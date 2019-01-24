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Все про:контрабанда (1661) контрафакт (185) сигареты (573) Херсонщина (747) ГФС (3058)

 ГФС на Херсонщине пресекла масштабный сбыт поддельных и контрабандных сигарет: изъят товар на 1,4 млн грн. ФОТО

На Херсонщине остановлен массовый сбыт фальсифицированных и незаконно ввезенных в Украину сигарет. Изъято товара почти на 1,4 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГФС. 

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Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Херсонской области совместно с пограничниками остановили массовую незаконную продажу табачных изделий и изъяли крупную партию товара.

В рамках проведения операций "Акциз - 2019", "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 УК Украины под процессуальным руководством областной прокуратуры была установлена группа лиц, осуществлявших незаконную продажу табачных изделий как на территории региона, так и по всей территории страны.

Заказать сигареты можно было через Интернет, мессенджеры и социальные сети. Для доставки полученных заказов злоумышленники использовали собственные транспортные средства.

Поставляли товар для сбыта жители Одесской, Львовской и Харьковской областей, которые в свою очередь, незаконно ввозили его на территорию Украины вне таможенного контроля или получали от незаконных производств.

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По результатам обысков, проведенных в торговом помещении, жилом помещении и гаражном боксе, которые использовались для незаконного хранения и реализации сигарет, из незаконного оборота изъято 38 тыс. 652 пачки сигарет общей ориентировочной стоимостью почти 1,4 млн грн, в т. ч. табачные изделия иностранного происхождения, не маркированные марками акцизного налога установленного образца (ввозимые на территорию Украины с нарушением таможенных правил) и табачные изделия отечественных производителей, маркированные акцизными марками с явными признаками подделки.

Решается вопрос о наложении ареста на изъятые ТМЦ.

ГФС на Херсонщине пресекла масштабный сбыт поддельных и контрабандных сигарет: изъят товар на 1,4 млн грн 01
ГФС на Херсонщине пресекла масштабный сбыт поддельных и контрабандных сигарет: изъят товар на 1,4 млн грн 02

Источник: https://censor.net.ua/p3108101
 
 
 Топ комментарии
 
Тебе, кстати, можно греться отеми кирпичами. Для таких же как ты, нароссосияне стараются со своими набросами.
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Вася, а так там же видишь - с двух сторон запятыми выделено! А это знаешь что? Правильно! Обращение. К тебе обращение.

Ты и грамматику скурил?
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это реформа.
Поднять внутренние цены на сигареты до уровня выгоды завоза импортных, это мыролюбно и безальтернативно.
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Не грейтесь, не питайтесь, не одевайтесь, не покупайте иномарки бу, не лечитесь. Томос понадусэ！
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Это у тебя равнозначные понятия?

Хотя... кого я, бля, спрашиваю?
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Вася, а так там же видишь - с двух сторон запятыми выделено! А это знаешь что? Правильно! Обращение. К тебе обращение.

Ты и грамматику скурил?
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Тебе, кстати, можно греться отеми кирпичами. Для таких же как ты, нароссосияне стараются со своими набросами.
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это сигареты с той баржи что выкинуло на берег
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врядле. скорее всего из Одессы или приднестровья.
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Раз - два и изъяли у предпринимателя товар,без суда и в обход суда,а у насирки наторговавшего на лондонские квартирки даже пару драных носок не отобрали в пользу бюджета.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГФС на Херсонщине пресекла масштабный сбыт поддельных и контрабандных сигарет: изъят товар на 1,4 млн грн. ФОТО
 
 
 
 
 
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