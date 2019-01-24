 Драматичный "украинский завтрак" в Давосе - Порошенко не сел за один стол с Тимошенко и Гриценко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.

Как передает Telegram-канал Newsroom организаторы планировали, что они будут завтракать за столиком №10 вместе с бывшим вице-президентом США Джоном Керри, министром иностранных дел Канады Христей Фриланд и экс-советником Хиллари Клинтон Джаредом Коэном.





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"Однако в итоге украинская компания оказалась настолько "дружественной", что даже "приятного аппетита" никто никому не пожелал. По данным наших агентов в Давосе, Тимошенко с Гриценко все время будто не замечали друг друга, а Порошенко с ними за стол вообще не сел. Придя на мероприятие через час после начала, он сразу направился выступать на сцену. Выступление Порошенко добавило Тимошенко аппетита, и она начала есть йогурт. У Гриценко в это же время появились неотложные дела в телефоне и он начал смотреть туда. После выступления Порошенко, ему аплодировали все, кроме конкурентов на выборах. А он подошел поздороваться ко всем столам, кроме столика №10", – говорится в сообщении.



Отмечается, что место Порошенко за этим столом занял мэр Киева Виталий Кличко. Там также находился министр иностранных дел Павел Климкин.





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