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 Политика Украины, Фоторепортаж, Здоровье
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Все про:больница (611) Днепр_город (2585) Днепропетровщина (1297) Голик Юрий (28)

 В Днепре построена новая Больница матери и ребенка имени Руднева, - советник главы Днепропетровской ОГА Голик. ФОТОрепортаж

Благодаря средствам, полученным в результате децентрализации, в Днепре построена новая современная детская больница.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил советник главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик, информирует Цензор.НЕТ.

В Днепре построена новая Больница матери и ребенка имени Руднева, - советник главы Днепропетровской ОГА Голик 01

"На этих фото - лучшая Детская Больница Украины, построенная нами с нуля. Больница Матери и Ребенка имени Руднева в Днепре. Ее Хирургический корпус. Соседний с ней ее Педиатрический корпус тоже построен нами чуть больше года назад. 7 этажей. 6 вверх. 1 вниз. Несколько тысяч квадратных метров, напоминающих внутри комфортный детский садик и классную гостиницу, а не больницу", - написал чиновник.

В Днепре построена новая Больница матери и ребенка имени Руднева, - советник главы Днепропетровской ОГА Голик 02
В Днепре построена новая Больница матери и ребенка имени Руднева, - советник главы Днепропетровской ОГА Голик 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голик о работе Днепропетровской ОГА за 2018 год: 500 дорог, 53 детских садика, 30 школ

В Днепре построена новая Больница матери и ребенка имени Руднева, - советник главы Днепропетровской ОГА Голик 04В Днепре построена новая Больница матери и ребенка имени Руднева, - советник главы Днепропетровской ОГА Голик 05
В Днепре построена новая Больница матери и ребенка имени Руднева, - советник главы Днепропетровской ОГА Голик 06

Он также перечислил многочисленные особенности новой больницы, которые сделают лечение детей более комфортным: 

Смотрите: Днепропетровская ОГА превратила старую школу в Покрове в современное образовательное пространство, - Голик. ФОТОрепортаж

"Обычная "кровать" в приемном отделении. На пульте управления. Максимально нафаршированные операционные, напоминающие космическую станцию. Дубляж табличек шрифтом Брайля. Светящиеся во тьме таблички. Комфортные шкафчики перед бассейном. Его специальное вечернее освещение. Идеально подобранные под стиль стен жалюзи. Отдельные специальные палаты для детей с особыми потребностями. Столики для еды в каждой палате для каждой кровати. Идеальная чистота и идеальное расположение систем во вспомогательных помещениях. Подъемники на входах в школу, включая подъемник, рассчитанный на подъем каталки".

В Днепре построена новая Больница матери и ребенка имени Руднева, - советник главы Днепропетровской ОГА Голик 07
В Днепре построена новая Больница матери и ребенка имени Руднева, - советник главы Днепропетровской ОГА Голик 08
В Днепре построена новая Больница матери и ребенка имени Руднева, - советник главы Днепропетровской ОГА Голик 09
В Днепре построена новая Больница матери и ребенка имени Руднева, - советник главы Днепропетровской ОГА Голик 10

Смотрите: Днепропетровская ОГА создала новое образовательное пространство в Магдалиновской школе, - Голик

"В этом году мы совместно с Горсоветом Днепра, начнем реконструкцию 5-й детской больницы в Днепре. Спасибо всем налогоплательщикам Днепропетровской области. Все, что мы строим - это уплаченные вами налоги и децентрализация", - сообщил Голик.

Источник: https://censor.net.ua/p3108170
 
   
 Топ комментарии
 
И чтобы настало время,чтобы это не удивляло,а стало нормой в Украине..
Слава Украине!
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Зубажиння говорите, да йулелюмпен?
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умеют
и нихто кадилом не машет
завидую днепрянам, по хорошему
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Зубажиння говорите, да йулелюмпен?
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тебе, убогое, баба еще не сниться???
тыж еще жопу сам не мог вытереть, когда она премьерствовала
жывот болит? развижался
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И чтобы настало время,чтобы это не удивляло,а стало нормой в Украине..
Слава Украине!
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умеют
и нихто кадилом не машет
завидую днепрянам, по хорошему
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Ну вот, наконец то хорошая новость!
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Украина меняется....только воры-популисты, которые за свою жизнь кроме воровства и договорняков с хуйлом ничего не сделали, кричат о зубажинни, тарифном гинациде и пр. бреде....обещают снизить цену на газ😂
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просто потрібно бути Українцем. і як надалі тікати від росії. а владу потрібно їба...ть.
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Йулелюмпен, это результат децентрализации, которая является одной из реформ.
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пока еще без деток (пусть там будет их всегда поменьше)...
но если будут.. пусть им там не будет страшно и пусть им там помогут...всем...
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Мабуть ця лікарня буде для тих хто рівніший за всіх.
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Что ты несешь, полудурок?
Это обычная детская больница.
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За полудурка потрапляєш до чорного списку, троляка з Брайтон Біч.
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не включай свій дристомьот. для найрівніших- феофанія , і ти це підтримуєш нажаль. це тобі мої 5 копійок.
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копилка???
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с пятаком и покрученным хвостом????
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Я тоже не уверен, что эта больница для всех, уж чересчур она шикарная.
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Феофанія в Києві. Вважаєш що в Дніпрі нема найрівніших? Егеж.
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А Феофанию вроде закрыли, нехватает врачей.
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ну я ж в своїх рідних Черкасах не знаю звідкіля ви. а наші слуги бажають лікуватися за кордоном, а їх помічники в феофанії. короче- голосуй і далі за бидло.
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Тільки так важко, коли дітки хворіють.
Як вже доведеться потрапити в лікарню, то перебуватимуть у гарних умовах.
Усім - здоров*я !
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стабільно пані. комент ніякий. як і завжди.
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Наверное эта больница для детей олигархов, простые туда не попадт.
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нет, это больница для пришельцев, землян туда не пустят, не достойны.)) вот ты дурачок, сочувствую.
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він не встиг - до Пінчука в Давос поїхав ..))
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отличная работа отличной команды. надеюсь люди научатся ценить дела а не обещания. п.с. и как-то ни одного кирпича на газу не видно, зубожиння))
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Прекрасная новость! понятно что если копнуть поглубже то и с этим проектом будет все неидеально...ну тут время такое.,Как все таки важно делать классные больницы хоть иногда, хоть только в Днепре, хоть пока только детскую.., спасибо Днепру и области - вы сегодня просто дали Надежду. Да это может пафосно звучит, но это новость надежда, что в нашей уставшей и обманутой стране когда то наладится нормальная человеческая жизнь.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ Днепре построена новая Больница матери и ребенка имени Руднева, - советник главы Днепропетровской ОГА Голик. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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