 Суд рассматривает апелляцию прокуратуры на решение о залоге как мере пресечения для Петра Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника УГО. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Прокуратура Киева обжаловала ранее избранную Очеретяному меру пресечения в виде залога с ношением электронного браслета.

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На заседании присутствуют Очеретяный, его защита и представители прокуратуры.

Дело рассматривают судьи Татьяна Росик, Николай Ященко и Валерий Лашевич.

Также на заседании суда присутсвует вдова погибшего сотрудника УГО Василия Хмелюка и его друг, который присутствовал на месте инцидента, Никита Сущенко. Он продемонстрировал видеозапись, где видно, что Очеретяный убегал с места происшествия, забыв про своих собак, которых выгуливал и из-за которых начался спор. В пресс-службе прокуратуры Киева уточнили, что данное видео есть в материалах дела.

Напомним, 2 января в Печерском районе столицы произошла драка между двумя мужчинами, в результате которой один из них погиб. Позднее выяснилось, что погибший – 26-летний офицер УГО Василий Хмелюк. Подозреваемый – бывший профессиональный боксер Петр Очеретяный – покинул место преступления, сбрил бороду и уехал из квартиры, отключив мобильный телефон. Но на следующий день сам пришел в полицию с адвокатом.

4 января суд арестовал Очеретяного на 2 месяца с правом выхода под залог в 600 000 гривен.

10 января он вышел под залог. Он сдал силовикам загранпаспорт и носит электронный браслет.

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