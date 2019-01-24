 Шесть иностранцев, подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Кривом Роге, задержаны на Харьковщине. Изъято 1,5 кг золота, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Аброськин отметил: "Сегодня сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины совместно с полицейскими ГУНП в Харьковской области в ходе отработки региона задержали шестерых граждан Азербайджана, подозреваемых в совершении вооруженного нападения на ювелирный магазин, имевшее место 19 января, в Кривом Роге.
Изъято более 1,5 кг ювелирных украшений".
Видно магазин принадлежал кому-то из чинушь..
этож 3,5€ляма
наскок левый был, с самого начала спалились
а по концовке ваще и витрину разбил)) школьник
подводка от работников или владельцев
C 2 сумок осталось 2 кг, пока дойдет дело до суда окажется 100 грамм и то єкспертиза установит что оно поддельное.
интересно, их поймали таки на сбыте же?