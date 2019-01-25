EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Фоторепортаж
  7357  26
Материалы по теме:
Все про:Вилкул Александр (329) Зеленский (140) Киселев Дмитрий (605) Колесников (1071) Медведев (3818) Путин (24571) Рогозин (206) Тимошенко (24072) фотожаба (8710) Янукович (30422) Соловьев (33)

 Кремлевские призраки, отмена приговора Януковичу, лунные амбиции России. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Кремлевские призраки, отмена приговора Януковичу, лунные амбиции России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Скоро...

Кремлевские призраки, отмена приговора Януковичу, лунные амбиции России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Ну, хоч 100 днів...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко - украинцам: Если за 100 дней "очевидных результатов" не будет, я покину пост президента. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае победы на выборах Тимошенко должна готовиться к отставке: за 100 дней снизить цену на газ в два раза невозможно, - Бутусов

Кремлевские призраки, отмена приговора Януковичу, лунные амбиции России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Параллели истории

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия будет добиваться присутствия своих наблюдателей на выборах президента Украины, - МИД РФ

Кремлевские призраки, отмена приговора Януковичу, лунные амбиции России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Незабаром...

Кремлевские призраки, отмена приговора Януковичу, лунные амбиции России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

... и шоуменов

Кремлевские призраки, отмена приговора Януковичу, лунные амбиции России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Очередной кандидат

Кремлевские призраки, отмена приговора Януковичу, лунные амбиции России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Призрак социализма

Кремлевские призраки, отмена приговора Януковичу, лунные амбиции России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Лунные амбиции России

Кремлевские призраки, отмена приговора Януковичу, лунные амбиции России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Голосуй розумом!

Кремлевские призраки, отмена приговора Януковичу, лунные амбиции России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Совет легитимного

Кремлевские призраки, отмена приговора Януковичу, лунные амбиции России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Кремлевские призраки

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин выразил поддержку Мадуро

Кремлевские призраки, отмена приговора Януковичу, лунные амбиции России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Собиратель земель...

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3108304
 
   
 Топ комментарии
 
..а чем плоха лунная программа? Кремлевские призраки, отмена приговора Януковичу, лунные амбиции России. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9953
Кремлевские призраки, отмена приговора Януковичу, лунные амбиции России. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2970 Кремлевские призраки, отмена приговора Януковичу, лунные амбиции России. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2780
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Дайте йуле порулить на старости лет хоть 100 дней😂
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Есть вакансия в качановке ,шить кукавицы,оплата сдельная, может хорошо заработать эта нищенка.Не дайте ей сдохнуть с голоду,совсем отощала без слёз смотреть на эту тварь не возможно.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Уже нету. Забронирована за Петей
 показать весь комментарий
 
 
Петя, у вас на забардюрье не вчили що дами вперед?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Есть вакансия в качановке ,шить рукавицы,оплата сдельная, может хорошо заработать эта нищенка.Не дайте ей сдохнуть с голоду,совсем отощала без слёз смотреть на эту тварь не возможно.
 показать весь комментарий
 
 
Если честно, то эта картинка смешнее, чем жаба .
 показать весь комментарий
 
 
Вот ещё из серии подобного абсурдизма

 показать весь комментарий
 
т.к. на мну победа на выборах любого кандидона уже никак не влияет, я бы посоветовал каждому из них, при выдвижении приглашать на сьезд - певицу гречку, с пестней "люби меня, люби!" так победим! )))
 показать весь комментарий
 
 
И добавить колоритное латинское chinga su puta madre
 показать весь комментарий
 
Горить москва! Який чудовий дивний дзвон!
Горить москва! Якби ще встав Наполеон!
Москва палає, щастя більшого нема!
О, як люблю тебе я спалена москва!
 показать весь комментарий
 
 
Тю, а почему про Скабееву -сливной бачек ничего нет? Такая тема пропадает!
 показать весь комментарий
 
 
Про Пєтю Мальдівського знову ніодної фотожаби.Бутусов,буть послідовний!!!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоФоторепортажКремлевские призраки, отмена приговора Януковичу, лунные амбиции России. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
 вверх