесплатных лыжных шапок, несмотря на ограничение в одну на человека. ФОТО

Соответствующее видео Шевченко опубликовал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Всем заздристунам, ботам и хейтерам на зло пошел и взял еще две абсолютно бесплатные шапочки! Демонстративно, на глазах у охранников. Однако те были под каннабисом, поэтому ничего не заметили. Напитки с коноплей Hempfy раздавали прямо посреди бела дня на центральной улице Давоса!" - написал он.

Однако добавил, что это просто шутка и посоветовал пользователям "включить чувство юмора".

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Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко в Давосе набрал бесплатных голубых шапок, которые можно взять из специального автомата, если дома забыли свою.

Стоит отметить, что многим пользователям не понравились "шапочные махинации" от Игоря Шевченко, и некоторые провели параллель с беглым экс-президентом Виктором Януковичем.