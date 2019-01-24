 Драматичный "украинский завтрак" в Давосе - Порошенко не сел за один стол с Тимошенко и Гриценко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.
Как передает Telegram-канал Newsroom организаторы планировали, что они будут завтракать за столиком №10 вместе с бывшим вице-президентом США Джоном Керри, министром иностранных дел Канады Христей Фриланд и экс-советником Хиллари Клинтон Джаредом Коэном.
"Однако в итоге украинская компания оказалась настолько "дружественной", что даже "приятного аппетита" никто никому не пожелал. По данным наших агентов в Давосе, Тимошенко с Гриценко все время будто не замечали друг друга, а Порошенко с ними за стол вообще не сел. Придя на мероприятие через час после начала, он сразу направился выступать на сцену. Выступление Порошенко добавило Тимошенко аппетита, и она начала есть йогурт. У Гриценко в это же время появились неотложные дела в телефоне и он начал смотреть туда. После выступления Порошенко, ему аплодировали все, кроме конкурентов на выборах. А он подошел поздороваться ко всем столам, кроме столика №10", – говорится в сообщении.
Отмечается, что место Порошенко за этим столом занял мэр Киева Виталий Кличко. Там также находился министр иностранных дел Павел Климкин.
обижанный
иди броди
как думаю, так и пишу
мне ваша шайка опущенных и обижанных пох
иди пятачку пожалуйся))) телка
пиши смайлами, имбицил
тел знаете мой
позвони, вас тут смелых школьников много)))
За больне містечко - попуню.
Став Петюня гірко плакать,
Як тепер я буду какать?
А он подошел поздороваться ко всем столам, кроме столика №10", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/p3108174»
Скажи, почему так?
а порощенко вообще диабетик, ему врачи прописали другой стол)
Гідно зробив.
Армия! Мова! Вира! Житы па новому! Вирю зможемо! - вот это не где популизм!
- Та ти теж за Порошенка?
- (мовчки обіймаються)
фигня, пэтро, не переймайся. все уже привыкли
українськомудротовому «Радіо 1000 холмов»«Радіо 1» корреспонденка розказує якою шаленою популярністю серед жителів Давосу користується Ю.В. Тимошенко...
Що ж то воно чекає нас далі?
вывод: бабе Йуле нравятся мужчины с плохой аурой: педофилы, серийные маняки и убийцы, тираны, деспоты..
может быть вы и правы.
Разумно.
...
нечего с популистами и лгунами за столом сидеть