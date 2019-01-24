 Памятник Суворову перед Киевским военным лицеем им. Богуна демонтирован, - Вятрович. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил глава Института нацпамяти Владимир Вятрович, передает Цензор.НЕТ.
"Суворов - на выход. Деколонизация на марше", - подписал Вятрович фото демотажа памятника российскому полководцу.
"Историческая ротация: сейчас в Киеве в наконец-то демонтировали памятник Суворова и открыли мемориальную табличку Донцову", - добавил он позже.
Ранее памятник Суворову на территории лицея закрыли баннером-декорацией с изображением Ивана Богуна. Александр Суворов - известный российский полководец. Был организатором подавления Колиивщины на Правобережной Украине, а также восстания Костюшко.
Смотрим "Русская родословная книга" Тюрки: Юшковы, СУВОРОВЫ !, Ушаковы, Апраксины, Давыдовы, Юсуповы, Аракчеевы, Кутузовы, Бибиковы, Чириковы... Чириковы, вышли из рода хана Берке, брата Батыя. Поливановы, Кочубеи, Козаковы, Копыловы, Аксаковы, Мусины-Пушкины, Огарковы. Учённые Менделеев, Мечников, Павлов и Тимирязев, исследователей Севера Челюскина и Чирикова..... В литературе - это Достоевский, Тургенев, Языков, Булгаков, Куприн... В области искусства - балерины Анна Павлова, Галина Уланова, Ольга Спесивцева, Рудольф Нуриев, а также композиторы Скрябин и Танеев. Все - все они замаскировались под якобы россиян но они не славяне русичи а ордынцы татарского происхождения».
из Кацапий -
http://kitap.net.ru/halikov5.php
швед (предки заехали на Московию в 1622 году), мать армянка (Мануква), личный
секретарь - Фридрих Антинг написал биографию шведа в 3-х томах на немецком.
Швед-армянин принял активное участие в подавление польского восстания (его
казаки разъезжали по Варшаве с младенцами, наколотыми на пики) и восстания
Пугачева - воевал с народом; далее по Альпам от Массены бегал…. Швед-армянин
был масоном высокого уровня посвящения -
это к вечной на роССии теме, что роССией правят жидо-массоны... …. Швед-армянин
был знатным барином, есть его письма с просьбой купить девок от 14 до 18 лет в
какой-то губерне, бо там воны булы дешевше...
Женился по нужде, пытаясь скрыть свои наклонности. Жена вскоре всё поняла, когда он к ней даже не притронулся ни в брачную ночь ни потом. Знала она как к Суворову в шатер каждый день водили новых молоденьких румяных солдатиков.
Знала она и что об этом шушукается все общество. Факт! И в конце концов не выдержала позора и потребовала развода. И это в то время. Неслыханный шаг