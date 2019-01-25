 Турецкий ресторан горел на киевском Подоле. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Киеве в Фейбуке..
Как отмечается в сообщении, информация о пожаре поступила спасателям в 21:35.
"Возгорание произошло на 2м этаже здания, огонь распространился на крышу. Сейчас площадь пожара составляет ориентировочно 100 кв. м", - говорится в сообщении.
К тушению пожара привлечены 15 единиц техники и около 50 человек личного состава. Спасатели изъяли из помещения 6 газовых баллонов.
В 23:16 пожар локализован на площади 100 кв. м, а в 00:07 пожар ликвидирован. Погибших и травмированных нет.
Обстоятельства возникновения пожара выясняются".
По информации портала "Киев оперативный" горл ретсоран турецкой кухни "Tike"
и шо их вытурить?
а где подарники м сэс харчеватся будут?
согласен?
жаль...
Жри в социальной харчевне и не выпендривайня, борец проксевый.
Людям потрібні не музеї, а місце відпочинку. Поділ завжди асоціюється з пабами де можна випити смачного пива ще й смачно поїсти у різноманітних ресторанах.
и шо теперь наваляем великому пэдру?
Вы, говноеды, зраду готовы делать из любой фигни.
І палав до самого ранку.
С. Притула.
Правильно, потому-что их уже прикопали в другом месте.