 Возле посольства России в Киеве прошла акция в поддержку пропавших без вести в оккупированном Крыму. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АТR.
Участники акции пришли к посольству Российской Федерации в Киеве с плакатами, на которых написаны фамилии пропавших без вести и требования к властям РФ ответить на вопрос, где эти люди.
В акции приняли участие до 20 человек, среди которых заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.
Акция проводится ежемесячно, сегодняшняя уже 31 по счету.
Крымскотатарский активист Эрвин Ибрагимов исчез в Крыму в мае 2016 года. По данным "КрымSOS", на сегодняшний день неизвестна судьба 15 человек, исчезнувших за годы российской оккупации в Крыму.