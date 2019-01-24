 Памятник Суворову перед Киевским военным лицеем им. Богуна демонтирован, - Вятрович. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил глава Института нацпамяти Владимир Вятрович, передает Цензор.НЕТ.

"Суворов - на выход. Деколонизация на марше", - подписал Вятрович фото демотажа памятника российскому полководцу.

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"Историческая ротация: сейчас в Киеве в наконец-то демонтировали памятник Суворова и открыли мемориальную табличку Донцову", - добавил он позже.







Ранее памятник Суворову на территории лицея закрыли баннером-декорацией с изображением Ивана Богуна. Александр Суворов - известный российский полководец. Был организатором подавления Колиивщины на Правобережной Украине, а также восстания Костюшко.