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 Происшествия, Фоторепортаж
  2025  13
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 В подвале многоэтажного жилого дома во Львове произошел взрыв: жителей эвакуировали, - полиция. ФОТОрепортаж

Во Львове в подвале девятиэтажного жилого дома на улице Патона произошел взрыв, в результате которого пострадал сантехник.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции во Львовской области.

"24 января, в 18.36 на оперативную линию "102" поступило сообщение о том, что в подвальном помещении жилого девятиэтажного дома на ул. Патона во Львове произошел взрыв", - сказано в сообщении.

В подвале многоэтажного жилого дома во Львове произошел взрыв: жителей эвакуировали, - полиция 01

Отмечается, что на место происшествия оперативно прибыли взрывотехники, сотрудники Железнодорожного отдела полиции и патрульной полиции, а также спасатели и работники других служб.

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Предварительно установлено, что сантехник, 37-летний львовянин в подвальном помещении проводил технические работы во время которых произошел взрыв. Он доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

В подвале многоэтажного жилого дома во Львове произошел взрыв: жителей эвакуировали, - полиция 02

В целях безопасности из подъезда дома, под которым произошел взрыв в подвале, эвакуированы жители.

На месте работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также обеспечивают охрану порядка и безопасность жителей.

В подвале многоэтажного жилого дома во Львове произошел взрыв: жителей эвакуировали, - полиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3108204
 
 
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таке трапляється - коли сантехнік ремонтує газову трубу В подвале многоэтажного жилого дома во Львове произошел взрыв: жителей эвакуировали, - полиция - Цензор.НЕТ 9239
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Газовые работы на сетях низкого давления (сейчас чувствительные граждане упадут в обморок) проводятся без отключения подачи газа. В принципе, газ безопасен, если концентрация не критична. Просто нужно было перед началом работ проветрить подвал, ведь явно устранял утечку газа, и явно была высокая концентрация. Ексцесс исполнителя, пренебрегшего техникой безопасности.
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Взрывоопасные трубы нынче, северпоток 2 тоже может рвануть и цыгане могут трубы на лом сдать.
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таке трапляється - коли сантехнік ремонтує газову трубу
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Взрывоопасные трубы нынче, северпоток 2 тоже может рвануть и цыгане могут трубы на лом сдать.
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хтось собі таке хуйло...
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А чи не було в тім підвалі мінікотельні?
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Газовые работы на сетях низкого давления (сейчас чувствительные граждане упадут в обморок) проводятся без отключения подачи газа. В принципе, газ безопасен, если концентрация не критична. Просто нужно было перед началом работ проветрить подвал, ведь явно устранял утечку газа, и явно была высокая концентрация. Ексцесс исполнителя, пренебрегшего техникой безопасности.
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У нас, по правилам, в частных домах, где газовое отопление, не должно быть погребов, чтобы не скапливался газ.
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Газова труба в підвалі 9-поверхового будинку?
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Газові труби в підвалі? Зазвичай вони прокладені ззовні будинку.
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А какое отношение "сантехник" имеет к системе газоснабжения? Его дело - вода, отопление и канализация... Газом газовщики заниматься должны... Скорее всего, была утечка газа, который скопился в подвальном помещении. А сантехник полез туда по своим делам, да ещё с сигаретой в зубах...
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А кто в подвале многоэтажного дома делает миникотельни...? Скорее всего утечка газа на подземном газопроводе, что проходит недалеко от дома. Земля мерзлая, а газ по пути наименьшего сопротивления (коллектор, лотки теплотрассы) и неплотности фундамента здания попал в подвальное помещение, ну и вот последствия!
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В коллекторах часто скапливается метан, он без запаха, подвал именно то место где он может накапливаться, пусть чистят канализацию иначе это не последний взрыв.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ подвале многоэтажного жилого дома во Львове произошел взрыв: жителей эвакуировали, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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