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 Суд рассматривает апелляцию прокуратуры на решение о залоге как мере пресечения для Петра Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника УГО. ФОТО

Киевский апелляционный суд рассматривает апелляционную жалобу прокуратуры Киева на меру пресечения подозреваемому в убийстве сотрудника Службы государственной охраны Василия Хмелюка Петру Очеретяному.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Суд рассматривает апелляцию прокуратуры на решение о залоге как мере пресечения для Петра Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника УГО 01

Прокуратура Киева обжаловала ранее избранную Очеретяному меру пресечения в виде залога с ношением электронного браслета.

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На заседании присутствуют Очеретяный, его защита и представители прокуратуры.

Дело рассматривают судьи Татьяна Росик, Николай Ященко и Валерий Лашевич.

Также на заседании суда присутсвует вдова погибшего сотрудника УГО Василия Хмелюка и его друг, который присутствовал на месте инцидента, Никита Сущенко. Он продемонстрировал видеозапись, где видно, что Очеретяный убегал с  места происшествия, забыв про своих собак, которых выгуливал и из-за которых начался спор. В пресс-службе прокуратуры Киева уточнили, что данное видео есть в материалах дела.

Напомним, 2 января в Печерском районе столицы произошла драка между двумя мужчинами, в результате которой один из них погиб. Позднее выяснилось, что погибший – 26-летний офицер УГО Василий Хмелюк. Подозреваемый – бывший профессиональный боксер Петр Очеретяный – покинул место преступления, сбрил бороду и уехал из квартиры, отключив мобильный телефон. Но на следующий день сам пришел в полицию с адвокатом.

4 января суд арестовал Очеретяного на 2 месяца с правом выхода под залог в 600 000 гривен.

10 января он вышел под залог. Он сдал силовикам загранпаспорт и носит электронный браслет.

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Источник: https://censor.net.ua/p3108060
 
 
 Топ комментарии
 
Закон о самозащите - один против трех лбов - никто не отменял! Ало! Суд розглядає апеляцію прокуратури на рішення про заставу як запобіжний захід для боксера Очеретяного, підозрюваного в убивстві співробітника УДО - Цензор.НЕТ 7147
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Чем руководствуется в данном случае прокуратура - показать пересичным, что государственные холопы неприкосновенны при любом раскладе?
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Отпустите человека, который просто надавал по морде зажравшимся мусорам. Ето была чистая самозащита. а то что мусор сдох так ето Божье возмездие.
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Чем руководствуется в данном случае прокуратура - показать пересичным, что государственные холопы неприкосновенны при любом раскладе?
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тем, что подозреваемый легко отобъёт на свободе этот залог.

Отобъёт в прямом смысле слова
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Закон о самозащите - один против трех лбов - никто не отменял! Ало! Суд розглядає апеляцію прокуратури на рішення про заставу як запобіжний захід для боксера Очеретяного, підозрюваного в убивстві співробітника УДО - Цензор.НЕТ 7147
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Отпустите человека, который просто надавал по морде зажравшимся мусорам. Ето была чистая самозащита. а то что мусор сдох так ето Божье возмездие.
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А тем кто визжит что мол боксер не должен был бить человека так нападавшие тоже далеко не учителя биологии были а бойцы единоборств притом подвыпившие и с оружием. Или нужно было молча опустить голову получить от мусоров по почкам и убежать или уползти под скамейку? Я просто уверен что если бы мусора застрелили или убили бы етого боксера то никто даже не расследовал бы ето дело или подбросили бы информацию что мол наркоманские расборки. А так спасибо етому человеку что пару мразей в погонах на место поставил.
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Та ладно бы оно от удара умерло. Можно было бы говорить о неадекватном применении профессиональных навыков.
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Для таких выблядков электрический стул слишком гуманное наказание.
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Цензор.НЕТФотоОбществоСуд рассматривает апелляцию прокуратуры на решение о залоге как мере пресечения для Петра Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника УГО. ФОТО
 
 
 
 
 
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