 ГФС на Херсонщине пресекла масштабный сбыт поддельных и контрабандных сигарет: изъят товар на 1,4 млн грн. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГФС.
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Херсонской области совместно с пограничниками остановили массовую незаконную продажу табачных изделий и изъяли крупную партию товара.
В рамках проведения операций "Акциз - 2019", "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 УК Украины под процессуальным руководством областной прокуратуры была установлена группа лиц, осуществлявших незаконную продажу табачных изделий как на территории региона, так и по всей территории страны.
Заказать сигареты можно было через Интернет, мессенджеры и социальные сети. Для доставки полученных заказов злоумышленники использовали собственные транспортные средства.
Поставляли товар для сбыта жители Одесской, Львовской и Харьковской областей, которые в свою очередь, незаконно ввозили его на территорию Украины вне таможенного контроля или получали от незаконных производств.
По результатам обысков, проведенных в торговом помещении, жилом помещении и гаражном боксе, которые использовались для незаконного хранения и реализации сигарет, из незаконного оборота изъято 38 тыс. 652 пачки сигарет общей ориентировочной стоимостью почти 1,4 млн грн, в т. ч. табачные изделия иностранного происхождения, не маркированные марками акцизного налога установленного образца (ввозимые на территорию Украины с нарушением таможенных правил) и табачные изделия отечественных производителей, маркированные акцизными марками с явными признаками подделки.
Решается вопрос о наложении ареста на изъятые ТМЦ.
Поднять внутренние цены на сигареты до уровня выгоды завоза импортных, это мыролюбно и безальтернативно.
Хотя... кого я, бля, спрашиваю?
Ты и грамматику скурил?