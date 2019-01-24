 "Те четыре гроба и 80-летний дедушка, который хоронил всю свою семью, не прощу никогда", - волонтер Однорог об обстреле Мариуполя наемниками РФ 24 января 2015 года. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала волонтер из Мариуполя Галина Однорог, которая оказалась на месте событий в первые часы после обстрела микрорайона Восточный в Мариуполе, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь 24.01 2015 !!! Помним! Не простим никогда! В первый час после обстрела "ГРАДов" рашистскими оккупантами уже была на Восточном. Боль. Отчаяние. Страх. И тишина, страшная тишина. Люды все вышли на улицу, ходят тихо, ищут среди погибших родных и знакомых", - вспоминает волонтер.

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"Сразу в больницу, там уже наши военные волонтеры, списки самых необходимых лекарств. Срочно. Телефон разрывается, звонки со всей страны. Нет времени. Первый бус с медикаментами уже вечером выехал на Мариуполь. Все срочно, спасибо Наталье Воронковой , Анна Майбороде, Оксане Корчинской", - добавила она.

"Затем звонок. Никогда не забуду: "Здравствуйте, вы же волонтер, мне дали ваш номер. Я впервые в такой ситуации, у меня погибла сестра с мужем, ее дочка и внук. Они поехали дедушку кормить и снаряд попал в машину. Чем вы можете помочь?" Потом еще много звонков, помогали в организации похорон, но те четыре гроба и 80-летний дедушка, который хоронил всю свою семью. Не прощу никогда", - вспоминает Однорог.

"Далее помощь всем, кто пострадал, палатки, обеды, пленка на окна. Без звонков, все волонтеры просто в свое свободное время ехали на "Восточный" и помогали", - констатировала она.

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"Никогда мы не будем братьями

Ни по родине , ни по матери

Духа нет у вас быть свободными -

Нам не стать с вами даже сводными," - завершила свой пост волонтер.









