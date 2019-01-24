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 Конфликт между водителями закончился дракой и стрельбой: травмированы четыре человека, в том числе случайный прохожий, - полиция Харьковщины. ФОТО

В поселке Новая Водолага в Харьковской области между водителями произошла драка со стрельбой. Пострадали четыре человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции в Харьковской области.

"Информация о том, что неизвестный устроил стрельбу у магазина в поселке Новая Водолага, поступила в полицию 22 января в 17:05. На место выезжало руководство районной полиции, следственно-оперативная группа и сектор реагирования патрульной полиции", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе проведения профилактических мероприятий по отработке Харьковской области, полицейские задержали на месте 56-летнего правонарушителя. По предварительным данным, между ним и 63-летним водителем автобуса произошел конфликт по поводу блокировки последним его автомобиля "Тойота" на парковке возле магазина. Во время выяснения отношений правонарушитель совершил несколько выстрелов из специального средства для отстрела резиновых пуль в сторону автобуса, в результате чего разбилось стекло и нанесены механические повреждения транспортному средству. Также он ранил прохожего. После этого между потерпевшими и правонарушителем возникла драка.

Конфликт между водителями закончился дракой и стрельбой: травмированы четыре человека, в том числе случайный прохожий, - полиция Харьковщины 01

"В результате происшествия в районную больницу были доставлены 64-летний водитель автобуса с ушибом лица, 41-летний пассажир автобуса с ушибом головы, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и 39-летний случайный прохожий, который получил закрытую черепно-мозговую травму, забой и ожог брюшной стенки. После осмотра врачами трое мужчин были отпущены домой. 56-летний правонарушитель госпитализирован в хирургическое отделение медицинского учреждения с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами", - сообщили в полиции.

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Полицейские изъяли с места происшествия травматический пистолет, патроны и гильзы. Установлено, что мужчина имел разрешение на оружие.

Конфликт между водителями закончился дракой и стрельбой: травмированы четыре человека, в том числе случайный прохожий, - полиция Харьковщины 02

По данному факту следствием открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Правонарушителю сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/p3108048
 
   
 Топ комментарии
 
И вот дай придуркам право на оружие...
Ладно бы друг друга постреляли..хрен с ними...но ведь и случайные ..ни в чем не повинные люди страдают...и могут погибнуть...
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Если "На место выезжало руководство районной полиции, следственно-оперативная группа и сектор реагирования патрульной полиции"-то стрелок явно из депутатов-начальников!!!
И,соответственно потерпевшие автоматически стают-ПРЕСТУПНИКАМИ!!!
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Зараз почнеться - в мене три ружья і я ще нікого не вбив...
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А хіба тут є що ще додати? Для адекватних людей усе зрозуміло.
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Для мене теж. Дурням і неадекватам не можна і водійські права роздавати. Але ж дають сотнями тисяч.
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Як би мені гарантували, що ці дурні переб'ють лише одне одне, я би був за.
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Це буде прогрес... вони мабуть вже втомились людей машинами вбивати...
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В житті гарантувати взагалі нічого неможливо. Хіба якісь короткострокові речі.
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не боишься оказаться рядом вот с такой вот разборкой и получить шальную пулю от неадеквата с разрешением на ношение гладкоствольного пистолета?
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А хто може гарантувати те що я просив? Тому я і проти...
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между ним и 63-летним водителем автобуса произошел конфликтИсточник: https://censor.net.ua/p3108048

результате происшествия в районную больницу были доставлены 64-летний водитель автобусаИсточник: https://censor.net.ua/p3108048

Пока водилу везли, у него день рождения случился?
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И вот дай придуркам право на оружие...
Ладно бы друг друга постреляли..хрен с ними...но ведь и случайные ..ни в чем не повинные люди страдают...и могут погибнуть...
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Зараз почнеться - в мене три ружья і я ще нікого не вбив...
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придурки быстро друг друга перестреляют!!! понятно что и не виновные тоже,НО нет худа без добра...
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А если ты сам...или кто то из твоей семьи под такую раздачу попадет...ты будешь такую же песТню петь или другую?
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это москаль, ему похер сколько тут украинцы друг друга поубивают.
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Прежде чем писать фигню почитайте кому выдаётся разрешение на резиновые пули!!!
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Причому тут ПРАВО НА ЗБРОЮ? Маніпулюємо свідомістю, "гражданін начальнік"? Стріляв то ВАШ КОЛЕГА...
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Преступники и неуравновешенные ублюдки уже давным-давно вооружены.
Что собственно в данной новости и освещается.
А вот если бы этот поц достав пистолет получил пулю в голову от случайного прохожего мир думаю стал бы чуточку чище.
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Высокий уровень журналистики! За два дня после события никто не потрудился узнать, кто этот стрелок, из каких карательных органов?
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холодна зима...треба ж якось грітися, а харківчани народ гарячий
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Если "На место выезжало руководство районной полиции, следственно-оперативная группа и сектор реагирования патрульной полиции"-то стрелок явно из депутатов-начальников!!!
И,соответственно потерпевшие автоматически стают-ПРЕСТУПНИКАМИ!!!
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там там человек 5 потерпевших с разных сторон. Кого ты решил назначить преступниками?
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терпения не хватает у некоторых, любой конфликт и сразу в драку, а еще хуже стрелять
и что доказали друг другу?
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Дайош кожному по нагану! Дикуни зібрались вступати в ЄС.
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І шо, отак шмаляють один в одного на вулиці?
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В Молдове разрешен короткоствол, в Сомали РПГ
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При таких "законах" недолго осталось, чтобы с Сомали сравняться. Чем тогда гордиться будете, товарищи хоплофобы?
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осталось всех обязать иметь по паре пистолетов, так сразу заживем как в Швейцарии, да ганфайтер?
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Вот уже больше двадцати лет как... Страна опустела
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нет, это только наше достижение - у кого травматы и охотничьи ружья разрешены.

а если всем нащшим дебилам стволы раздать то нормальным людям тут делать будет вообще нечего - тут будет хуже чем в чикаго из-за 100-летнего отрицательного отбора. Все нормальные сваливали или их убивали такие вот любители стволов, 90% быдлоты осталось.
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Быдляк на тойоте выгреб, это хорошо. Все остальное плохо.
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А если бы водителю автобуса было бы чем отстреливаться, то и драки бы не было))).
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по идее, если ствол был у 1, то драки дальше не должно было быть.

тупая у тебя логика, не находишь?
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Про мою тупую логику ты будешь вспоминать когда тебе гопарик со стволом в руках щиманет в темной арке))), а ты максимум будешь говорить "пацаны ну не надо")))).
Я тебе обещаю, будешь меня вспоминать в этот момент))).
Удачи тебе и не болей)))).
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в ходе проведения профилактических мероприятий по отработке Харьковской области, полицейские задержали на месте 56-летнего правонарушителя.Источник: https://censor.net.ua/p3108048

то есть выехали на задержание не по факту стрельбы, а просто проезжали мимо ))
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Тот случай, когда разрешение на "спецпристрій" есть, а мозгов, к 57 годам, нет и видимо уже не будет. Это прямо как с пашинским )))
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Концовка новости не полная... Стрелок имел разрешение.... И надо было дописать короткий список, кто иммет право владеть травматом.
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Сое пофиг)
Лишь бы вой поднять против легализации оружия.
А то что травматы разрешены только ментам и журналюгам, это пофиг)))
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наглядный пример настоящей европейськой толерантности и терпимости к людям
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если бы у прохожего был ствол, нападавший бы испугался и скрылся!, даещь свободную продажу!!!
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Почалось. При чому тут ПРАВО НА ЗБРОЮ для громадян? Зараз то громадянам не видають дозвіл на пістолети. Отже стріляв ЧИНУША якийсь, скоріш за все з органів. То ХТО неадекватний? Прості громадяни України, чи офуївші від безкарності ЧИНУШИ? А то починаються тут маніпуляції...
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А простой человек может с травматом ходить? Или нужно быть журналистом, депутатом, т.п.?
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нах тот журналист - мусорам пять штук и ксива в руках. свол уже твоя проблема
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охренеть, дайте две, а на сдачу журналиста и экскаваторщика
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ну не зря же Ылита только для себя выбила право на отстрел "лосей"..
если бы оружие разрешалось не с оглядкой на погоны, а на реальную оценку психики у профильных врачей, то ничего бы не было.. а так у психа Кивы, например, огнестрел есть у Шуфрича, Червоненка и Допы - тоже..
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Хоплофилы возбудились - кагтавый алкаш подлил керосинчика
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і шо він добився.
не нарвався на того хто в жопу того травмата засуне
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Це офіційно видана зброя людині. Людина адекватна нормальна, все по закону. Чому для такої людини не видати нарізну зброю ак чи узі. Всі ж так хочуть дозвіл на нарізну зброю, кажуть якшо зброя буде офіційна, ніхто з нею на кримінал не піде.
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Це не адекватна людина, а колишній мєнт чи прокурор. Звичайна адекватна людина не має права на короткоствол навіть гумостріл.
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Очередной хозяин жизни решил показать холопам их место?
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56-летний правонарушитель госпитализирован в хирургическое отделение медицинского учреждения с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами", -Источник: https://censor.net.ua/p3108048 - і ствол не допоміг ..?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКонфликт между водителями закончился дракой и стрельбой: травмированы четыре человека, в том числе случайный прохожий, - полиция Харьковщины. ФОТО
 
 
 
 
 
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