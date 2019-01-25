EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Общество, Фоторепортаж
  3152  22
Материалы по теме:
Все про:взятка (4303) Киевская область (1604) прокуратура (3448) СБУ (13176) прокурор (878)

 Замглавы одной из прокуратур Киевской области задержана при получении взятки: вымогала 10 тыс. грн ежемесячно за "крышевание" незаконной торговли газом, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области совместно с генеральной инспекцией Генеральной прокуратуры разоблачили в систематических взятках заместителя руководителя одной из городских прокуратур Киевской области.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладила механизм получения неправомерной выгоды от частного предпринимателя за непринятие мер реагирования по пресечению незаконной торговли газом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"За свои услуги по "крышеванию" противоправной деятельности прокурор требовала от представителя коммерческой структуры разовую "таксу" в размере 3 тысячи долларов США и ежемесячно - 10 тысяч гривен", - рассказали в ведомстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Судебное заседание по делу замглавы Cлужбы экспортного контроля Головатого, вымогавшего $250 тыс. взятки, состоялось в Киеве. Свидетели защиты не явились, - САП

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины правоохранители задержали злоумышленницу при получении 10 тысяч гривен - очередной суммы взятки.

Замглавы одной из прокуратур Киевской области задержана при получении взятки: вымогала 10 тыс. грн ежемесячно за крышевание незаконной торговли газом, - СБУ 01
Замглавы одной из прокуратур Киевской области задержана при получении взятки: вымогала 10 тыс. грн ежемесячно за крышевание незаконной торговли газом, - СБУ 02
Замглавы одной из прокуратур Киевской области задержана при получении взятки: вымогала 10 тыс. грн ежемесячно за крышевание незаконной торговли газом, - СБУ 03

Также проверяется информация о причастности к незаконным действиям руководителя городской прокуратуры.

Продолжаются следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/p3108290
 
   
 Топ комментарии
 
а отовсюду стоны-долой коррупцию! когда такое было, что бы ежедневно отлавливали взяточников! НИКОГДА! и не потому что ее не было, а потому что вся страна и каждый из нас это коррупция! никому не нравится когда она на стороне, но все хотят в ней участвовать. как в фильме джентльмены удачи- "Не воровать! Без меня..."
 показать весь комментарий
 
Будет ей урок: демпинговать нельзя! (особенно на газе)
 показать весь комментарий
 
Так потому и сдали. Низкая рентабельность - нечего наверх отстегивать. Там нужны кадры, шо умеют зарабатывать державе кошты. Як от Юрик например.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Будет ей урок: демпинговать нельзя! (особенно на газе)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
це якась родичка тимошонки - почала втілювати її передвиборчу програму і знижувати ціни на газ Замглавы одной из прокуратур Киевской области задержана при получении взятки: вымогала 10 тыс. грн ежемесячно за "крышевание" незаконной торговли газом, - СБУ - Цензор.НЕТ 3393
 показать весь комментарий
 
 
а отовсюду стоны-долой коррупцию! когда такое было, что бы ежедневно отлавливали взяточников! НИКОГДА! и не потому что ее не было, а потому что вся страна и каждый из нас это коррупция! никому не нравится когда она на стороне, но все хотят в ней участвовать. как в фильме джентльмены удачи- "Не воровать! Без меня..."
 показать весь комментарий
 
 
Отлавливают и тут же отпускают.Чем закончилось дело Фурдычко,знаешь?А там 500000 долларов взятка была.
 показать весь комментарий
 
в общем ты такой четкий парниша, все отслеживаешь, что там в киеве, что в генпрокуратуре, как дела в министерствах. может попробуй сделать что то рядом! в жеке, в районной налоговой, в горгазе порешай вопросы. там вчера дедушка какой то 90 летний кеды надул, вроде газ отключили, может ему помощь нужна....а сидеть, мечтать как ты на луне мог бы огородик высадить, это для люмпена.
 показать весь комментарий
 
Не все,но много знаю.Делать что то при этой власти-сущий идиотизм,так как у нее только бабло в глазах.Остальное ей начхать.Дедушка тот умер,из за соевых тварей при корыте.И чем заканчиваются попытки что то сделать,можешь глянуть в соседней новости,про добычу песка.Можешь глянуть в теме про херсонскую активистку.Можешь глянуть в теме про убитую юристку.Много тем,с людьми,которые что то пытались сделать-их всех уничтожает соевая бандитская власть.
 показать весь комментарий
 
Зам главы, и 10 тыс. гр.?? У них ,что нет минимального тарифа?, и шоколадку берут? Замглавы одной из прокуратур Киевской области задержана при получении взятки: вымогала 10 тыс. грн ежемесячно за "крышевание" незаконной торговли газом, - СБУ - Цензор.НЕТ 2190
 показать весь комментарий
 
 
Так потому и сдали. Низкая рентабельность - нечего наверх отстегивать. Там нужны кадры, шо умеют зарабатывать державе кошты. Як от Юрик например.
 показать весь комментарий
 
 
дело шапакиных и корнейцов не истребимо ...
 показать весь комментарий
 
Сколько там? - спросил Бендер. - Ого! Десять тысяч! Жалование господина Корейко за двадцать лет беспорочной службы. Зрелище для богов, как пишут наиболее умные передовики. (с)
 показать весь комментарий
 
Распоясались эти замы...за спиной начальства беспредел творят
 показать весь комментарий
 
 
Одни заместители и помощники депутатов попадаютя. У верхушки зарплата повыше, вот и не берут взяток.
 показать весь комментарий
 
 
Дріб'язок якийсь - кабінет з дешевим лінолеумом і електродуйкою...
 показать весь комментарий
 
 
ну норма для прокувортуры
прокуВор именно так действует - и хвастается как боролся с Кучмой
потом видимо расскажет сколько ему отстегнули чтоб стать друзяками
 показать весь комментарий
 
а где морда в пол и браслеты? попахивает фейком, тем более что прокуроры у нас неприкасаемее всех неприкасаемых
 показать весь комментарий
 
Сейчас у каждого мелкого торговца должна быть хорошо оплачиваемая крыша,иначе бизнес сожрут,а имущество отберут.
 показать весь комментарий
 
Даже над госпредприятиями и нии поставили смотрящих от Хряка.Такого еще никогда не было
 показать весь комментарий
 
Это к 5 тыщ баксов которые вернула прокуратура (которая стоит несколько миллиардов налогоплательщиков) можно добавить еще 350 долларов.

Брильянтовые как? А те кто их задерживал можно узнать почему уволены?

Нет рабочих судов - получаем ввп в 15% от Польши. Мало того что даже в сытом 2010м это была тень от реального потенциала, так еще и 5 лет просрали на то чтобы тот же овощ только в вышеванке подминал под себя суды и прокуратуры.
 показать весь комментарий
 
Есть. Анна Кулинич, кума Назара Холодницкого.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбществоЗамглавы одной из прокуратур Киевской области задержана при получении взятки: вымогала 10 тыс. грн ежемесячно за "крышевание" незаконной торговли газом, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх