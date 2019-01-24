 СБУ задержала одессита, переправлявшего "гумпомощь" наемникам РФ на оккупированный Донбасс. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что ранее судимый одессит с 2014 года находился в составе одной из российских общественных организаций. Там он занимался сбором "гуманитарки" и ее переправкой на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей через неподконтрольные участки государственной границы. Будучи сторонником идеи создания на территории юго-восточной Украины так называемой "Новороссии", злоумышленник также выступал с поддержкой пророссийских сепаратистов в Одессе. Весной 2014 года, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, мужчина уехал в Россию, где продолжил заниматься сбором "помощи" для террористов. В конце прошлого года он нелегально вернулся в Украину", - говорится в сообщении.

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Правоохранители задержали злоумышленника в одном из дачных кооперативов Одессы, где он скрывался от правосудия.

Во время следственных действий по месту его временного проживания обнаружены переписка с главарями террористов, фото- и видеоматериалы, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.