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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Кривой Рог (590) ограбление (1191) Харьковщина (1264) ювелирные изделия (76) Аброськин (484)

 Шесть иностранцев, подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Кривом Роге, задержаны на Харьковщине. Изъято 1,5 кг золота, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин обнародовал информацию о задержании шести подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Кривом Роге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Аброськин отметил: "Сегодня сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины совместно с полицейскими ГУНП в Харьковской области в ходе отработки региона задержали шестерых граждан Азербайджана, подозреваемых в совершении вооруженного нападения на ювелирный магазин, имевшее место 19 января, в Кривом Роге.

Изъято более 1,5 кг ювелирных украшений".

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Шесть иностранцев, подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Кривом Роге, задержаны на Харьковщине. Изъято 1,5 кг золота, - Аброськин 01
Шесть иностранцев, подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Кривом Роге, задержаны на Харьковщине. Изъято 1,5 кг золота, - Аброськин 02
Шесть иностранцев, подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Кривом Роге, задержаны на Харьковщине. Изъято 1,5 кг золота, - Аброськин 03
Шесть иностранцев, подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Кривом Роге, задержаны на Харьковщине. Изъято 1,5 кг золота, - Аброськин 04
Шесть иностранцев, подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Кривом Роге, задержаны на Харьковщине. Изъято 1,5 кг золота, - Аброськин 05

Источник: https://censor.net.ua/p3108171
 
   
 Топ комментарии
 
Своїх гопників хоч греблю гати, а тут ще ця гидота!
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А когда арестуют следователей и прокурора которые в августе 2014 ограбили в центре Киева ювелирный магазин на 3.5 млн. евро?
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А как вопили зрадофилы, что это менты ограбили и их никогда не найдут... Шесть иностранцев, подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Кривом Роге, задержаны на Харьковщине. Изъято 1,5 кг золота, - Аброськин - Цензор.НЕТ 937
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Молодцы конечно
Видно магазин принадлежал кому-то из чинушь..
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Своїх гопників хоч греблю гати, а тут ще ця гидота!
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А когда арестуют следователей и прокурора которые в августе 2014 ограбили в центре Киева ювелирный магазин на 3.5 млн. евро?
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это ж не мелочь по карманам тырить)))
этож 3,5€ляма
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Владельцам уже выплатили из гос бюджета деньги.Зачем же арестовывать ценные кадры.Правда на лимон меньше,чем украли.
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це свої, а своїх не арештовують, їх підвищують по службі та нагороджують))
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как я и говорил)))
наскок левый был, с самого начала спалились
а по концовке ваще и витрину разбил)) школьник
подводка от работников или владельцев
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НУ ПОРА УЖЕ ВВЕСТИ ВИЗЫ СО СТРАНАМИ БЫВШЕГО СОВКА. ПОРА ИЗБАВЛЯТЬСЯ ОТ ЖТОГО МУСОРА
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А как вопили зрадофилы, что это менты ограбили и их никогда не найдут... Шесть иностранцев, подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Кривом Роге, задержаны на Харьковщине. Изъято 1,5 кг золота, - Аброськин - Цензор.НЕТ 937
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В гості приїхали, по музеях походити зібралися, ознайомитися з культурною спадщиною ...
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Вот єто по нашему.

C 2 сумок осталось 2 кг, пока дойдет дело до суда окажется 100 грамм и то єкспертиза установит что оно поддельное.
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Достатньо було затримати 1 для закриття справи. Решту перестріляти як скаженних собак при затриманні.
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а, азеры, они блистящее полюбляют, а золото ещё сбыть надо
интересно, их поймали таки на сбыте же?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияШесть иностранцев, подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Кривом Роге, задержаны на Харьковщине. Изъято 1,5 кг золота, - Аброськин. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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