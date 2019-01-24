EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Общество, Фоторепортаж
  10735  22
Все про:задержание (5264) Одесса (5312) СБУ (13173) Донбасс (17822) наемники РФ (734)

 СБУ задержала одессита, переправлявшего "гумпомощь" наемникам РФ на оккупированный Донбасс. ФОТО

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали мужчину, который организовывал поставки из России так называемой гуманитарной помощи наемникам РФ на оккупированные территории Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что ранее судимый одессит с 2014 года находился в составе одной из российских общественных организаций. Там он занимался сбором "гуманитарки" и ее переправкой на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей через неподконтрольные участки государственной границы. Будучи сторонником идеи создания на территории юго-восточной Украины так называемой "Новороссии", злоумышленник также выступал с поддержкой пророссийских сепаратистов в Одессе. Весной 2014 года, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, мужчина уехал в Россию, где продолжил заниматься сбором "помощи" для террористов. В конце прошлого года он нелегально вернулся в Украину", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Был завербован в 15 лет, "служил" на блокпосту, ограбил дом, хотел уехать на подконтрольную территорию, – в Госпогранслужбе рассказали о задержанном террористе. ФОТО

Правоохранители задержали злоумышленника в одном из дачных кооперативов Одессы, где он скрывался от правосудия.

Во время следственных действий по месту его временного проживания обнаружены переписка с главарями террористов, фото- и видеоматериалы, подтверждающие противоправную деятельность.

СБУ задержала одессита, переправлявшего гумпомощь наемникам РФ на оккупированный Донбасс 01

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3108058
 
   
 Топ комментарии
 
Какой же это одессит? Если это эталонный петушара!
 показать весь комментарий
 
Осталось выяснить только список сердобольнЫх кто жертвовал эту помощь...
 показать весь комментарий
 
Яйка вжжжик, і хай доживає одеситкою.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Какой же это одессит? Если это эталонный петушара!
 показать весь комментарий
 
 
Незабудьте ст 111

1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України,-
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Каzапи наших полонених показують і лице не замальовують!...А тут ФЕЙК!
 показать весь комментарий
 
 
в Румынии, когда арестовали коррупционера, то даже наручники на его руках зарисовывали.
 показать весь комментарий
 
Яйка вжжжик, і хай доживає одеситкою.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Отпустят. Это только добробатовцев можно на 8 лет сажать
 показать весь комментарий
 
 
Осталось выяснить только список сердобольнЫх кто жертвовал эту помощь...
 показать весь комментарий
 
 
Читай внимательно статью. Сбором пожертвований он занимался на территории мордора и жертвовали соответственно лаптеногие мордорцы.
 показать весь комментарий
 
Хорошо, что даунбасец - а то я уже за ахметку гудка стал беспокоиться...))
 показать весь комментарий
 
Сторонником идеи создания т.н.Новороссии.Какой на хер идеи,каким сторонником оно может быть?Ему на ту идею по х..,лишь бы бабло платили,можно было где-то, чего-то вымутить,скроить,отжать и т.д.О каких идеях может идти речь,когда дело касается подобного дерьма?Его основная идея максимальное бабло с минимальными напрягами,всё!Не пошел же в сепары с автоматом бегать,значит сцыт,тварь.А пристроилось чмо к гуманитарочке халявной,вот и вся идейность подобных персонажей.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
поймали адесита - вез бабушке 1 кило сасисек в данецк.

тут ахметов недавно 500 тонн провез туды в данецк помощи,
так нет,
не задержали.

ну дебилы бл*ь как сказал классик.
 показать весь комментарий
 
 
понять,простить и отпустить
программа сбу "тебя ждут дома")
 показать весь комментарий
 
Все это хорошо, теперь еще осталось поискать тех кто эту помощь давал...Я думаю, если это бизнес то его следует прикрыть, если простая вата, то я думаю с ней надо поступить так как поступали в эсэсэсэрушке...
И есть еще несколько интересных моментов, где СБУ не лезет...Это Ахметов и Красный Крест...Которые якобы помогают "голодным"
 показать весь комментарий
 
 
Вы невнимательно статью читали. Жертвовали лаптеногие на территории мордора. К одесситам они не имеют никакого отношения.
 показать весь комментарий
 
Ну да, одессит - то понятно, шо боевикам. А вот Ринат Леонидович - строго бабушкам, дедушкам и деткам фуры гоняет... ну то фигня, шо там не только суповые наборы...
 показать весь комментарий
 
 
Ти диви, а я думав, що всю вату, в українському місті Одеса, спалили в 2014 році, виходить ні?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоОбществоСБУ задержала одессита, переправлявшего "гумпомощь" наемникам РФ на оккупированный Донбасс. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх