 Сотрудникам одной из шахт в оккупированном Донецке перечислили по 4 и 6 рублей в качестве зарплаты. ФОТО

Об этом шахтеры пишут в социальных сетях, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Остров.
"Донецк, шахта "Щегловская-Глубокая", людям перевели по 4 (ЧЕТЫРЕ БЛ#ТЬ!) и 6 рублей (РУБЛЕЙ, НЕ ТЫСЯЧ) зарплаты… Вот эти переводы и есть показатель жизни и зарплат в республике", - написал автор одного из постов.
Люди делятся в соцсетях скринами зачислений, самое большое поступление средств было у одного из работников данной шахты, которому дважды перечислили по 12 рублей.
кушайте не обляпайтесь
А зарплата то таке...
Год назад даже минималку сровняли с украинской. После того, больше повышений конечно не было, но и цены тут росли не так быстро. Пока во всяком случае не сильно росли, но теперь же есть новые российские налоги, которые российские цены не оставят без внимания.
Если нужна телефонная связь с внешним миром, то есть Водафон. Для внутренних потребителей вполне хватает пеникса, причем его 3ж работает вполне прилично, поэтому Вайбер например или Скайп, позволяют внешних абонентов не только слышать, но и видеть.
В общем, как и положено в пропаганде - слухи о смерти дыныры или эрэфии, так же сильно преувеличены, как и о смерти Украины.
Для молодежи перспектив конечно ноль практически, поэтому в конечном итоге и великим державам дэнэрэ и лэнэрэ в перспективе жопа. Но пока сюда вливают из российского бюджета, совкодрочеры-бюджетники конечно будут топить за "свободу, независимость, и родную гавань" и против "киевской хунты, 37-ми видов геев и зооборделей" ...
Олигарх, однако
Источник: https://censor.net.ua/p3108112
думки матеріальні)))тепер точно не будуть))))самим навряд чи хватить...ну зато НАТО не нападєт)
Як романтично пахне ковбаса
І помідори в банцi зашарiлись.
А в пляшечцi, так тихо як роса,
Горiлочка домашня причаїлась.
I сало нiжно зваблює тiльцем,
I хлiб наставив загорiлу спину…
Якщо ж ти млiєш, слухаючи це,
Чому ж ти, бл#ть, не любиш Україну?!
Олександр Бойчук, 2005-
им что, это не понравилось?
дауны кацапцкие, не хлебом единым, так сказать.... привыкайте, грязные кацапа-дауннецкие дегенераты.
Карточные счета плана счетов НБУ
Гордые дыровцы напечатали паспорта Дыры
Грамоты ДыРы
Печати и удостоверения ДыРы
а план счетов не осилили
2600 - тек счет юрика
2620 - тек счет физика
2625 - карточный счет физика
и тд и тп
План рахунків бухгалтерського обліку банків України
- Эээ, это много. Могу нажраться.
- Бери, меньше нет.
- Придётся нажраться.
Это ВСЯ ДЫРОВСКАЯ зарплата