 Кандидат в президенты Игорь Шевченко в Давосе несколько раз набрал бесплатных лыжных шапок, несмотря на ограничение в одну на человека. ФОТО

Соответствующее видео Шевченко опубликовал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Всем заздристунам, ботам и хейтерам на зло пошел и взял еще две абсолютно бесплатные шапочки! Демонстративно, на глазах у охранников. Однако те были под каннабисом, поэтому ничего не заметили. Напитки с коноплей Hempfy раздавали прямо посреди бела дня на центральной улице Давоса!" - написал он.
Однако добавил, что это просто шутка и посоветовал пользователям "включить чувство юмора".
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко в Давосе набрал бесплатных голубых шапок, которые можно взять из специального автомата, если дома забыли свою.
Стоит отметить, что многим пользователям не понравились "шапочные махинации" от Игоря Шевченко, и некоторые провели параллель с беглым экс-президентом Виктором Януковичем.
Вот когда такая махровая жлобина в Давосе представляется как представитель Украины да еще и небось как кандидат в президенты и тырит шапки на глазах изумленной охраны - это позорит не только этого юморянина.
Совершенно не смешно.
Кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко похвастался в Facebook тем, что на экономическом форуме в Швейцарии взял несколько бесплатных шапок вместо одной из специальных контейнеров.
Бесплатные подарки он назвал "давосскими трофеями" (!!!) , а само видео с "шапочной махинацией", как назвал ее сам политик, выложил на своей странице в Facebook.
"Отстояв в очереди, я взял сразу четыре шапки (!!!), больше совесть не позволила. Отошел десять метров и понял, что мало взял", - поделился Шевченко подробностями "махинации".
Позже бывший министр экологии посетил приемы Йельского и Гарвардского университетов, где взял восемь коробок брендированных символикой университетов конфет М&М`s.
"Кстати, на Йельском приеме я также кое-что "украл" - конфетки М&М`s, брендированные символикой Йеля. Да, я взял восемь пачек (!!!), ибо у меня много друзей в Украине, и для всех нужны особые сувениры, а не стандартные из сувенирной лавки", - написал Шевченко.
В соцсети поступки кандидата в президенты вызвали возмущение."
Яркий, самобытный пример представителя своих потенциальных избирателей.