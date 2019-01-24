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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Памятник Суворову перед Киевским военным лицеем им. Богуна демонтирован, - Вятрович. ФОТО

Памятник российскому полководцу Александру Суворову демонтировали со двора Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил глава Института нацпамяти Владимир Вятрович, передает Цензор.НЕТ.

"Суворов - на выход. Деколонизация на марше", - подписал Вятрович фото демотажа памятника российскому полководцу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: По инициативе Героя Украины Гордийчука памятник Суворову перед Киевским военным лицеем им. Богуна будет демонтирован, - Кириленко. ФОТО

"Историческая ротация: сейчас в Киеве в наконец-то демонтировали памятник Суворова и открыли мемориальную табличку Донцову", - добавил он позже.

Памятник Суворову перед Киевским военным лицеем им. Богуна демонтирован, - Вятрович 01
Памятник Суворову перед Киевским военным лицеем им. Богуна демонтирован, - Вятрович 02
Памятник Суворову перед Киевским военным лицеем им. Богуна демонтирован, - Вятрович 03

Ранее памятник Суворову на территории лицея закрыли баннером-декорацией с изображением Ивана Богуна. Александр Суворов - известный российский полководец. Был организатором подавления Колиивщины на Правобережной Украине, а также восстания Костюшко.

Источник: https://censor.net.ua/p3108117
 
   
 Топ комментарии
 
Не расточительствуй! Пусть выкупают.
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У страны в которой не было великого прошлого,не будет и великого будущего
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так и есть,пидоРАШКЕ нечем гордиться!
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Вони нехай пишаються ким хочуть - але у себе.
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Суворов - Сувор он ордынец! В России почти нет славян, половина россиян якобы русских ( москалей -московитов ) -это генетические угро - финны вторая половина татары ( ДНК). «В XVIII веке правители не славянской России - орды скроили нынешнюю этнографическую карту, скроили по-своему, как хотели: целые кацапские губернии записали в "славянство". Так лапотная орда Россия и стала такой, о которой кипчак из тухума предок рода Тургеневых мурза Лев Турген, сказал: "На тысячи верст кругом Россия". Тогда, в XVIII веке - всего-то двести лет назад - жители Тамбовской, Тульской, Орловской, Рязанской, Брянской, Воронежской, Саратовской... и других областей назывались "татарами". Это же бывшее население северных улусов Золотой Орды.
Смотрим "Русская родословная книга" Тюрки: Юшковы, СУВОРОВЫ !, Ушаковы, Апраксины, Давыдовы, Юсуповы, Аракчеевы, Кутузовы, Бибиковы, Чириковы... Чириковы, вышли из рода хана Берке, брата Батыя. Поливановы, Кочубеи, Козаковы, Копыловы, Аксаковы, Мусины-Пушкины, Огарковы. Учённые Менделеев, Мечников, Павлов и Тимирязев, исследователей Севера Челюскина и Чирикова..... В литературе - это Достоевский, Тургенев, Языков, Булгаков, Куприн... В области искусства - балерины Анна Павлова, Галина Уланова, Ольга Спесивцева, Рудольф Нуриев, а также композиторы Скрябин и Танеев. Все - все они замаскировались под якобы россиян но они не славяне русичи а ордынцы татарского происхождения».
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500 русских фамилий булгаро-татарского происхождения. Сайт
из Кацапий -

http://kitap.net.ru/halikov5.php
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А давайте посмотрим на жителей территории "украина": итак, в 1241 г. полностью вырезан Киев. Киевской Руси не стало, большинство живущих "переехало" на тот свет, еще в Кафу и незначительная - на север, к московским князям. еще часть на Литовское княжество(не путать с лабусами и прочими шпротами). пару сотен лет по территории б. К.Р туда-суда бродили татары за ясыком и данью к московитам, попутно дорезая уцелевшие городки и перетрахивая всех баб. После окончания т.н. "монгольского ига" территория снова заселяется : выходцами с севера т севера запада (славяне), с запада- румыны, мадьяры, с юга -татары, кипчаки, греки. и вопрос теперь тебе СС- кто же у нас эти мешканци территории "украина" по нац составу? неужто русичи и прочие арийцы? так что не надо болтать, меряться черепами -все вы тут ордынцы. а украинцы -в большей степени.
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Если лицей им. Богуна - так может его памятник следует поставить? При чём тут Донцов?
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Донцов это русский националист с украинским уклоном.Типа дидуся Панаса,в вышиванке,но еврей.
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Только при том, что оба события в один день (но в разных местах Киева)
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Новость написана по дебильному. Я так понял, что на месте снятого памятника открыли табличку!
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На месте снятого Суворова вроде планируют Богуна, но я не представляю себе Богуна без коня, а для коня на пьедестале места не хватит. Так что будем посмотреть. Хорошо пока,что хенералиссимуса сковырнули, а то он там как пришейкобылехвост.
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фигляр и палач. подарить его полякам, чтобы в варшаве напротив посольства путлера его за ноги бы повесили.
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как бы такой же и в Одессе снять вместе с маринеско.......
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В мене відсутня будь-яка позиція щодо Суворова. Мені до нього байдуже. Якщо цей монумент є якоюсь художньою цінністю, то це не зовсім добре. Але істиною є те, що всім догодити неможливо. В Україні комусь Бандера герой, комусь злоджій. Комусь путін ворог, комусь визволитель. Важлива позиція державних інтересів. А вона така: Бандера - герой, путін - злодій, Суворов...??????
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Суворов А.В. -
швед (предки заехали на Московию в 1622 году), мать армянка (Мануква), личный
секретарь - Фридрих Антинг написал биографию шведа в 3-х томах на немецком.
Швед-армянин принял активное участие в подавление польского восстания (его
казаки разъезжали по Варшаве с младенцами, наколотыми на пики) и восстания
Пугачева - воевал с народом; далее по Альпам от Массены бегал…. Швед-армянин
был масоном высокого уровня посвящения -
это к вечной на роССии теме, что роССией правят жидо-массоны... …. Швед-армянин
был знатным барином, есть его письма с просьбой купить девок от 14 до 18 лет в
какой-то губерне, бо там воны булы дешевше...
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Закопать этот памятник на границе с мацковией по грудь в виде надолба на танкоопасном направлении как и все истуканы членина . креативно и полезно
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Суворова масковиты защищают прежде всего потому что тот был заднеприводным.
Женился по нужде, пытаясь скрыть свои наклонности. Жена вскоре всё поняла, когда он к ней даже не притронулся ни в брачную ночь ни потом. Знала она как к Суворову в шатер каждый день водили новых молоденьких румяных солдатиков.
Знала она и что об этом шушукается все общество. Факт! И в конце концов не выдержала позора и потребовала развода. И это в то время. Неслыханный шаг
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПамятник Суворову перед Киевским военным лицеем им. Богуна демонтирован, - Вятрович. ФОТО
 
 
 
 
 
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