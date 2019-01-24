 Сотрудникам одной из шахт в оккупированном Донецке перечислили по 4 и 6 рублей в качестве зарплаты. ФОТО

Об этом шахтеры пишут в социальных сетях, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Остров.

"Донецк, шахта "Щегловская-Глубокая", людям перевели по 4 (ЧЕТЫРЕ БЛ#ТЬ!) и 6 рублей (РУБЛЕЙ, НЕ ТЫСЯЧ) зарплаты… Вот эти переводы и есть показатель жизни и зарплат в республике", - написал автор одного из постов.

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Люди делятся в соцсетях скринами зачислений, самое большое поступление средств было у одного из работников данной шахты, которому дважды перечислили по 12 рублей.

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