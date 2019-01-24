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 Общество, Фоторепортаж
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 "Те четыре гроба и 80-летний дедушка, который хоронил всю свою семью, не прощу никогда", - волонтер Однорог об обстреле Мариуполя наемниками РФ 24 января 2015 года. ФОТОрепортаж

Обстрел микрорайона Восточный в Мариуполе наемниками РФ в январе 2015 года невозможно простить. Внимание, новость содержит кадры насилия, нерекомендованные к просмотру детям, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала волонтер из Мариуполя Галина Однорог, которая оказалась на месте событий в первые часы после обстрела микрорайона Восточный в Мариуполе, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь 24.01 2015 !!! Помним! Не простим никогда! В первый час после обстрела "ГРАДов" рашистскими оккупантами уже была на Восточном. Боль. Отчаяние. Страх. И тишина, страшная тишина. Люды все вышли на улицу, ходят тихо, ищут среди погибших родных и знакомых", - вспоминает волонтер.

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"Сразу в больницу, там уже наши военные волонтеры, списки самых необходимых лекарств. Срочно. Телефон разрывается, звонки со всей страны. Нет времени. Первый бус с медикаментами уже вечером выехал на Мариуполь. Все срочно, спасибо Наталье Воронковой , Анна Майбороде, Оксане Корчинской", - добавила она.

"Затем звонок. Никогда не забуду: "Здравствуйте, вы же волонтер, мне дали ваш номер. Я впервые в такой ситуации, у меня погибла сестра с мужем, ее дочка и внук. Они поехали дедушку кормить и снаряд попал в машину. Чем вы можете помочь?" Потом еще много звонков, помогали в организации похорон, но те четыре гроба и 80-летний дедушка, который хоронил всю свою семью. Не прощу никогда", - вспоминает Однорог.

"Далее помощь всем, кто пострадал, палатки, обеды, пленка на окна. Без звонков, все волонтеры просто в свое свободное время ехали на "Восточный" и помогали", - констатировала она.

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"Никогда мы не будем братьями
Ни по родине , ни по матери
Духа нет у вас быть свободными -
Нам не стать с вами даже сводными," - завершила свой пост волонтер.

Те четыре гроба и 80-летний дедушка, который хоронил всю свою семью, не прощу никогда, - волонтер Однорог об обстреле Мариуполя наемниками РФ 24 января 2015 года 01
Те четыре гроба и 80-летний дедушка, который хоронил всю свою семью, не прощу никогда, - волонтер Однорог об обстреле Мариуполя наемниками РФ 24 января 2015 года 02
Те четыре гроба и 80-летний дедушка, который хоронил всю свою семью, не прощу никогда, - волонтер Однорог об обстреле Мариуполя наемниками РФ 24 января 2015 года 03
Те четыре гроба и 80-летний дедушка, который хоронил всю свою семью, не прощу никогда, - волонтер Однорог об обстреле Мариуполя наемниками РФ 24 января 2015 года 04
Те четыре гроба и 80-летний дедушка, который хоронил всю свою семью, не прощу никогда, - волонтер Однорог об обстреле Мариуполя наемниками РФ 24 января 2015 года 05

Источник: https://censor.net.ua/p3108114
 
   
 Топ комментарии
 
Вони (парашенці, москалі) будуть прокляті навіки......
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И тот кто их приветствовал в Донецке с цветами на площади с власовскими лентами.
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Вони (парашенці, москалі) будуть прокляті навіки......
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И тот кто их приветствовал в Донецке с цветами на площади с власовскими лентами.
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Та таких и в Марике было и есть предостаточно. Корректировщик тоже, как оказалось, был из местных ментов.
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В Мариуполе думаешь ненавидеть их стали? Просто не вспоминают, там же "свои освобождали"
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Цікаво, що нам розповідатимуть по тєліку після виборів.
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Або ж те що мені сьогодні агітатор від Юльки в місті розповідав- що Порошенко з метою наживи на війні посварив братні народи.
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)))
Сто процентов.
Об этом путинская пропаганда уже несколько лет талдычит.
Это одно из условий мирных переговоров,кроме сдачи Крыма.
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Фашистская россия.
россияне - это фашисты.
фашисты должны быть уничтожены.
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Ты сам себе не воняешь совком? Высераешь совковые недоштампы, как Ривлин в Раде.
Еще и кретины плюсуют. Для вас, совки, Харьков в 43-м "асвабадили ат фащистафф". И нихера что при "фащистах" подохло на порядки мень быдла, чем при "асфабадителях". ТЬХУ!!!!!
мрази совковые, сами не живут и другим не дают.
хфащист мля!
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Хто там перший домовлятися про мир хоч з чортом лисим?
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Закройте комментарии.Они здесь не нужны.
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Согласен.
Все уже поняли кто такие россияне и что такое Фашистская россия.
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Шо скажите касапские зрадоботы, хотите такое по всей Украине? Смотрите, потом можете и не добежать к границы недоросии!
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Ты ошибаешься, касапские бывают только порохоботы. А я, "зрадобот", не хочу, чтобы Барыга, допустивший такое, и дальше находился у власти.
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А МАРІУПОЛЬСКА ВАТА І ДОСІ ВЕРЕЩІТЬ ШО "то обстрілювали нацики".І головне що ці виблядки прокацапські бачили з якого напрямку все летіло,читали звіт ОБСЕ але все одно мразота за покликанням бреше і плюе гівном.
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Когда нибудь всё зло что принесли кацапы миру вернётся им сполна. И грады будут долбить по Москве и Кремлю, и гореть будет Кремль ярким пламенем... Аминь
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Какая гражданская война ??? Война с парашей идет ! В спам-скот.
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припиним. Як знищимо усю кацапню, від Хуйла до останьої дитини - так і припиним, неодмінно. Ви смертельно небезпечні дебіли.
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На лицо снижение умственных способностей у троллей на зарплате. Пару лет назад здесь контингент был поумнее.
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Мало платят, кризис. Те кто был умнее разбежались.
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естественный отбор: зубастые сожрали головастых "Ті чотири труни і 80-річний дідусь, який ховав усю свою сім'ю, не пробачу ніколи", - волонтерка Однорог про обстріл Маріуполя найманцями РФ 24 січня 2015 року - Цензор.НЕТ 4754
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какие наемники уже установлено поименно кто из кадровых военных рфосрана там был
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А для барыги это торговые партнеры. Когда Семенченко с Парасюком останавливали составы идущие в ЛуганДон порошенко на них банду Голубана с автоматами натравил.
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Гражданка Абдурашитова просила Путина прийти . Путин пришёл и убил гражданку Абдурашитову . Мгновенная карма . А если честно , сижу и слёзы тру , печаль и скорбь , за что ?
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Одно из важнейших требований и условий мира, что Путин поставит Юлю президентом.
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Не надривайтесь біля 70 % маріупольців думають,що це Україна. Повністю ватне місто.
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я знову ж, в 2540-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Рада Громадської Безпеки 4 ч. · Сьогодні, 24 січня 2019 р. український суд визнав Януковича винним за статтею «Державна зрада». Також сторона обвинувачення довела, що "легітимний" сприяв Росії у веденні агресивної війни проти України. Біглого зрадника засуджено заочно, до ув'язнення строком 13 років.Сьогодні, 24 січня, кримському татарину Решату Аметову могло б виповнитися 44 роки. Навесні 2014-го чоловік був підданий тортурам та вбитий - за позицію справжнього громадянина України. За вірність. За словами віце-президента Всесвітнього конгресу кримських татар Ленура Іслямова, «росіяни йому вийняли хребет, відрізали статеві органи, викололи очі». Тільки 15 березня 2014 року тіло Аметова було знайдено. Востаннє рідні бачили Решата, коли він йшов до військкомату записатись до лав добровольців, щоб захищати українську землю.24 січня 2015 року російські гібридні сили з окупованої частини Донецької області обстріляли з ракетних систем залпового вогню «Град» східні околиці Маріуполя. Внаслідок обстрілу загинули 30 жителів міста, в тому числі діти, а 118 людей були поранені. Пошкоджені були 79 великих об'єктів, з них 22 багатоповерхівки та 37 приватних будинків; загалом повністю або частково були зруйновані чи пошкоджені понад 200 будівель. В травні 2018 р. Міжнародна група розслідувачів Bellingcat оприлюднила своє дослідження, в якому встановила особи російських офіцерів, причетних до артилерійського обстрілу Маріуполя. Це начальник ракетних військ і артилерії Південного військового округу ЗС РФ генерал-майор Степан Ярощук. У тимчасово окупованому Донецьку обстрілом керував полковник ЗС РФ Олександр Цаплюк із позивним "Горець". Координацію дій російських реактивних дивізіонів здійснював підполковник ЗС РФ Максим Власов з позивним "Югра".https://www.bellingcat.com/…/russian-officers-and-militant…/ ,
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Росія присутня тут у вигляді російської мови і російської церкви. В Україні нема діалектів російської мови. В Україні нема закладів, які досліджують цю мову. Заперечувати важливість гуманітарної сфери, де сьогодні панує російська, означає зводити себе до худоби, яка немає гуманітарної сфери. Тому поки має місце шизофренія і гібридність російськомовних українців, жодного розвитку годі уявити, лише зсування у яму.
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Память крови, страшная память,пускай даже не надеются, что россиян украинцы простят и забудь все.
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Те четыре гроба и 80-летний дедушка, который хоронил всю свою семью, не прощу никогда", - волонтер Однорог об обстреле Мариуполя наемниками РФ 24 января 2015 года. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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