 Преподаватель вуза задержан в Виннице при получении 350 долларов взятки за защиту диплома, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.
Преподаватель - председатель цикловой комиссии одного из вузов г. Винница, который требовал и получил взятку в сумме 350 долларов за положительное решение вопроса об успешной защите дипломной работы студентом вуза.
Сегодня, 25 января, он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.
Кто потом премьером становится, но большинство в макдональдс или супермаркет на кассу
Наверняка хотел в офшоры перевести!
Спасибо орлам нАкакова. Задержали таки супостата!
Хапуга !!!!!
І правильно, до речі зробить.
мучатся в ВУЗе только ради халявы - потом соответствующие специалисты.