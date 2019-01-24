 Шесть иностранцев, подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Кривом Роге, задержаны на Харьковщине. Изъято 1,5 кг золота, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Аброськин отметил: "Сегодня сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины совместно с полицейскими ГУНП в Харьковской области в ходе отработки региона задержали шестерых граждан Азербайджана, подозреваемых в совершении вооруженного нападения на ювелирный магазин, имевшее место 19 января, в Кривом Роге.

Изъято более 1,5 кг ювелирных украшений".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое вооруженных мужчин ограбили ювелирный магазин в Черновицкой области. ВИДЕО камер наблюдения









