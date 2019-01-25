 Преподаватель вуза задержан в Виннице при получении 350 долларов взятки за защиту диплома, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.

Преподаватель - председатель цикловой комиссии одного из вузов г. Винница, который требовал и получил взятку в сумме 350 долларов за положительное решение вопроса об успешной защите дипломной работы студентом вуза.

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Сегодня, 25 января, он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.





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