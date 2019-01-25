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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Возле посольства России в Киеве прошла акция в поддержку пропавших без вести в оккупированном Крыму. ФОТОрепортаж

Активисты общественной организации "КрымSOS" и члены Меджлиса крымскотатарского народа в пятницу провели очередную акцию "Where is Ervin?", посвященную пропавшим без вести в Крыму во время оккупации полуострова Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АТR.

Возле посольства России в Киеве прошла акция в поддержку пропавших без вести в оккупированном Крыму 01

Участники акции пришли к посольству Российской Федерации в Киеве с плакатами, на которых написаны фамилии пропавших без вести и требования к властям РФ ответить на вопрос, где эти люди.

Возле посольства России в Киеве прошла акция в поддержку пропавших без вести в оккупированном Крыму 02

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В акции приняли участие до 20 человек, среди которых заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

Возле посольства России в Киеве прошла акция в поддержку пропавших без вести в оккупированном Крыму 03

Акция проводится ежемесячно, сегодняшняя уже 31 по счету.

Возле посольства России в Киеве прошла акция в поддержку пропавших без вести в оккупированном Крыму 04

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Крымскотатарский активист Эрвин Ибрагимов исчез в Крыму в мае 2016 года. По данным "КрымSOS", на сегодняшний день неизвестна судьба 15 человек, исчезнувших за годы российской оккупации в Крыму.

Источник: https://censor.net.ua/p3108383
 
   
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Позор. Позор в том что до сих пор гнездо кацапской нечисти находится в сердце Киева. Лично мне очень обидно.
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А толку,від цього нічого не зміниться.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВозле посольства России в Киеве прошла акция в поддержку пропавших без вести в оккупированном Крыму. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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