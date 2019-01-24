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 Сотрудникам одной из шахт в оккупированном Донецке перечислили по 4 и 6 рублей в качестве зарплаты. ФОТО

Сотрудникам шахты "Щегловская-Глубокая" в оккупированном Донецке перечислили по 4 и 6 рублей в качестве зарплаты.

Об этом шахтеры пишут в социальных сетях, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Остров.

Сотрудникам одной из шахт в оккупированном Донецке перечислили по 4 и 6 рублей в качестве зарплаты 01

"Донецк, шахта "Щегловская-Глубокая", людям перевели по 4 (ЧЕТЫРЕ БЛ#ТЬ!) и 6 рублей (РУБЛЕЙ, НЕ ТЫСЯЧ) зарплаты… Вот эти переводы и есть показатель жизни и зарплат в республике", - написал автор одного из постов.

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Сотрудникам одной из шахт в оккупированном Донецке перечислили по 4 и 6 рублей в качестве зарплаты 02

Люди делятся в соцсетях скринами зачислений, самое большое поступление средств было у одного из работников данной шахты, которому дважды перечислили по 12 рублей.

Сотрудникам одной из шахт в оккупированном Донецке перечислили по 4 и 6 рублей в качестве зарплаты 03

Также читайте: Скорые на оккупированном Донбассе выезжают только по разрешению российских военных, - разведка Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/p3108112
 
   
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блін, нам так не жити. оце вони жируюють! ну звісно ж - тепер Україну не годують!
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Народ скоро восстанет и позовет путина.
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Вранье, некоторым по 11 руб. А одному шахтеру повезло- перечислили 2 раза по 11 руб, итого 22 руб. Донецкий форум гудит.
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ну и что? моей матери добавили 6гр, за 39 лет стажа и она стала получать 2058гр
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Это не добавка, это зарплата) есть различие в этих понятиях
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это циничная насмешка и уверен - сжелано специально, чтоб еще больше возненавидели
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Новость про зарплату шахтерам в дыныры. 6 рублей это сильнл, ваша мама может только завидовать. Ждете руского мира?
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По сравнению с Дамбасом, она - миллионерша
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У Ян Яныча трудности перевода. Не может отличит добавку к ЗП от самой ЗП.
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че не смеётесь? не смешно? не поняли? Это расея!!!!!!!!!
кушайте не обляпайтесь
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Зато нет биндеравцев, гаварим парусски, живем па масковскаму времени...
А зарплата то таке...
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Одному бублик,другому дырка от бублика. Это и есть даунбасская республика... Сотрудникам одной из шахт в оккупированном Донецке перечислили по 4 и 6 рублей в качестве зарплаты - Цензор.НЕТ 3337 майже цитата В.Маяковського
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- Рубль у вас удержан за халатное отношение к делу. Не понимаешь по-хорошему - будем бить тебя рублём. (с) Мы из джаза
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Это украинские гостарбайтеры стоят за российским гражданством
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нет ватка,єто некроманті рузькЄмира поклоняються страшнім мощам,работая на сатанинские ритуалі...
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На счет пенсий не правда - платят. Уже довольно долго выплачивают день-в-день.
Год назад даже минималку сровняли с украинской. После того, больше повышений конечно не было, но и цены тут росли не так быстро. Пока во всяком случае не сильно росли, но теперь же есть новые российские налоги, которые российские цены не оставят без внимания.
Если нужна телефонная связь с внешним миром, то есть Водафон. Для внутренних потребителей вполне хватает пеникса, причем его 3ж работает вполне прилично, поэтому Вайбер например или Скайп, позволяют внешних абонентов не только слышать, но и видеть.
В общем, как и положено в пропаганде - слухи о смерти дыныры или эрэфии, так же сильно преувеличены, как и о смерти Украины.
Для молодежи перспектив конечно ноль практически, поэтому в конечном итоге и великим державам дэнэрэ и лэнэрэ в перспективе жопа. Но пока сюда вливают из российского бюджета, совкодрочеры-бюджетники конечно будут топить за "свободу, независимость, и родную гавань" и против "киевской хунты, 37-ми видов геев и зооборделей" ...
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Погано, краще би вони подовше пожили окремо.
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Если будет "чем подольше", то значит навсегда. Уже сейчас те дети которые родились в начале века, считай потеряны. Чем дальше, тем больше население этой территории будет отдалятся от всего украинского. Многие говорят "ну и нахрен они нужны, отгородиться колючкой и минными полями и пусть как хотят". Так вот пусть пойдут и тоже самое скажут на могилах тех, кого уже ни какое отгораживание назад не вернет и их детям пусть объяснят, что без отцов они остались для того, чтобы там забор поставить и забыть ...
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Те что погибли ,те погибли за то что бы эти твари не прошли дальше в глубь Украины. А так конечно проволку и забор и нах они нам надо.
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Ну вот и сходи к их детям и объясни какого хера ты до сих пор еще ни метра забора не построил, хотя уже 5 лет как гибнут те, кому в принципе, в их Львове или Ужгороде, без разницы где протянуть проволоку, возле Донецка, Горловки, Дебальцево и т.д. или вдоль границ Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. Пойди к детям тех кто еще живой и объясни им, что их отцам нужно еще немножко поумирать, а то тебе пока некогда лопату наточить, чтобы пойти столбы для колючки закопать.
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Ну так "РУБЛЄЙ", а не ненависних "біндєрскіх грівєнь"! Гуляй, рванина! Сотрудникам одной из шахт в оккупированном Донецке перечислили по 4 и 6 рублей в качестве зарплаты - Цензор.НЕТ 8070
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там наверное и осталось 4 - 6 шахтёров ..
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дважды перечислили по 12 рублей.


Олигарх, однако
Источник: https://censor.net.ua/p3108112
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кармільці наслаждаюца жізню бєз бєндер
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Они ещё не решили - без бИндер, бЕндер, бЭндер.... это ж не по их части. Радуюсь за кормильцев
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ну вони ж верещали "хватіть карміть Україну , не будем гейропу карміть"...
думки матеріальні)))тепер точно не будуть))))самим навряд чи хватить...ну зато НАТО не нападєт)
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А в Украине щас ужин, макароны дают.
Працівникам однієї з шахт в окупованому Донецьку перерахували по 4 і 6 рублів зарплати - Цензор.НЕТ 4287
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Ну прям макроны, у нас все, как положено в Украине)))


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А по центру, Працівникам однієї з шахт в окупованому Донецьку перерахували по 4 і 6 рублів зарплати - Цензор.НЕТ 5692 я так понимаю "Снегири с укропом"
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І варенички з дзьобиками...смакота. ЗІ Усі ви провокатори - зараз приїду додому і нахитну. За Віктора Хведоровича і його новий статус. Працівникам однієї з шахт в окупованому Донецьку перерахували по 4 і 6 рублів зарплати - Цензор.НЕТ 6256
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Чогось навіяло Працівникам однієї з шахт в окупованому Донецьку перерахували по 4 і 6 рублів зарплати - Цензор.НЕТ 7586

Як романтично пахне ковбаса
І помідори в банцi зашарiлись.
А в пляшечцi, так тихо як роса,
Горiлочка домашня причаїлась.
I сало нiжно зваблює тiльцем,
I хлiб наставив загорiлу спину…
Якщо ж ти млiєш, слухаючи це,
Чому ж ти, бл#ть, не любиш Україну?!
Олександр Бойчук, 2005-
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не понял.
им что, это не понравилось?
дауны кацапцкие, не хлебом единым, так сказать.... привыкайте, грязные кацапа-дауннецкие дегенераты.
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счета 2625.....
Карточные счета плана счетов НБУ
Гордые дыровцы напечатали паспорта Дыры
Грамоты ДыРы
Печати и удостоверения ДыРы

а план счетов не осилили Працівникам однієї з шахт в окупованому Донецьку перерахували по 4 і 6 рублів зарплати - Цензор.НЕТ 1130
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план счетов НБУ (нац банка Украины)
2600 - тек счет юрика
2620 - тек счет физика
2625 - карточный счет физика
и тд и тп
План рахунків бухгалтерського обліку банків України
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Ну хоть комиссию не сняли, а так да, жить можно.
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Просто напечатали купюры по четыре и по шесть рублей. Получайте без сдачи.
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Нерентабильную продукцию выдают шахтёры, вот и не платят. Рынок! Вот если бы выдавали на гора окаменивших ихтамнетов...
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- На вот, возьми.
- Эээ, это много. Могу нажраться.
- Бери, меньше нет.
- Придётся нажраться.

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Это СМС-уведомления. Показывают зачисления и списания. В некоторых магазинах есть безнал по картам Працівникам однієї з шахт в окупованому Донецьку перерахували по 4 і 6 рублів зарплати - Цензор.НЕТ 4665
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Та що тут дивуватись,уряд Гросьмманна підняв пенсії на 16грн😂
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Это не увеличение зарплаты
Это ВСЯ ДЫРОВСКАЯ зарплата
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Они же хотели в сесесер,вот и дождались.Шесть рубликов аванса были хорошие денежки,на неделю.Завидую!Цельная бутылка водки и парочка плавленных сырков.
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Купюрами по 4 рупля і по 6 руплєй? Невже такі друкують в дирі?
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Такой херни на Донбассе при Бандере не было!
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Та їх там зовсім розбалували! Набагато сильніше, ніж Галю.
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ето же хто такая падлища такую суммищу казлам сыпанула?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСотрудникам одной из шахт в оккупированном Донецке перечислили по 4 и 6 рублей в качестве зарплаты. ФОТО
 
 
 
 
 
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