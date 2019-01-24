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 Драматичный "украинский завтрак" в Давосе - Порошенко не сел за один стол с Тимошенко и Гриценко. ВИДЕО

Порошенко, Гриценко и Тимошенко встретились на "украинском завтраке" в Давосе. Порошенко сравнил Тимошенко с лидером Венесуэлы, говоря о ее популистских обещаниях. Она напомнила ему о невыполненных обещаниях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.

Как передает Telegram-канал Newsroom организаторы планировали, что они будут завтракать за столиком №10 вместе с бывшим вице-президентом США Джоном Керри, министром иностранных дел Канады Христей Фриланд и экс-советником Хиллари Клинтон Джаредом Коэном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Стиль правления Мадуро приносит результаты Мадуро", - Порошенко о популизме

Драматичный украинский завтрак в Давосе - Порошенко не сел за один стол с Тимошенко и Гриценко 01

"Однако в итоге украинская компания оказалась настолько "дружественной", что даже "приятного аппетита" никто никому не пожелал. По данным наших агентов в Давосе, Тимошенко с Гриценко все время будто не замечали друг друга, а Порошенко с ними за стол вообще не сел. Придя на мероприятие через час после начала, он сразу направился выступать на сцену. Выступление Порошенко добавило Тимошенко аппетита, и она начала есть йогурт. У Гриценко в это же время появились неотложные дела в телефоне и он начал смотреть туда. После выступления Порошенко, ему аплодировали все, кроме конкурентов на выборах. А он подошел поздороваться ко всем столам, кроме столика №10", – говорится в сообщении.

Отмечается, что место Порошенко за этим столом занял мэр Киева Виталий Кличко. Там также находился министр иностранных дел Павел Климкин.

Также читайте: Постучать в двери Путина и попросить у него мир - это еще одно популистское обещание, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/p3108174
 
 
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А чего он должен с этим нафталином за один стол садиться?
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З таким лайном на одному гектарі срати сідати гидко. Молодець Петро Олексійович! Браво! Респект!
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скорее опущенного за общак не пустили
обижанный
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а ты шо такое???
иди броди
как думаю, так и пишу
мне ваша шайка опущенных и обижанных пох
иди пятачку пожалуйся))) телка
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аргументы закончились????
пиши смайлами, имбицил
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телка
тел знаете мой
позвони, вас тут смелых школьников много)))
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Дырявый гопник пытается угрожать😂😂🤣😃
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А я от думаю - з Томосом чи без Томоса Порошенко на обід прийшов..?
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Укусила жЮлька Петюню
За больне містечко - попуню.
Став Петюня гірко плакать,
Як тепер я буду какать?
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Та всі знають, з ким і де він повинен сидіти...
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100%, они ж не бухают, а обед на сухую, это не бед.
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«После выступления Порошенко, ему аплодировали все, кроме конкурентов на выборах.
А он подошел поздороваться ко всем столам, кроме столика №10", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/p3108174»

Скажи, почему так?
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Нормальное обострение предвыборной дружбы))
а порощенко вообще диабетик, ему врачи прописали другой стол)
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Не захотел зашквариться об хуйловских холопов.
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Не прилично холопу с баринами сидеть, правильно что не сел.
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Респект!
Гідно зробив.
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Джордахи - на редкость дружная семейка (с) Драматичный "украинский завтрак" в Давосе - Порошенко не сел за один стол с Тимошенко и Гриценко - Цензор.НЕТ 7609
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а Порошенко с ними за стол вообще не сел.Источник: https://censor.net.ua/p3108174 - його вже , навіть , і за стіл не пускають ? Драматичный "украинский завтрак" в Давосе - Порошенко не сел за один стол с Тимошенко и Гриценко - Цензор.НЕТ 9354
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Его по хорошему счёту м в Давос этот нейух было пускать!

Армия! Мова! Вира! Житы па новому! Вирю зможемо! - вот это не где популизм! Драматичный "украинский завтрак" в Давосе - Порошенко не сел за один стол с Тимошенко и Гриценко - Цензор.НЕТ 1725
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Пінчук сказав - і всі покірно з'їхалися... тепер зрозуміло ХТО справжній господар в Україні ?
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российские телеканалы следят за украиной 24 часа в сутки.такого внимания не удостоилась ни одна страна мира включая сша в эпоху ножек буша.
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Сесть всегда можно, тюрьма как могила, открыта для всех.
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Я представляю, какая это была бы зрадища и какие были бы красочные фото, если бы он это сделал.
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Драка могла бы выйти тогда вообще) Вото тогда завтрак действительно стал бы "драматичным". А Юля с Гриценком не общаются зря! Им надо бы вместе действовать!
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І з Христею не привітався, і з Керрі ?
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Заходить Насіров до Розенблата, а той хабар бере.
- Та ти теж за Порошенка?
- (мовчки обіймаються)
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А Трампа с Мадуро сравнить по тому же поводу Порошенко не пробовал?
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юля сидела один раз,янукович 2 раза.от тртьего раза его спас космонавт береговой.сегодня януковича посадили в третий раз.а это рецидив.
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Когда Порохоботы рвали на куски Саакашвили, обвиняя его в продажности, зрадофилы и михоботы, выставляли редуты на его защиту, упорно доказывая что порохоботы за ангажированные, тупые и врут по отношению к Михо. И вот недавно, Саакашвили заявил, что поддерживает Тимошенко! Саакашвили поддерживает ту мерзость, которая поддержала агрессию Кремля против Грузии. Поддерживает ту мерзость, которая проводила встречу с Путиным и говорила - Валодя, ты маладець. - Бомби грузин! И после этого, зрадофилы будут доказывать всем что порохоботы не правы? Порохоботы всегда правы, потому что заботятся о безопасности Украины и украинцев, а не заталкивают народ в петлю, как это делают зрадофилы.
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Этот пост, уже месяц по фейсбуку ходит и набрал больше 1000 и 560 рассылок. Спам на цензоре, не решает судьбу этого поста.
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Вы прям гений альтернативной современной истории. Брабо. Вам бы ....комиксы писать, Вы знаете то что не знает сам Саакашвили.
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Шо за траву курил, забористая наверное была. Драматичный "украинский завтрак" в Давосе - Порошенко не сел за один стол с Тимошенко и Гриценко - Цензор.НЕТ 1623
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новий вскукурік з Ольгіно на підтримку офшоренка - і знову мимо !
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Просто не было медведчука и у пети пропал аппетит.))))
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боялся что американцы тяжелый перегар учуют?
фигня, пэтро, не переймайся. все уже привыкли Драматичный "украинский завтрак" в Давосе - Порошенко не сел за один стол с Тимошенко и Гриценко - Цензор.НЕТ 3656
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так і путін-хуйло ні з ким заодин сіл не сідає. совпадєніє? не думаю....довгі роки роботи та навчань в кгб.
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Зараз по українському дротовому «Радіо 1000 холмов» «Радіо 1» корреспонденка розказує якою шаленою популярністю серед жителів Давосу користується Ю.В. Тимошенко...
Що ж то воно чекає нас далі?
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теперь мы знаем, что при виде Порошенко, у бабы Йули начинается жор и избыточное слюновыделение.. а с Пукиным она кокетничает и хихикает..
вывод: бабе Йуле нравятся мужчины с плохой аурой: педофилы, серийные маняки и убийцы, тираны, деспоты..
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интересный вывод.
может быть вы и правы.
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венесуэльского януковича сша прогнали,назначили своего порошенко.трамп поздравил временного президента венесуэлы гуайдо.мадуру посадят за 6 миллиардов долларов украденных у путина.
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А откуда у всенародно зубожилой, и БОМЖихи по декларации бабло ездить по всему миру и так шикарно жить??? ВОна уже в Давосе... Какая зубожилая..ну прям точно ничего не крала, всё танет только на ЗП депутата..Субсидию хоть оформила на домик своей родной тётки Ульяхиной, а то небось после уплаты комуналки зубожилая голодает..
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А с путиным порошенко здоровался, и пил кушал за одним столом... так кто у нас враг государства? - я уже запутался
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Нет еще европейской культуры в нашей политике, то и не сел. Такой с него европейский политик...
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Нет согласия, никто не готов к компромиссам, и так с самого низа. Верхи отражают общую картину общества, нужно ждать...
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юля получила 5 миллиардов от путина.так что она не бомжатница.газовый договор 2009 года юля+вова в силе
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...В столичной школе на территории бассейна обнаружили использованные презервативы. Родители, узнавшие об этом, уверены, что администрация школы открыла в здании также сауну, где оказывали коммерческие услуги.После этих «клиентов» дети и начали находить в бассейне использованные презервативы.https://antikor.com.ua/articles/283118-v_stolichnoj_shkole_deti_nashli_v_bassejne_ispoljzovannye_prezervativy_direktor_ob_etom_znal
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Привчається до обідів без "політичних опонентів" (скажімо - в Ростові, або Рубльовці) Драматичный "украинский завтрак" в Давосе - Порошенко не сел за один стол с Тимошенко и Гриценко - Цензор.НЕТ 272
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и правильно.
нечего с популистами и лгунами за столом сидеть Драматичный "украинский завтрак" в Давосе - Порошенко не сел за один стол с Тимошенко и Гриценко - Цензор.НЕТ 2189
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Пэтя хоть в Давосе пиджак в брюки не заправлял как в Израиле лоханулся на днях на встрече с руководителем израильского Кнессета ?
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажДраматичный "украинский завтрак" в Давосе - Порошенко не сел за один стол с Тимошенко и Гриценко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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