 Задержан житель Харькова, воевавший против Украины в составе формирований "Л/ДНР", - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что житель Харькова, уроженец одной из республик Кавказа, в 2014 году по собственной инициативе начал сотрудничество с российско-террористическими войсками, оккупировавшие территории Луганской и Донецкой областей. Боевик находился в составе незаконных вооруженных формирований "ДШБ ДНР", "Казачий союз "Войска Донского ДНР", специализируясь на диверсионно-разведывательной деятельности. В составе батальона террористов "ЛНР" "Заря" харьковчанин также принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Украины вблизи Дебальцево Донецкой области.
Вернувшись на Харьковщину для "отдыха", боевик продолжал поддерживать контакты с представителями террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", а также вербовал местных жителей для участия в незаконных вооруженных формированиях. По информации СБУ в ближайшее время злоумышленник планировал вновь выехать на оккупированную территорию и присоединиться к боевикам "ЛНР".
Правоохранители провели обыск частного домовладения в Харькове, где жил злоумышленник, во время которого обнаружено и изъято 7 боевых гранат Ф-1, РГД-5 и РГ-42 с запалами, а также две тротиловые шашки общим весом 400 граммов. Боевик задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Наемнику РФ сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) и ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Там в самый раз и УЗРГМ- ов хватит, что бы дупу развекрнуть на бантик. Но ход мыслей у Вас правильный!
Государство не хочет себя охранять - в таких случаях надо ужесточать законы и вводить смертную казнь на период конфликта.
Напомнило "Если кто-то кое-где у нас порой..."
Не пора ли менять хряковский УК и называть конкретно данные подонков?! Где фото этого шакала?
Добренно було б якби було і 25-ть для таких гнид!