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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Давос (283) кандидат (888) курьез (3962) Шевченко Игорь (45)

 Кандидат в президенты Игорь Шевченко в Давосе несколько раз набрал бесплатных лыжных шапок, несмотря на ограничение в одну на человека. ФОТО

Кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе нагреб бесплатных голубых шапок, которые можно взять из специального автомата, если забыли дома свою. После критики данного поступка в соцсетях, Шевченко снова взял две бесплатные шапки "всем завистникам назло".

Соответствующее видео Шевченко опубликовал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Всем заздристунам, ботам и хейтерам на зло пошел и взял еще две абсолютно бесплатные шапочки! Демонстративно, на глазах у охранников. Однако те были под каннабисом, поэтому ничего не заметили. Напитки с коноплей Hempfy раздавали прямо посреди бела дня на центральной улице Давоса!" - написал он.

Однако добавил, что это просто шутка и посоветовал пользователям "включить чувство юмора".

Кандидат в президенты Игорь Шевченко в Давосе несколько раз набрал бесплатных лыжных шапок, несмотря на ограничение в одну на человека 01

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Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко в Давосе набрал бесплатных голубых шапок, которые можно взять из специального автомата, если дома забыли свою.

Стоит отметить, что многим пользователям не понравились "шапочные махинации" от Игоря Шевченко, и некоторые провели параллель с беглым экс-президентом Виктором Януковичем.

Кандидат в президенты Игорь Шевченко в Давосе несколько раз набрал бесплатных лыжных шапок, несмотря на ограничение в одну на человека 02

Источник: https://censor.net.ua/p3108397
 
   
 Топ комментарии
 
так то ж для человека ограничение в одну ))
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через такое время ес уже не будет посмотри на события во франции и бельгии
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Опозорив всю країну. І саме цікаве, що він це не розуміє.
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це ригоАнально підсвідоме, рефлекторне. Типове для українських депутутів
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Запам'ятайте, всі хто був у членах Партії Регіонів- атестовані клептомани. Інших туди не брали. Відкриваете біографію і якщо там записане що, кандидат був Серед есдеків Медведчука, чи ригоАналів то, таких кандидатів одразу в Ляшку в топку.
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а если так подумать то этот идиот просто делает ненавистным для украинцев фамилию шевченко, не забываем что есть бенин шевченко (который пластику лица ляшку делал), а как кого звать мало кто будет разбираться. обычная полит технология, не более. сильно он играет на негатив к себе, то жену ищет, то шапки ворует, и еще много увидим, кстати каплин и зеленский того же поля ягоды))
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При Янику у Шевченка теж шапка пропала.
Кандидат у президенти Ігор Шевченко в Давосі кілька разів набрав безкоштовних лижних шапок, незважаючи на обмеження в одну на людину - Цензор.НЕТ 5205

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Яник в Україні набагато раніше з'явився. На жаль.
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Убило еще его пожелание включить чувство юмора.
Вот когда такая махровая жлобина в Давосе представляется как представитель Украины да еще и небось как кандидат в президенты и тырит шапки на глазах изумленной охраны - это позорит не только этого юморянина.
Совершенно не смешно.
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охране пофиг она под наркотиками как писали выше
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Кто "писали" - этот жлоб-шапкокрад "писали"? Ты всегда веришь всему, что тебе пишет всякое ворье?
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Нормальні люди у владу не йдуть. Багаті тому й багаті - бо все мало, хоча може він хлопцям на схід хотів взяти Кандидат у президенти Ігор Шевченко в Давосі кілька разів набрав безкоштовних лижних шапок, незважаючи на обмеження в одну на людину - Цензор.НЕТ 8993.
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Прикиньте, сколько "лыжных шапок" он бесплатно набрал с украинской казны пока был министром и сколько бы набрал, если бы стал президентом... И это чмо тоже лезет в президенты...
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"Кандидат в президенты наворовал шапок и конфет

Кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко похвастался в Facebook тем, что на экономическом форуме в Швейцарии взял несколько бесплатных шапок вместо одной из специальных контейнеров.
Бесплатные подарки он назвал "давосскими трофеями" (!!!) , а само видео с "шапочной махинацией", как назвал ее сам политик, выложил на своей странице в Facebook.
"Отстояв в очереди, я взял сразу четыре шапки (!!!), больше совесть не позволила. Отошел десять метров и понял, что мало взял", - поделился Шевченко подробностями "махинации".
Позже бывший министр экологии посетил приемы Йельского и Гарвардского университетов, где взял восемь коробок брендированных символикой университетов конфет М&М`s.
"Кстати, на Йельском приеме я также кое-что "украл" - конфетки М&М`s, брендированные символикой Йеля. Да, я взял восемь пачек (!!!), ибо у меня много друзей в Украине, и для всех нужны особые сувениры, а не стандартные из сувенирной лавки", - написал Шевченко.
В соцсети поступки кандидата в президенты вызвали возмущение."
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зрада аж в дупи пэчэ
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если себя не лайкнешь никто жтого не сделает. Кандидат у президенти Ігор Шевченко в Давосі кілька разів набрав безкоштовних лижних шапок, незважаючи на обмеження в одну на людину - Цензор.НЕТ 4765
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Між іншим, самолайків я відправляю до спаму. Приєднуйся.
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наши чинуши живут по определению воровать можно все, что не мое. Вот этот жлобский эффект и продемонстрировал этот лжекандидат. Об этом его поступке в Украине почему то самыми последними написали. Первые конеЧьно мордоровцы …..
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Пусть нагребет еще значков, флажков и шариков полную охапку, и выйдет с гордо поднятой головой всем на зависть, как малышня с МакДональдса Кандидат у президенти Ігор Шевченко в Давосі кілька разів набрав безкоштовних лижних шапок, незважаючи на обмеження в одну на людину - Цензор.НЕТ 4024
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Одноразовые тапочки ещё проверьте в гостинице, а также наличие халатов, мыла, зубных щёток.... и тд.))))
Яркий, самобытный пример представителя своих потенциальных избирателей.
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таким дебільним вчинком тільки імідж країни зіпсувал, то що його репа в мінуси так він і так не прохідний, а так у вибора резидента буде до 50 кандидатів і кожен буде робити щось дебільне щоб бути яскравим.
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чувак успешно прошел "тест яныка на шапку"
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фейковый говнокандидат, кто его пустил туда вообще?
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Борьба с коррупцией и воровством! Начало...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКандидат в президенты Игорь Шевченко в Давосе несколько раз набрал бесплатных лыжных шапок, несмотря на ограничение в одну на человека. ФОТО
 
 
 
 
 
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