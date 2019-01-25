 Замглавы одной из прокуратур Киевской области задержана при получении взятки: вымогала 10 тыс. грн ежемесячно за "крышевание" незаконной торговли газом, - СБУ. ФОТОрепортаж

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладила механизм получения неправомерной выгоды от частного предпринимателя за непринятие мер реагирования по пресечению незаконной торговли газом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"За свои услуги по "крышеванию" противоправной деятельности прокурор требовала от представителя коммерческой структуры разовую "таксу" в размере 3 тысячи долларов США и ежемесячно - 10 тысяч гривен", - рассказали в ведомстве.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины правоохранители задержали злоумышленницу при получении 10 тысяч гривен - очередной суммы взятки.
Также проверяется информация о причастности к незаконным действиям руководителя городской прокуратуры.
Продолжаются следственные действия.
прокуВор именно так действует - и хвастается как боролся с Кучмой
потом видимо расскажет сколько ему отстегнули чтоб стать друзяками
Брильянтовые как? А те кто их задерживал можно узнать почему уволены?
Нет рабочих судов - получаем ввп в 15% от Польши. Мало того что даже в сытом 2010м это была тень от реального потенциала, так еще и 5 лет просрали на то чтобы тот же овощ только в вышеванке подминал под себя суды и прокуратуры.
имякличка есть у этой барышни?