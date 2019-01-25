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 Преподаватель вуза задержан в Виннице при получении 350 долларов взятки за защиту диплома, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В Виннице правоохранители задержали на взятке преподавателя местного вуза.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.

Преподаватель - председатель цикловой комиссии одного из вузов г. Винница, который требовал и получил взятку в сумме 350 долларов за положительное решение вопроса об успешной защите дипломной работы студентом вуза.

Преподаватель вуза задержан в Виннице при получении 350 долларов взятки за защиту диплома, - прокуратура 01

Читайте: Руководство одного из столичных университетов задержано за систематическое взяточничество, - СБУ

Сегодня, 25 января, он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Преподаватель вуза задержан в Виннице при получении 350 долларов взятки за защиту диплома, - прокуратура 02
Преподаватель вуза задержан в Виннице при получении 350 долларов взятки за защиту диплома, - прокуратура 03

Также смотрите: Руководитель львовского вуза погорел на взятке в 84 тыс. грн. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3108374
 
   
 Топ комментарии
 
Вот это крупная глыба от херпрокурора Преподаватель вуза задержан в Виннице при получении 350 долларов взятки за защиту диплома, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4180.Да у прокурора районого ручка больше стоит Преподаватель вуза задержан в Виннице при получении 350 долларов взятки за защиту диплома, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4180
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Вот это крупная глыба от херпрокурора Преподаватель вуза задержан в Виннице при получении 350 долларов взятки за защиту диплома, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4180.Да у прокурора районого ручка больше стоит Преподаватель вуза задержан в Виннице при получении 350 долларов взятки за защиту диплома, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4180
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Що, гросік таки хотів вищу освіту придбати Преподаватель вуза задержан в Виннице при получении 350 долларов взятки за защиту диплома, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6655
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А был ли сам диплом ваще Преподаватель вуза задержан в Виннице при получении 350 долларов взятки за защиту диплома, - прокуратура - Цензор.НЕТ 841 ? Уж если его написал, то на хилую тройку защитил по любому. Скорее препод просто щемил бездельника
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має бути 354КК, а не 368 КК. неправільна кваліфікація.
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А что ему ездить на евробляхе которые не хотят платiть налогi? Ето же всем известно,ч ем дороже у тебя машiна тем больше ты заботiшься о народе.
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Клоун, Макрон ездит на DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4, в спецверсии, а гражданская стартует от 65 евро. Фрау гитлер на A8 L Security и там цена непонятна и за 250 штук ты купишь разве шо в прошлой будке пятилетнюю на бляхах. Наплодили дЭбилов и они картинки малюют.
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У нас 95% образования такого.
Кто потом премьером становится, но большинство в макдональдс или супермаркет на кассу
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Укр вузи насправді треба розпускати і створювати заново.
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Ай-яй-яй, какой бесстыжий!!!
Наверняка хотел в офшоры перевести!
Спасибо орлам нАкакова. Задержали таки супостата!
Хапуга !!!!!
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да сделайте наконец повсеместное платное обучение! ВУЗы будут в ногах валятся у студентов, лишь бы они учились у них! Сейчас обучение - халява, за которую требуют взятки.
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Підеш потім до такого вирізати апендикс - а він тебе каструє,
І правильно, до речі зробить.
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Да, те кто мучатся в ВУЗе только ради халявы - потом соответствующие специалисты.
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про каструе не понял - это что-то личное?
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повысьте коррупционерам зп, а то так и будут требовать взятки
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПреподаватель вуза задержан в Виннице при получении 350 долларов взятки за защиту диплома, - прокуратура. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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