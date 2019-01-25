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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (17061) пожар (3439)

 Турецкий ресторан горел на киевском Подоле. ФОТОрепортаж

Ресторан, расположенный на втором этаже здания по ул.Сагайдачного,31, горел в четверг вечером, погибших и пострадавших в результате возгорания нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Киеве в Фейбуке..

Как отмечается в сообщении, информация о пожаре поступила спасателям в 21:35.

"Возгорание произошло на 2м этаже здания, огонь распространился на крышу. Сейчас площадь пожара составляет ориентировочно 100 кв. м", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 15 единиц техники и около 50 человек личного состава. Спасатели изъяли из помещения 6 газовых баллонов.

В 23:16 пожар локализован на площади 100 кв. м, а в 00:07 пожар ликвидирован. Погибших и травмированных нет.

Обстоятельства возникновения пожара выясняются".

По информации портала "Киев оперативный" горл ретсоран турецкой кухни "Tike"

Турецкий ресторан горел на киевском Подоле 01
Турецкий ресторан горел на киевском Подоле 02
Турецкий ресторан горел на киевском Подоле 03
Турецкий ресторан горел на киевском Подоле 04

Источник: https://censor.net.ua/p3108191
 
 
 Топ комментарии
 
Вообще-то горело историческое здание, памятник архитектуры. Но это ж Украина, а не Европа, здесь ценности соответствующие - "горел турецкий ресторан".
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Російський ресторан відкрився вчора увечері у Львові.
І палав до самого ранку.
С. Притула.
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.. просто интересно, если бы украинцы в Стамбуле спалили бы историческое здание - какие были бы заголовки и не досталось бы "на орехи" горе-бизнесменам?
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Вообще-то горело историческое здание, памятник архитектуры. Но это ж Украина, а не Европа, здесь ценности соответствующие - "горел турецкий ресторан".
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.. просто интересно, если бы украинцы в Стамбуле спалили бы историческое здание - какие были бы заголовки и не досталось бы "на орехи" горе-бизнесменам?
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А чому взагалі в історичній споруді дозволили розмістити ресторан ?
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та там весь квартал в ганделыках Турецкий ресторан горел на киевском Подоле - Цензор.НЕТ 5851
и шо их вытурить?
а где подарники м сэс харчеватся будут? Турецкий ресторан горел на киевском Подоле - Цензор.НЕТ 6646
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ну шо от ето ты дурку загнал та еще и сам себя лайкнул?
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исдандия - а с ним тебе в дурке будет веселее Турецкий ресторан горел на киевском Подоле - Цензор.НЕТ 3897 Турецкий ресторан горел на киевском Подоле - Цензор.НЕТ 8414
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NNN - понял... молчу - на твои догадки у меня правды нет.
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пха - счас врачей с санитарами позову - пусть вас закроют гденить - вы буйные Турецкий ресторан горел на киевском Подоле - Цензор.НЕТ 7774
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последняя надежда, шо мой собеседник не идиот разрушилась...
жаль...
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А центр Парижа и Лондона - заповедники, в которых нет ресторанов, в которых едят ненавистные вам, сраным люмпенам, буржуины.

Жри в социальной харчевне и не выпендривайня, борец проксевый.
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А шо там повинно бути? Музеї?
Людям потрібні не музеї, а місце відпочинку. Поділ завжди асоціюється з пабами де можна випити смачного пива ще й смачно поїсти у різноманітних ресторанах.
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Откуда ему знать, шо такое Подол сейчас и раньше? Турецький ресторан горів на київському Подолі - Цензор.НЕТ 9490
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там помоему и рошенки есть
и шо теперь наваляем великому пэдру? Турецкий ресторан горел на киевском Подоле - Цензор.НЕТ 8179
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Мля... Когда в центре Парижа пекарня рванула, почему-то не писали, шо рвануло мировое наследие. Если думать и писать твоими мерками, то вся Европа - один большой памятник архитектуры. Обрыдаться и обрыгаться можно от такого бремени скорби.

Вы, говноеды, зраду готовы делать из любой фигни.
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Російський ресторан відкрився вчора увечері у Львові.
І палав до самого ранку.
С. Притула.
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Чув наступну інформацію про Одесу. Там за останні пару місяців кілька пожеж було в ресторанах. Виникали пожежі зовсім випадково після відмови власників людям Труханова, які пропонували "спільно вести бізнес". Хтось з Одеси може підтвердити/спростувати інформацію ?
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А на Хрещатику ще ні? Щось забагато до нас попроникало кочовиків. Десь є козаки, аби тих ханів-султанів трохи за Каспій додому посунути.
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Козаки со своими жлоб-делами пока не выдерживают конкуренции.
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Погибших и травмированных нет.

Правильно, потому-что их уже прикопали в другом месте.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТурецкий ресторан горел на киевском Подоле. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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