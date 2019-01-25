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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:боевик (16417) СБУ (13173) Харьков (4135) наемник (273)

 Задержан житель Харькова, воевавший против Украины в составе формирований "Л/ДНР", - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Сотрудники СБУ обнаружили в Харькове и задержали боевика террористической организации "Л/ДНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Задержан житель Харькова, воевавший против Украины в составе формирований Л/ДНР, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что житель Харькова, уроженец одной из республик Кавказа, в 2014 году по собственной инициативе начал сотрудничество с российско-террористическими войсками, оккупировавшие территории Луганской и Донецкой областей. Боевик находился в составе незаконных вооруженных формирований "ДШБ ДНР", "Казачий союз "Войска Донского ДНР", специализируясь на диверсионно-разведывательной деятельности. В составе батальона террористов "ЛНР" "Заря" харьковчанин также принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Украины вблизи Дебальцево Донецкой области.

Смотрите: Контрразведка СБУ задержала в Харькове наемника "ЛНР" из банды "Ночные волки". ВИДЕО

Вернувшись на Харьковщину для "отдыха", боевик продолжал поддерживать контакты с представителями террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", а также вербовал местных жителей для участия в незаконных вооруженных формированиях. По информации СБУ в ближайшее время злоумышленник планировал вновь выехать на оккупированную территорию и присоединиться к боевикам "ЛНР".

Задержан житель Харькова, воевавший против Украины в составе формирований Л/ДНР, - СБУ 02

Правоохранители провели обыск частного домовладения в Харькове, где жил злоумышленник, во время которого обнаружено и изъято 7 боевых гранат Ф-1, РГД-5 и РГ-42 с запалами, а также две тротиловые шашки общим весом 400 граммов. Боевик задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Также смотрите: СБУ задержала одессита, переправлявшего "гумпомощь" наемникам РФ на оккупированный Донбасс. ФОТО

Задержан житель Харькова, воевавший против Украины в составе формирований Л/ДНР, - СБУ 03

Наемнику РФ сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) и ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3108339
 
   
 Топ комментарии
 
Задержан житель Харькова, воевавший против Украины в составе формирований "Л/ДНР", - СБУ. ФОТО
Государство не хочет себя охранять - в таких случаях надо ужесточать законы и вводить смертную казнь на период конфликта.
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Запихнуть бы ему все эти гранаты....
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Я Ыас умоляю.... зачем портить хорошую вещь... плю окружающим опасность
Там в самый раз и УЗРГМ- ов хватит, что бы дупу развекрнуть на бантик. Но ход мыслей у Вас правильный!
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Ну, зачем так? Лучше всего отпустить... За угол... С гранатой за пазухой... Без чеки...
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Та хотя бы одну... только желательно без кольца.
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Задержан житель Харькова, воевавший против Украины в составе формирований "Л/ДНР", - СБУ. ФОТО
Государство не хочет себя охранять - в таких случаях надо ужесточать законы и вводить смертную казнь на период конфликта.
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А почему не показывают морду лица етого *героя*? Или ему еще работать в палиции Авакова?
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Не показують моруд тому, що ми правова держава і він ще судом не признаний злочинцем. А це тільки підозри.
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Ну, ты же свою, "внутриМКАДовскую", не показываешь... Я не в счёт - мне, при случае, против твоих, партизанить нужно будет, если, на Полесье, "заблудятся"...
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"...уроженец одной из республик Кавказа"...
Напомнило "Если кто-то кое-где у нас порой..."
Не пора ли менять хряковский УК и называть конкретно данные подонков?! Где фото этого шакала?
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Та да. А портнов до хряка - ніякого відношення не має!)))
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Андрей Владимирович Портнов - советник президента Украины Виктора Януковича в 2011-2014 годах, был заместителем главы администрации президента и занимался вопросами судоустройства. До этого, с 2005 по 2010 год, был главным юристом команды Юлии Тимошенко.
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зараз зайдеш у харківські групи на фб є і таке що сидить якесь чмо на аві серп з молотом або сталін. Фейк яийсь але і є таке.
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терористична організація ДЛНР, так? а не якісь нзф бойовики ??? посіпаки терористів чомусь недоторкані ??? а це і викладачі і лікарі і тд
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Можно и десять, и двадцать, и больше... я не против...
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Жостко наказать!!!! 100 часов обществєнних работ гаду впаять!!!
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А чому б його не скинути з вертольота в Азовське море ? Хороші американські контррозвідники під час вєтнамської війни ловили 5шт. вєтконгівців, садили у вертольот і залітали над море, одного скидували у решти язик розвязувався автоматично. Хіба у нашої контррозвідки відсутні вертольоти а в Україні море? І не треба таємних вязниць, давати привід всяким продажним грантожерам, нібито правозахисникам. А де ці всі гуман рігтс, емнесті були під час Майдану, чому не паряться за наших хлопців полонених що в Лугандоні та в Москві ?
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так він один - нашо вєртушку ганяти? Дорого. Дешевлє в сортірє замочіть
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Деколи жаль бере, що в нашому ук максимум тільки п'ятнадцять років!!!
Добренно було б якби було і 25-ть для таких гнид!
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Харьков это поле которое пахать и пахать. В школы принимают учителей с пророссийской позицией явных сепаратистов и ненавистников Украины. Никто ни кого не проверяет , хотя и в школах и в вузах должны быть закреплены сотрудники СБУ.
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думаете их, сотрудников СБУ, проверяют..?
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та можна подумати сбушникі харківські докуя патріоти ..
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І таких диверсантів повна країна... І не харків'янин він, а уродженець...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗадержан житель Харькова, воевавший против Украины в составе формирований "Л/ДНР", - СБУ. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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